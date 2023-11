Pono au e loaʻa i ka lāʻau lapaʻau shingles?

ʻO Shingles, i kapa ʻia ʻo herpes zoster, he maʻi maʻi ʻeha e hoʻopilikia i nā aʻalolo a me ka ʻili. Hoʻokumu ʻia ia e ka maʻi varicella-zoster, ʻo ia ka maʻi hoʻokahi e hoʻoulu ai i ka moa. Inā loaʻa iā ʻoe ka maʻi maʻi maʻi i ka wā ma mua, hiki i ka maʻi maʻi ke hoʻāla hou ma hope o ke ola a alakaʻi i ka maʻi maʻi. Piʻi ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i ka shingles i ka makahiki, a hiki ke hoʻonāwaliwali ke ʻano, e hōʻeha ai i ka ʻeha a me ka ʻeha.

ʻO ka mea pōmaikaʻi, aia ka lāʻau lapaʻau e kōkua i ka pale ʻana i ka maʻi shingles a me nā pilikia. ʻO ka lāʻau lapaʻau shingles, i ʻike ʻia ʻo ka herpes zoster vaccine, ua ʻōlelo ʻia no nā poʻe nona nā makahiki 50 a ʻoi aku. He ala palekana a maikaʻi hoʻi ia e hōʻemi ai i ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i nā maʻi maʻi a me nā pilikia e pili ana, e like me ka postherpetic neuralgia (ka ʻeha aʻalolo mau ma hope o ka hoʻōla ʻana o ka maʻi ʻeha).

NPP:

1. Pehea ka hana ana o ka ma'i shingles?

Hana ʻia ka lāʻau lapaʻau ma ka hoʻoikaika ʻana i ka pane ʻana o kāu ʻōnaehana pale i ka maʻi varicella-zoster. Kōkua ia i kou kino e ʻike a hakakā i ka maʻi maʻi, e hōʻemi ana i ka ulu ʻana o ka shingles a i ʻole ka loaʻa ʻana o nā hōʻailona koʻikoʻi inā loaʻa ʻoe i ka maʻi.

2. Ua palekana anei ka ma'i shingles?

ʻAe, ua mālama ʻia ka lāʻau lapaʻau shingles no ka hapa nui o nā kānaka. E like me nā lāʻau lapaʻau ʻē aʻe, loaʻa iā ia kekahi mau hopena ʻaoʻao maʻalahi, e like me ka ʻulaʻula a i ʻole ka ʻeha ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, ke poʻo, a i ʻole ka luhi. Kakaʻikahi nā hopena ʻaoʻao koʻikoʻi.

3. Hiki iaʻu ke loaʻa i ka maʻi maʻi maʻi maʻi inā ua paʻi ʻia au?

ʻOiai ka hoʻemi nui ʻana o ka lāʻau lapaʻau shingles i ka hoʻomohala ʻana i ka maʻi shingles, ʻaʻole ia he 100% maikaʻi. Eia nō naʻe, inā loaʻa iā ʻoe ka maʻi maʻi ma hope o ka hoʻomaʻamaʻa ʻana, ʻoi aku ka maʻalahi o nā hōʻailona a ʻoi aku ka pōkole o ka lōʻihi ma mua o ka poʻe ʻaʻole i lapaʻau ʻia.

4. I ka manawa hea e loaʻa ai iaʻu ka lāʻau lapaʻau shingles?

Manaʻo ʻia ka lāʻau lapaʻau shingles no nā poʻe nona nā makahiki 50 a ʻoi aku. He hoʻokahi wale nō kano ʻana, ʻo ia hoʻi, ʻaʻole pono ʻoe e loaʻa i kēlā me kēia makahiki.

I ka hopena, ʻo ka loaʻa ʻana o ka lāʻau maʻi shingles he hoʻoholo naʻauao no nā poʻe nona nā makahiki he 50 a ʻoi aku. Hiki ke kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i nā shingles a me kāna mau pilikia, e hāʻawi ana i ka maluhia o ka noʻonoʻo a hiki ke hoʻopakele iā ʻoe mai ka ʻeha a me ka ʻeha e pili ana i kēia maʻi maʻi. E kūkākūkā me kāu mea mālama ola e hoʻoholo inā kūpono ka lāʻau shingles iā ʻoe.