Pono au e kiʻi i ka lua bivalent booster?

I nā makahiki i hala iho nei, ua lilo ke koʻikoʻi o nā lāʻau lapaʻau i kumuhana kūkākūkā nui. Me ka hoʻomau ʻana o ka maʻi maʻi COVID-19, ua hoʻonui ʻia ka manaʻo nui i ka lāʻau lapaʻau, e alakaʻi ana i nā poʻe he nui e nīnau inā pono lākou e noʻonoʻo e kiʻi i ka lua bivalent booster. Akā, he aha ke ʻano o ka bivalent booster, a pono anei? E ʻimi kākou i nā kikoʻī.

He aha ka bivalent booster?

ʻO ka bivalent booster kahi ʻano o ka lāʻau lapaʻau e hāʻawi ana i ka pale mai ʻelua mau maʻi kikoʻī o kahi maʻi a i ʻole bacteria. Hoʻohana maʻamau ia ma hope o ka moʻo o ka lāʻau lapaʻau mua e hoʻonui a hoʻolōʻihi i ka pale ʻana. Hoʻohana pinepine ʻia ka bivalent boosters no nā maʻi e like me ka influenza, hepatitis, a me nā maʻi pneumococcal.

Makemake au i ka lua bivalent booster?

ʻO ka pono o ka lua bivalent booster e pili ana i nā kumu like ʻole, me ka maʻi kūikawā, kou mau makahiki, a me kou olakino holoʻokoʻa. He mea nui e kūkākūkā me kekahi kauka lapaʻau e hiki ke loiloi i kou kūlana pilikino a hāʻawi i nā ʻōlelo aʻo pilikino. Ma keʻano laulā, koi kekahi mau lāʻau lapaʻau i nā mea hoʻoikaika manawa e mālama i ka palekana maikaʻi loa, aʻo nā mea ʻē aʻe e hāʻawi i ka pale mau loa me ka ʻole o ka pono o nā kau hou.

NPP:

1. ʻEhia mau manawa e loaʻa iaʻu kahi mea hoʻoikaika bivalent?

'Oko'a ka alapine o ka bivalent boosters ma muli o ke kano. No ka laʻana, ʻōlelo ʻia ka maʻi influenza i kēlā me kēia makahiki ma muli o ke ʻano loli mau o ka maʻi. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hāʻawi ʻia nā lāʻau lapaʻau e like me ka tetanus-diphtheria-pertussis (Tdap) i kēlā me kēia 10 makahiki.

2. Aia kekahi mau pilikia e pili ana i ka loaʻa ʻana o ka lua bivalent booster?

Ma keʻano laulā, ua manaʻo ʻia nā lāʻau lapaʻau palekana a maikaʻi. Eia nō naʻe, e like me nā hana lapaʻau, hiki ke loaʻa nā pilikia a me nā hopena ʻaoʻao. He mea liʻiliʻi kēia mau mea a no ka manawa pōkole, e like me ka ʻeha ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia a i ʻole nā ​​hōʻailona like me ka maʻi maʻi maʻi. Kakaʻikahi loa nā hopena ʻino.

3. Hiki iaʻu ke loaʻa i ka bivalent booster inā ua paʻa ʻia au?

Inā ua hoʻopau ʻoe i ka moʻo o ka lāʻau lapaʻau i ʻōlelo ʻia no kekahi maʻi, ʻaʻole pono paha nā mea hoʻoikaika hou. Eia nō naʻe, ʻo kekahi mau kūlana, e like me ka huakaʻi i nā wahi koʻikoʻi a i ʻole nā ​​kūlana immunocompromised, hiki ke hōʻoia i nā kau hou. Eia hou, he mea koʻikoʻi ke kūkākūkā ʻana me kahi ʻoihana mālama ola i ka hoʻoholo ʻana i ka ʻike.

I ka hopena, ʻo ka hoʻoholo e kiʻi i ka lua bivalent booster e pili ana i nā kumu he nui. He mea nui e kūkākūkā pū me kahi ʻoihana mālama ola e hiki ke hāʻawi i nā ʻōlelo aʻo pilikino e pili ana i kou kūlana kikoʻī. He kuleana koʻikoʻi ka hoʻopaʻa ʻana i ka pale ʻana i ka laha ʻana o nā maʻi maʻi, a ʻo ka noho ʻana i ka ʻike e pili ana i nā ʻōlelo aʻoaʻo hou he mea koʻikoʻi ia no ka mālama ʻana i ke olakino maikaʻi loa.