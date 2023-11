ʻatikala hou: e ʻimi ana i nā ʻāina ʻo Sonic Dream Team

By

E ʻike i ka hoʻoulu ʻana o ka Sonic Dream Team, kahi pāʻani 3D action-platformer hauʻoli i hoʻonohonoho ʻia e hoʻomaka ma Apple Arcade ma Dekemaba 5, 2023. hui akamai ma hope o kēia hoʻokuʻu ʻia.

E alakaʻi ʻia me ka nānā pono ʻana i nā kikoʻī e ka Tyson Hesse kaulana, ʻo ka hoʻomaka ʻana o ka animation o Sonic Dream Team he mea hōʻike i kāna ʻike ʻike. ʻO nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona, nā hiʻohiʻona hoihoi, a me nā hoʻolālā hiʻohiʻona nani i hui pū ʻia, e hoʻohiki ana i nā mea pāʻani i kahi ʻike poina ʻole mai ka hoʻomaka.

ʻO Powerhouse Animation, ka hale hoʻokipa kaulana i ʻike ʻia no kona akamai i ka lawe ʻana i nā honua animated i ke ola, ua hāʻawi i kāna paʻi akamai iā Sonic Dream Team. Hoʻonui kā lākou mau ʻenehana hoʻonaʻauao akamai i ka nani o ka pāʻani, ka hoʻoinu ʻana i nā mea pāʻani i loko o kahi honua ikaika a me ka ikaika e puʻupuʻu me ka ikaika a me ka hauʻoli.

ʻO ka hoʻopuni ʻana i kēia ao hoʻohiwahiwa ka haku mele ʻana a Tee Lopes, he haku mele akamai i kaulana no kona hiki ke hana i nā helu mele poina. ʻO nā mele waiwai a me nā hoʻonohonoho lokahi a Lopes e hoʻopiha pono i ka lewa fantastical o ka pāʻani, e hoʻonui hou i ka ʻike immersive e kali ana i nā mea pāʻani ma Sonic Dream Team.

E hoʻomaka i kahi huakaʻi kupaianaha ma Sonic Dream Team i kou alo ʻana i ka Dr. Eggman paʻakikī. I kāna ʻimi hoʻomau ʻole ʻana i ka noho aliʻi ʻana o ka honua, hāʻule ka mea hakakā maalea ma luna o kahi mea hana kaulana i kapa ʻia ʻo The Reverie. Loaʻa i kēia mea kahiko ka mana e lawe mai i nā moeʻuhane i ka ʻoiaʻiʻo, e hoʻonohonoho ana i ke kahua no kahi epic escapade.

Ke hui pū nei ʻoe iā Sonic a me kāna mau hoaaloha ma kā lākou odyssey ma o Eggman's mesmerizing dreamscape, e hoʻoikaika iā ʻoe iho no ka hoʻouka ʻana i nā luʻi noʻonoʻo a me nā wili i manaʻo ʻole ʻia. E hui pū, pono ʻoe e heihei i ka manawa e pale i nā hoʻolālā ʻino a Kauka Eggman, e hōʻoiaʻiʻo ʻaʻole lilo kāna mau moeʻuhane i mea maoli.

Nīnau: I ka manawa hea e loaʻa ai ka Sonic Dream Team?

A: Loaʻa ka Sonic Dream Team ma Dekemaba 5, 2023, ma Apple Arcade wale nō.

Nīnau: ʻO wai ka mea nāna i alakaʻi i ka animation wehe no Sonic Dream Team?

A: Ua alakaʻi ʻia ka animation wehe o Sonic Dream Team e Tyson Hesse.

Nīnau: ʻO wai ka studio i kuleana no ka animation ma Sonic Dream Team?

A: Powerhouse Animation, he studio animation i hoʻohanohano ʻia, hāʻawi i ko lākou ʻike i ka hana ʻana o Sonic Dream Team.

Nīnau: Na wai i haku ke mele no Sonic Dream Team?

A: Ua haku ʻo Tee Lopes, he haku mele kaulana, i ke mele hoʻohiwahiwa no Sonic Dream Team.