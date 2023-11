ʻatikala hou: nā pilikia kūpono me ka hōʻike Pixel 8 Pro

By

Ua ʻike hou aku kekahi mau mea nona ka Pixel 8 Pro i nā puʻupuʻu pōʻai ma ka pale o kā lākou hāmeʻa. ʻO kēia mau puʻupuʻu, aia ma nā wahi like ʻole ma ka panel OLED 6.7-inch, ʻike ʻia ka hopena o ke kaomi mai ka ʻaoʻao lalo o ka hāmeʻa. ʻOiai ʻaʻole i hoʻopilikia ʻia ke aniani uhi ʻo Gorilla Glass Victus 2, aia nā hopohopo e piʻi paha kēia mau indents i ka manawa a hiki ke hōʻino i ka hōʻike.

Hōʻike nā Teardowns o ka Pixel 8 Pro e hoʻoikaika paha kekahi mau ʻāpana i ka pale mai lalo mai, aʻo ke kaʻina hana ponoʻī hiki ke hana i ka hana i kēia mau indents. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i kēia manawa, ʻaʻole i hoʻopilikia kēia mau puʻupuʻu i ka hana paʻi a i ʻole ka maikaʻi o ke kiʻi o ka hāmeʻa. ʻAʻole ʻike ʻia lākou ke ʻole ke nānā ʻia mai nā kihi kikoʻī a ma lalo o nā kūlana kukui maikaʻi loa.

Hōʻike nā kiʻi i hōʻike ʻia e nā mea nona nā mea he nui ma ke kaula kaiaulu e ʻike mau ʻia nā ʻōpala ma ka ʻaoʻao o luna o ka pale. ʻElua mau puʻu ma ka ʻaoʻao hema o ka pahupaʻikiʻi mua, ʻo kekahi ma ka ʻākau, a me nā puʻu hou ma ka ʻaoʻao hema a me ka ʻākau, kokoke i ka ʻaoʻao.

ʻOiai ua nui nā hōʻike e pili ana i kēia mau mea ʻino o ka pale, ʻaʻole maopopo inā laha a kaʻawale paha kēia pilikia. Ua hiki aku kekahi mau mea hoʻohana iā Google no ka hoʻololi ʻana i nā hāmeʻa, ʻoiai e hoʻomaopopo ʻia ʻo nā mea hoʻololi i hoʻopili ʻia e ka pilikia like. Ke kākoʻo nei kekahi poʻe i kahi palapala hoʻopaʻa lōʻihi inā e hoʻomau a piʻi paha ka pilikia i ka manawa.

He mea nui e nānā i kēia kūlana a noho hou me nā hoʻolaha kūhelu mai Google e pili ana i ka pilikia hōʻike Pixel 8 Pro.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha nā puʻupuʻu pōʻai ma ka pale Pixel 8 Pro?

A: ʻO kēia mau puʻupuʻu he indents i ʻike ʻia ma ka panel OLED 6.7-inch. ʻO ia ka hopena o ke kaomi ʻana mai lalo o ka hāmeʻa.

Nīnau: Ke hoʻopilikia nei nā puʻupuʻu i ka hana a i ʻole ka maikaʻi o ke kiʻi o ka hāmeʻa?

A: I kēia manawa, ʻaʻohe hopena i ka hana paʻi a i ʻole ka maikaʻi o ke kiʻi. ʻAʻole ʻike maʻalahi nā puʻupuʻu ke ʻole ke nānā ʻia mai nā kihi kikoʻī a ma lalo o nā kūlana kukui maikaʻi loa.

Nīnau: He pilikia ākea paha nā puʻupuʻu?

A: ʻOiai ua nui nā hōʻike e pili ana i kēia mau mea ʻino o ka pale, ʻaʻole maopopo i ka laha a kaʻawale paha kēia pilikia.

Nīnau: Hiki iā Google ke hoʻololi i nā polokalamu pili?

A: Ua hoʻopili kekahi mau mea hoʻohana iā Google no ka hoʻololi ʻana i nā hāmeʻa, akā he mea nui ia e hoʻomaopopo i ka hopena o nā mea hoʻololi e ka pilikia like.

Nīnau: Loaʻa kahi palapala hōʻoia lōʻihi no kēia pilikia?

A: Ke kāhea nei kekahi mau mea hoʻohana i kahi palapala hoʻopaʻa lōʻihi inā hoʻomau kēia pilikia a piʻi paha i ka manawa. Ke kali ʻia nei nā hoʻolaha kūhelu mai Google e pili ana i kēia mea.