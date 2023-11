Pono au e ʻaʻahu i mask ma ka mokulele?

Ke hakakā nei ka honua me ka maʻi maʻi maʻi COVID-19, nui ka poʻe e noʻonoʻo nei e pili ana i nā hana palekana e pono ai lākou e hana i ka wā e holo ana ma ka lewa. ʻO kahi nīnau e kū pinepine nei inā pono ke kau ʻana i ka mask ma ka mokulele. E ʻimi hou kāua i kēia kumuhana a hāʻawi i kekahi mau ʻike e kōkua iā ʻoe e hoʻoholo i ka ʻike.

No ke aha e ʻaʻahu ai au i ka mask ma ka mokulele?

ʻO ka hoʻohana ʻana i ka mask ma luna o ka mokulele e ʻōlelo ikaika ʻia e nā loea olakino a me nā luna a puni ka honua. Hana nā masks i mea pale, e pale ana i nā kulu hanu mai ka hoʻokuʻu ʻia ʻana i ka lewa a hiki ke hoʻopilikia i nā poʻe ʻē aʻe. Hāʻawi ʻia i kahi kokoke o nā poʻe kaʻa ma ka mokulele, ʻo ke komo ʻana i ka mask e kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka pilikia o ka hoʻouna ʻana, e pale ana iā ʻoe iho a me ka poʻe a puni ʻoe.

Pono nā masks ma nā mokulele?

Ua hoʻokō ka nui o nā mokulele a me nā ʻāina i nā kulekele mask no ka huakaʻi ea. He mea nui e nānā i nā koi o kāu mokulele a me kāu huakaʻi ma mua o kāu huakaʻi. ʻOiai inā ʻaʻole koi ʻia, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻohana ʻana i ka mask no kou palekana a me ka palekana o nā poʻe ʻē aʻe.

He aha ke ʻano mask e pono iaʻu e ʻaʻahu?

ʻO nā masks maikaʻi loa no ka huakaʻi ea, ʻo ia nā mea i kūpono ma luna o kou ihu a me kou waha, e like me nā masks surgical a i ʻole nā ​​​​mask lole i hoʻokomo pono ʻia. ʻAʻole ʻōlelo ʻia nā masks me nā valves a i ʻole nā ​​​​vents, no ka mea e ʻae lākou i nā kulu hanu e pakele, hiki ke hoʻopilikia i nā poʻe ʻē aʻe.

Hiki iaʻu ke wehe i kaʻu maka i ka wā o ka lele?

ʻOiai paha he mea hoʻowalewale e wehe i kāu mask i ka wā o ka lele lōʻihi, pono e hoʻomau ʻia e like me ka hiki. Wehe wale i kou mask inā pono, e like me ka ʻai ʻana a me ka inu ʻana. E hoʻomanaʻo e mālama i ka hoʻomaʻemaʻe lima pono ma mua a ma hope o ka hoʻopā ʻana i kāu mask.

Panina

I ka hopena, ʻoi aku ka ikaika o ka hoʻohana ʻana i ka mask ma ka mokulele e hōʻemi i ka hopena o ka hoʻouna ʻana o COVID-19. Pono e hahai i nā alakaʻi a me nā koi i hoʻonohonoho ʻia e nā mokulele a me nā luna. Ma ka lawe ʻana i kēia kaʻina hana maʻalahi, hāʻawi ʻoe i ka hoʻoikaika pū ʻana o ka mālama pono ʻana i ka huakaʻi ea no kēlā me kēia.

NPP:

Nīnau: He aha ka COVID-19?

A: ʻO COVID-19 kahi maʻi ʻeha nui loa i hoʻokumu ʻia e ka novel coronavirus SARS-CoV-2.

Nīnau: He aha nā kulu hanu?

A: ʻO nā kulu hanu he mau ʻāpana liʻiliʻi o ka makū i hoʻokuʻu ʻia i ka wā e kamaʻilio ai ke kanaka, ʻuʻu, a i ʻole kihe. Hiki i kēia mau droplets ke loaʻa ka maʻi maʻi a hoʻolaha aku i nā poʻe ʻē aʻe.

Nīnau: No ke aha he mea nui nā masks?

A: Ke hana nei nā masks i mea pale, e pale ana i nā kulu hanu mai ka hoʻokuʻu ʻia ʻana i ka lewa a hiki ke hoʻopilikia i nā poʻe ʻē aʻe. He mea koʻikoʻi lākou i ka hōʻemi ʻana i ka hoʻolaha ʻana o COVID-19.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻohana i ka pale maka ma mua o ka maka?

A: ʻOiai hāʻawi nā pale maka i kahi pale, ʻaʻole maikaʻi lākou e like me nā masks i ka pale ʻana i ka laha ʻana o nā kulu hanu. He mea pono ke komo i ka pale maka, inā hiki.