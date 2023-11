Pono au e loaʻa i ka lāʻau lapaʻau bivalent inā loaʻa iaʻu ʻo Covid?

Ke hoʻomau nei ka honua i ke kaua ʻana i ka maʻi maʻi Covid-19, ua puka mai nā kano he mea koʻikoʻi i ka hakakā ʻana i ka maʻi. Me ka loaʻa ʻana o nā lāʻau lapaʻau ʻē aʻe, ua kū mai nā nīnau e pili ana i ka pono o ka loaʻa ʻana o ka lāʻau lapaʻau inā ua hoʻopaʻa ʻia kekahi a ola hou mai Covid-19. Ma ke ʻano kikoʻī, noʻonoʻo paha ka poʻe inā pono lākou e loaʻa i kahi kano bivalent, e hāʻawi ana i ka pale ʻana i ka maʻi kumu mua o ka maʻi a me nā ʻano like ʻole.

He aha ka lāʻau lapaʻau bivalent?

ʻO ka lāʻau lapaʻau bivalent kahi ʻano o ka lāʻau lapaʻau e hāʻawi i ka pale ʻana i ʻelua mau maʻi ʻokoʻa a i ʻole ʻano ʻano o ka maʻi maʻi. I ka pōʻaiapili o Covid-19, e hāʻawi ka lāʻau lapaʻau bivalent i ka pale ʻana i ke kumu mua o ka maʻi a me nā ʻano like ʻole.

Pono au e hoʻopaʻa ʻia inā ua loaʻa iaʻu ka Covid-19?

ʻAe, ʻōlelo pinepine ʻia e loaʻa i ka poʻe i loaʻa mua iā Covid-19 ke kano. ʻOiai ʻo ka hoʻihoʻi ʻana mai ka maʻi maʻi e hāʻawi i kahi pae o ka pale kūlohelohe, hiki ke ʻokoʻa ka lōʻihi a me ka ikaika o kēia pale mai kēlā me kēia kanaka. Kōkua ka lāʻau lapaʻau i ka hoʻoikaika a hoʻolōʻihi i ka pane ʻana o ke kino, e hāʻawi ana i kahi pale ʻoi aku ka ikaika i nā maʻi e hiki mai ana.

Pono au e koho pono i ka lāʻau lapaʻau bivalent?

ʻO ka hoʻoholo e koho i ka lāʻau lapaʻau bivalent e pili ana i nā kumu like ʻole, me ka laha ʻana o nā ʻano like ʻole i kou wahi a me ka loaʻa ʻana o nā lāʻau lapaʻau like ʻole. He mea nui e kūkākūkā me nā limahana mālama ola a i ʻole e hahai i ke alakaʻi a nā luna olakino kūloko e hoʻoholo ai i ke kano kūpono loa no kou kūlana.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke loaʻa i ke kano bivalent inā loaʻa iaʻu kahi maʻi ʻokoʻa o Covid-19?

A: ʻAe, ua hoʻolālā ʻia nā lāʻau lapaʻau bivalent e pale aku i nā maʻi he nui o ka maʻi, me nā ʻano like ʻole.

Nīnau: E loaʻa anei i kahi kano bivalent ma hope o ka loaʻa ʻana o Covid-19 i nā hopena ʻino?

A: ʻO nā hopena ʻaoʻao o ka lāʻau lapaʻau maʻamau maʻamau a maʻalahi. Eia nō naʻe, ʻōlelo ʻia e kūkākūkā me nā limahana mālama ola e hoʻoponopono i nā pilikia a i ʻole nā ​​kūlana olakino.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o kaʻu kali ʻana ma hope o ka hoʻōla ʻana mai Covid-19 e loaʻa i ke kano?

A: He ʻokoʻa ka manawa kali i ʻōlelo ʻia ma muli o ke koʻikoʻi o ka maʻi a me ke ʻano o ke kano. Pono e hahai i nā alakaʻi i hāʻawi ʻia e nā limahana mālama olakino a i ʻole nā ​​​​luna olakino kūloko.

I ka hopena, ʻoiai ka loaʻa ʻana o Covid-19 e hāʻawi i kahi pae o ka pale kūlohelohe, ʻo ka loaʻa ʻana o ke kano, me ka maʻi bivalent, ua ʻōlelo ʻia. Kōkua ka lāʻau lapaʻau i ka hoʻonui ʻana a hoʻolōʻihi i ka pane ʻana o ke kino, e hāʻawi ana i kahi pale ākea e kūʻē i ka maʻi maʻi a me kāna mau ʻano like ʻole. He mea nui ka ʻimi ʻana i ke alakaʻi ʻana mai nā limahana mālama ola kino a i ʻole nā ​​luna olakino kūloko e hoʻoholo i ka ʻike e pili ana i ka hoʻopaʻa ʻana.