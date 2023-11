Pono au e mālama i kaʻu mau leka uila?

I kēia au kikohoʻe, kahi i alakaʻi nui ʻia ai ke kamaʻilio ʻana ma o nā polokalamu leka uila a me nā leka uila, ua lilo ka nīnau no ka mālama ʻana a holoi paha i kēia mau kamaʻilio. Me ka liʻiliʻi o ka waiho ʻana ma kā mākou mau mea hana a me nā hopohopo e pili ana i ka pilikino, pono e noʻonoʻo i nā pono a me nā pōʻino ma mua o ka hoʻoholo ʻana.

No ke aha e mālama ai au i kaʻu mau leka uila?

ʻO kekahi o nā kumu nui e koho ai nā kānaka e mālama i kā lākou mau leka uila no ka waiwai sentimental. Hiki i nā leka uila ke hoʻopaʻa i nā hoʻomanaʻo, e like me ke kamaʻilio ʻana me ka poʻe aloha a i ʻole nā ​​mea koʻikoʻi i ko mākou ola. Ma ka mālama ʻana i kēia mau leka, hiki iā mākou ke kipa hou iā lākou i kēlā me kēia manawa a mākou e makemake ai, e hāʻawi ana i kahi manaʻo nostalgia a me ka pilina pili.

Eia kekahi, hiki i ka mālama ʻana i nā leka uila ke lilo i mea hōʻike i nā hihia pili kānāwai. Ma kekahi mau kūlana, e like me nā hoʻopaʻapaʻa a i ʻole nā ​​hihia hoʻokolokolo, hiki i nā leka uila ke lilo i mea hōʻike koʻikoʻi e kākoʻo i nā koi a i ʻole ka wehewehe ʻana. Ma ka mālama ʻana i kēia mau kamaʻilio, loaʻa iā ʻoe kahi moʻolelo o nā ʻike koʻikoʻi e pono ai i ka wā e hiki mai ana.

No ke aha e holoi ai au i kaʻu mau leka uila?

Ma kekahi ʻaoʻao, aia nā kumu kūpono no ka holoi ʻana i nā leka uila. Aia nā manaʻo pilikino ma mua o kēia hoʻoholo. Loaʻa pinepine nā memo kikokiko i ka ʻike pilikino a pili pū me nā kikoʻī kālā, nā helu wahi, a me nā ʻōlelo huna. ʻO ka mālama ʻana i kēia mau memo no ka manawa pau ʻole hiki ke pilikia inā nalowale kāu kelepona, ʻaihue, a hacked paha.

Eia hou, hiki i ka holoi ʻana i nā memo kikokiko ke kōkua i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i kāu hāmeʻa a hoʻokuʻu i kahi waihona. Ke hōʻiliʻili nei nā kamaʻilio ʻana i ka manawa, hiki iā lākou ke hoʻopau i ka nui o ka hoʻomanaʻo, hiki ke hoʻolohi i ka hana o kāu hāmeʻa. Hiki i ka holoi mau ʻana i nā memo kūpono ʻole ke kōkua i ka hoʻoikaika ʻana i ka hana o kāu hāmeʻa.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke mālama i kekahi mau memo kikokikona?

A: ʻAe, ʻo ka hapa nui o nā polokalamu leka uila e ʻae iā ʻoe e mālama i nā kamaʻilio kikoʻī a i ʻole nā ​​memo, e hāʻawi iā ʻoe i ka hiki ke mālama i ka mea nui iā ʻoe.

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke hoʻihoʻi i kaʻu mau leka uila?

A: Hāʻawi ka nui o nā smartphones i nā koho hoʻihoʻi i kūkulu ʻia e hiki ai iā ʻoe ke mālama i kāu mau leka uila i ke ao a i ʻole kahi mea mālama waho. Eia kekahi, aia nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu i loaʻa no kēia kumu.

Nīnau: Aia kekahi manaʻo pili kānāwai o ka mālama ʻana a i ʻole ka holoi ʻana i nā leka uila?

A: Hiki ke ʻokoʻa nā hopena pili kānāwai ma muli o kou mana a me nā kūlana kikoʻī. He mea maikaʻi e kūkākūkā me ka poʻe loea kānāwai inā he hopohopo kāu e pili ana i ka hopena o ka mālama ʻana a i ʻole ka holoi ʻana i nā leka uila ma ke ʻano kānāwai.

I ka hopena, ʻo ka hoʻoholo ʻana e mālama a holoi paha i nā leka uila ma muli o nā makemake pilikino, nā pilikia pilikino, a me ke koʻikoʻi o nā kamaʻilio. He mea nui e kaupaona i ka waiwai a me nā hopena pili kānāwai e pili ana i nā pilikia o ka mālama ʻana i ka ʻike pili. ʻO ka nānā mau ʻana a me ka mālama ʻana i kāu mau leka uila hiki ke kōkua i kahi kaulike ma waena o ka mālama ʻana i nā hoʻomanaʻo a me ka pale ʻana i kāu pilikino.