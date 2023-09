ʻO Sonic Frontiers: Hoʻopuka ka Hope Horizon i nā mea hou a me nā mea pāʻani

ʻO ka mea i manaʻo nui ʻia i ka manaʻo manuahi, Sonic Frontiers: The Final Horizon, ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻokuʻu no nā platform he nui ma Kepakemapa 28. Ke hoʻohiki nei kēia hoʻolaha e lawe mai i ka waiwai o ka moʻolelo hou, nā luʻi hoihoi, a me ka hoʻokomo ʻana i nā mea pāʻani hou e like me Huelo, Amy, a me Knuckles.

ʻO Sonic Frontiers kahi papa hana hana honua ākea i hoʻopio i nā mea pāʻani me kāna pāʻani wikiwiki a me nā kaiapuni ola. Ke ʻimi nei ka hope hope hope loa e hoʻonui i kēia ʻike hauʻoli ma ka hoʻolauna ʻana i nā ʻike hou no nā mea pāʻani hou a me nā mea pāʻani e hauʻoli ai.

Me ka hoʻohui ʻana i nā ʻike moʻolelo hou, e loaʻa i nā mea pāʻani ka manawa e komo hohonu i ka moʻolelo hoʻohiwahiwa o Sonic Frontiers. Ke manaʻo nei kēia mea hou e hāʻawi i kahi moʻolelo hoihoi a immersive e hoʻopaʻa i nā mea pā mai ka hoʻomaka a i ka pau.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona hoihoi loa o ka hōʻano hou ʻo Final Horizon ʻo ia ka hiki ke pāʻani e like me nā mea aloha ʻo Tails, Amy, a me Knuckles. Lawe mai kēlā me kēia ʻano i ko lākou mau mana kūʻokoʻa a me nā pāʻani pāʻani i ka pāʻani, e hoʻololi hou i ka ʻike pāʻani. E loaʻa i nā mea pāʻani ka manawa e makaʻala i ka honua ākea o Sonic Frontiers mai nā hiʻohiʻona like ʻole a hoʻoponopono i nā pilikia i nā ala hou a me ka noʻonoʻo.

No ka ʻike ʻana i nā mea e kali nei i nā mea pāʻani ma Sonic Frontiers: The Final Horizon, ua hoʻokuʻu ʻia kahi kiʻiʻoniʻoni teaser. Hōʻike ka trailer i kekahi o nā pāʻani ikaika, nā kaiapuni kupaianaha, a me nā hana koʻikoʻi e hiki i nā mea pā ke manaʻo i ka wā e hoʻomaka ai ka mea hou.

E hōʻailona i kāu mau kalena no Kepakemapa 28, e like me Sonic Frontiers: The Final Horizon e hoʻohiki nei e lilo i mea hou e makemake ʻole nā ​​​​mea aloha Sonic e nalo. E mākaukau e hoʻomaka i nā hanana hou, e lanakila i nā luʻi hoihoi, a e ʻike i ka hauʻoli honua ākea o Sonic Frontiers e like me ka wā ma mua.

