Pono au e ho'ā a i ʻole ka ʻikepili hope?

I kēia au kikohoʻe i kēia mau lā, pahū mau mākou i nā koho a me nā hoʻonohonoho e hoʻopilikino i kā mākou ʻike pūnaewele. ʻO kekahi o ia ʻano hoʻonohonoho e haʻalele pinepine ai i nā mea hoʻohana inā paha e loaʻa ka ʻikepili hope a i ʻole. ʻO ka ʻikepili hope e pili ana i ka hoʻoili ʻana o ka ʻike ma waena o kāu kelepona a me ka pūnaewele inā ʻaʻole ʻoe e hoʻohana ikaika ana i kahi polokalamu a i ʻole ka pūnaewele. Ke manaʻo nei kēia ʻatikala e hoʻomālamalama i nā pono a me nā pōʻino o ka loaʻa ʻana a i ʻole ka ʻikepili hope, e kōkua ana iā ʻoe e hoʻoholo i ka ʻike.

ʻO ka maikaʻi o ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili hope ma:

1. Nā mea hou manawa maoli: ʻO ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili hope e hiki ai i nā polokalamu a me nā lawelawe ke hāʻawi iā ʻoe i nā mea hou manawa maoli, e like me nā leka hoʻomaopopo, nā memo, a me nā nūhou. Mālama kēia iā ʻoe e noho pili a ʻike me ka ʻole e hoʻomaʻamaʻa lima a wehe paha i kēlā me kēia app.

2. Loaʻa ka ʻike app maʻemaʻe: Nui nā polokalamu e hilinaʻi i ka ʻikepili hope e hana pono ai. Ma ka ʻae ʻana iā ia, e hōʻoiaʻiʻo ʻoe i kahi ʻike maʻalahi, no ka mea hiki i nā polokalamu ke hoʻonui i ke kua, hoʻonohonoho i ka ʻikepili, a hāʻawi iā ʻoe i ka ʻike hou loa ke wehe ʻoe iā lākou.

Nā pōʻino o ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili hope ma:

1. Hoʻohana ʻikepili: Hiki i ka ʻikepili hope ke hoʻopau i ka nui o kāu hoʻolālā ʻikepili paʻalima, ʻoiai inā he nui kāu mau polokalamu e holo ana ma hope. Hiki i kēia ke alakaʻi i nā uku ʻikepili i manaʻo ʻole ʻia a i ʻole ka wikiwiki o ka pūnaewele.

2. ʻO ka pau ʻana o ka pākaukau: ʻO ka ʻae ʻana i nā polokalamu e holo mau i ke kua e hiki ke hoʻopau wikiwiki i ka pākaukau o kāu kelepona. Hiki ke pilikia nui kēia inā mamao ʻoe mai kahi kumu mana no kahi manawa lōʻihi.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke ʻae i ka ʻikepili hope no nā polokalamu kikoʻī?

A: ʻAe, ʻae ka hapa nui o nā hāmeʻa iā ʻoe e hoʻomalu i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili hope ma ke kumu app-by-app. Ma kēia ala, hiki iā ʻoe ke koho mua i nā polokalamu i ʻae ʻia e hoʻohana i ka ʻikepili hope a ʻaʻole.

Nīnau: E pili ana anei ka hoʻopau ʻana i ka ʻikepili hope i kaʻu mau leka hoʻomaopopo?

A: ʻAe, inā hoʻopau ʻoe i ka ʻikepili hope no kahi polokalamu, ʻaʻole paha ʻoe e loaʻa nā leka hoʻomaopopo manawa maoli. Eia nō naʻe, hiki iā ʻoe ke wehe lima lima i ka app e nānā i nā mea hou.

Nīnau: He ʻokoʻa ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili hope ma waena o Wi-Fi a me ka ʻikepili paʻalima?

A: ʻAe, ʻokoʻa ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili hope ma muli o ka pili ʻana iā Wi-Fi a i ʻole ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili kelepona. Manaʻo pinepine ʻia e ʻae i ka ʻikepili hope i ka wā e hoʻopili ai iā Wi-Fi e pale aku i ka hoʻohana nui ʻana i ka ʻikepili kelepona.

I ka hopena, ʻo ka hoʻoholo ʻana e loaʻa ka ʻikepili hope a i ʻole ka hopena ma muli o kāu mau makemake pilikino a me nā mea nui. Inā makemake ʻoe i nā mea hou i ka manawa maoli a me kahi ʻike app maʻemaʻe, ʻoi aku ka maikaʻi o ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili hope. Eia nō naʻe, inā hopohopo ʻoe e pili ana i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili a me ke ola pākaukau, pono paha e hoʻopau iā ia no kekahi mau polokalamu a i ʻole nā ​​kūlana kikoʻī. E hoʻomanaʻo, ʻo ka loaʻa ʻana o kahi kaulike ma waena o ka hana a me ka hoʻokele waiwai he kī nui i ka hoʻomaikaʻi ʻana i kāu ʻike pūnaewele.