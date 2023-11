Pono anei au e hoʻohana i ka mask?

Ke hoʻomau nei ka honua i ka hoʻopaʻapaʻa ʻana me ka maʻi maʻi COVID-19, ʻo ka nīnau no ka ʻaʻahu ʻana i ka mask a ʻaʻole hoʻi he kumuhana o ka hoʻopaʻapaʻa. Me ka piʻi ʻana o ka nui o ka lāʻau lapaʻau a me ka emi ʻana o nā palena ma nā wahi he nui, e noʻonoʻo paha kekahi poʻe inā pono nā masks. E noʻonoʻo kākou i kēia pilikia a hāʻawi i kahi akaka.

No ke aha i ʻōlelo ʻia ai nā masks ma kahi mua?

I ka hoʻomaka ʻana o ka maʻi maʻi, ua ʻōlelo ka poʻe loea olakino e hoʻohana i nā masks i mea pale e hōʻemi ai i ka laha o ka maʻi. Hoʻolaha mua ʻia ʻo COVID-19 ma o nā kulu hanu i ka wā e ʻū ai ka mea maʻi, kihe, kamaʻilio, a hanu nui paha. Hana ʻia nā masks ma ke ʻano he mea pale, e pale ana i kēia mau droplets mai ke komo ʻana i ka lewa a hanu ʻia e nā poʻe ʻē aʻe.

He aha ke alakaʻi i kēia manawa no ka ʻaʻahu ʻana i ka mask?

ʻO ke alakaʻi ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka mask e like me ka ʻāina a me nā lula kūloko. Eia nō naʻe, ʻoi aku ka nui o nā hui olakino, e komo pū me ka World Health Organization (WHO) a me nā Centers for Disease Control and Prevention (CDC), i ka hoʻohana ʻana i nā masks i kekahi mau kūlana. Hoʻopili kēia i nā hoʻonohonoho i loko o ka hale, ka halihali lehulehu, a me nā wahi me ka nui o ka hoʻouna ʻana.

He kūpono anei nā masks i nā ʻano hou?

ʻAe, ʻoi aku ka maikaʻi o nā masks e kūʻē i nā ʻano hou o ka maʻi. ʻOiai ʻoi aku ka maʻalahi o kekahi mau ʻokoʻa, ʻo ke ʻano kumu o ka hoʻouna ʻana e mau nō ia. Hiki i ke komo ʻana i ka mask ke kōkua i ka pale ʻana i ka mea hoʻohana a me ka poʻe e puni ana iā lākou mai ka maʻi maʻi.

Pono anei ka poʻe i hoʻopaʻa ʻia i nā masks?

Hoʻemi nui ka hoʻopaʻa ʻana i ka pilikia o ka maʻi koʻikoʻi a me ka halemai mai COVID-19. Eia nō naʻe, hiki ke loaʻa nā maʻi breakthrough, ʻoi aku ka nui me ka puka ʻana o nā ʻano hou. No laila, ʻoiai inā ua paʻa ʻia ʻoe, pono e hahai i nā alakaʻi kūloko a hoʻohana i nā masks i kekahi mau kūlana e hōʻemi i ka hopena o ka hoʻouna ʻana.

Panina

I ka hopena, ʻoiai ke ulu nei ke kūlana e pili ana i ka COVID-19, hiki i ka hoʻohana ʻana i nā masks ke hana koʻikoʻi i ka pale ʻana i ka laha ʻana o ka maʻi. He mea nui e noho ʻike e pili ana i nā alakaʻi hou mai nā luna olakino a hahai i nā lula kūloko. Ma ka hoʻomau ʻana i ka ʻaʻahu ʻana i nā masks inā pono, hiki iā mākou ke hāʻawi pū i ka hoʻomau ʻana i ka hoʻoikaika ʻana e hoʻomalu i ka maʻi maʻi a pale iā mākou iho a me ko mākou kaiāulu.

NPP

Nīnau: He aha ke kumu o ke komo ʻana i ka mask?

A: ʻO ka hoʻohana ʻana i ka mask e kōkua i ka pale ʻana i nā kulu hanu i loaʻa i ka maʻi COVID-19, e hōʻemi ana i ka hopena o ka hoʻouna ʻana.

Nīnau: I ka manawa hea au e ʻaʻahu ai i ka maka?

A: Manaʻo ʻia e ʻaʻahu i ka mask ma nā wahi i loko o ka lehulehu, ma nā kaʻa lehulehu, a ma nā wahi me nā helu hoʻouna kiʻekiʻe.

Nīnau: He kūpono nā masks i nā ʻano hou?

A: ʻAe, ʻoi aku ka maikaʻi o nā masks e kūʻē i nā ʻano hou no ka mea e kōkua lākou i ka pale ʻana i ka hoʻouna ʻana i nā kulu hanu, me ka ʻole o ka ʻano kikoʻī.

Nīnau: Pono anei ka poʻe i hoʻopaʻa ʻia e ʻaʻahu i nā masks?

A: ʻOiai e hōʻemi ana ka lāʻau lapaʻau i ka pilikia o ka maʻi koʻikoʻi, hiki i ka poʻe i hoʻopaʻa ʻia ke hoʻopaʻa a hoʻoili i ka maʻi. ʻO ka hahai ʻana i nā alakaʻi kūloko a me ka hoʻohana ʻana i nā masks i kekahi mau kūlana.