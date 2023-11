Pono au e hoʻopau i nā polokalamu e holo ana ma ke kua?

I kēia ao wikiwiki wikiwiki, ua lilo nā kelepona i mea nui o ko mākou ola. Ke hilinaʻi nei mākou iā lākou no ka kamaʻilio, ʻoliʻoli, a me ka huahana. Eia naʻe, me ka nui o nā polokalamu e holo ana i ka manawa like, e noʻonoʻo paha ʻoe inā pono e hoʻopau i nā polokalamu e holo ana ma ke kua. E ʻimi kākou i kēia kumuhana a e ʻimi i nā pono a me nā pōʻino.

He aha ke ʻano o ka holo ʻana o nā polokalamu ma ke kua?

Ke holo nei kekahi polokalamu ma ke kua, ʻo ia ka mea e hoʻomau ana ia i ka hana ʻoiai ʻaʻole ʻoe e hoʻohana ikaika ana. ʻAe kēia i nā polokalamu e hana i nā hana e like me ka loaʻa ʻana o nā leka hoʻomaopopo, ka hoʻonui ʻana i ka ʻikepili, a i ʻole ke pāʻani ʻana i ke mele ke hoʻohana ʻoe i nā polokalamu ʻē aʻe a i ʻole ua laka ʻia kāu kelepona.

No ke aha e hoʻopau ai au i nā polokalamu e holo ana ma ke kua?

ʻO ka hoʻopau ʻana i nā polokalamu e holo ana ma ke kāʻei kua hiki ke loaʻa nā pōmaikaʻi. ʻO ka mea mua, hiki ke kōkua i ka mālama ʻana i ke ola pākaukau. Hoʻohana kekahi mau polokalamu i ka mana nui, ʻoi aku ka nui o nā mea e hōʻoluʻolu mau i ka ʻike a hoʻohana paha i nā lawelawe wahi. Ma ka pani ʻana i kēia mau polokalamu, hiki iā ʻoe ke hoʻolōʻihi i ke ola pākaukau o kāu kelepona.

Eia hou, hiki i ka pani ʻana i nā papa hana hope ke hoʻomaikaʻi i ka hana holoʻokoʻa. ʻO ka holo ʻana i nā polokalamu he nui i ka manawa hoʻokahi hiki ke hoʻopaʻa i nā kumuwaiwai o kāu kelepona, e alakaʻi ana i ka hana lohi a me nā pōʻino. Ma ka pani ʻana i nā polokalamu pono ʻole, hoʻokuʻu ʻoe i ka hoʻomanaʻo a me ka mana hana, e hopena i kahi ʻike mea hoʻohana maʻalahi.

Pono anei au e hoʻopau i nā polokalamu e holo ana ma ke kua?

ʻOiai he mau mea maikaʻi i ka pani ʻana i nā polokalamu kāʻei kua, ʻaʻole pono ia i nā manawa a pau. Hoʻolālā ʻia nā smartphones hou e hoʻokele pono i nā polokalamu, a ua ʻoi aku ka mākaukau o nā ʻōnaehana hana i ka lawelawe ʻana i nā kaʻina hana hope. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, hiki i ka pani pinepine ʻana a me ka wehe hou ʻana i nā polokalamu ke hoʻohana i ka mana a me nā kumuwaiwai i kekahi manawa ma mua o ka waiho ʻana iā lākou e holo ana ma hope.

He mea nui e hoʻomaopopo i ka hilinaʻi ʻana o kekahi mau polokalamu, e like me ka leka uila a i ʻole nā ​​leka uila, i nā kaʻina hana hope e hoʻolaha i nā leka hoʻomaopopo manawa maoli. Inā hoʻohana pinepine ʻoe i kēia mau polokalamu, pono paha e hoʻomau iā lākou e holo i ke kua i mea e ʻike ʻole ai ʻoe i nā memo koʻikoʻi a i ʻole nā ​​mea hou.

Panina

I ka hopena, ʻaʻole pono ʻoe e hoʻopau i nā polokalamu e holo ana ma ke kua e pili ana i kāu mau hiʻohiʻona hoʻohana kikoʻī a me nā mea hiki ke hana. Inā ʻike ʻoe i ka hoʻoheheʻe ʻana o ka pākaukau nui a i ʻole ka lohi ʻana i ka hana, hiki i ka pani ʻana i nā polokalamu kāʻei pono ʻole ke kōkua. Eia nō naʻe, no nā polokalamu e hilinaʻi nei i nā hoʻolaha manawa maoli, ʻoi aku ka maikaʻi o ka waiho ʻana iā lākou e holo. ʻO ka mea hope loa, ʻo ka loaʻa ʻana o ke kaulike kūpono ma waena o ka ʻoluʻolu a me ka maikaʻi ke kī i ka hoʻonui ʻana i kāu ʻike kelepona.