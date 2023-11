Pono au e hoʻopau i nā polokalamu Background?

I loko o ke ao kikohoʻe wikiwiki o kēia mau lā, ua lilo kā mākou smartphones i mea nui o ko mākou ola i kēlā me kēia lā. Ke hilinaʻi nei mākou iā lākou no ka kamaʻilio, ʻoliʻoli, a me ka huahana. Eia nō naʻe, me ka hoʻonui nui ʻana o nā polokalamu e holo ana ma ke kua, e noʻonoʻo paha ʻoe inā pono e hoʻopau iā lākou e hoʻomaikaʻi i ka hana o kāu hāmeʻa. E ʻimi kākou i kēia kumuhana a pane i kekahi mau nīnau i nīnau pinepine ʻia.

He aha nā papa hana hope?

ʻO nā papa hana hope he mau noi e holo mau ana inā ʻaʻole ʻoe e hoʻohana ikaika ana iā lākou. Hana lākou i nā hana like ʻole e like me ka loaʻa ʻana o nā leka hoʻomaopopo, ka hoʻonui ʻana i ka ʻike, a me ka syncing data ma ke kua. Ke manaʻo nei kēia mau polokalamu e hāʻawi i kahi ʻike mea hoʻohana maʻemaʻe ma ka hōʻoia ʻana i ka ʻike i kēia lā ke wehe ʻoe iā lākou.

Hoʻopilikia anei nā polokalamu ʻaoʻao i ka hana?

ʻOiai hiki ke hoʻopau i nā kumuwaiwai ʻōnaehana e like me ke ola pākaukau a me ka mana hana, ua hoʻolālā ʻia nā smartphones hou e lawelawe i nā hana he nui i ka manawa like. Loaʻa i nā ʻōnaehana hana e like me iOS a me Android nā algorithm maʻalahi e hoʻokele pono i nā hana app, e hōʻoia ana i ka hana maʻalahi. Eia nō naʻe, inā ʻike ʻoe i ka hoʻoheheʻe ʻana o ka pākaukau nui a i ʻole ka palaualelo, pono paha e noiʻi i nā polokalamu e hoʻopau ana i nā kumu waiwai nui.

Pono au e hoʻopau i nā polokalamu kāʻei kua?

ʻO ka hoʻopau ʻana i nā polokalamu kāʻei kua hiki ke loaʻa nā pono a me nā hemahema. Ma ka lima hoʻokahi, hiki i ka pani ʻana i nā polokalamu pono ʻole ke hoʻokuʻu i nā kumuwaiwai ʻōnaehana, hiki ke hoʻomaikaʻi i ke ola pākaukau a me ka hana holoʻokoʻa. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hilinaʻi kekahi mau polokalamu i nā kaʻina hana hope e hana pono ai, e like me nā polokalamu memo e pono e loaʻa nā leka. ʻO ka hoʻopau ʻana i kēia mau polokalamu hiki ke hopena i nā memo i hala a i ʻole nā ​​​​hōʻano hou.

NPP:

1. Pehea e hiki ai iaʻu ke hoʻokele i nā polokalamu hope?

Hāʻawi ʻo IOS a me Android i nā hoʻonohonoho no ka hoʻokele ʻana i nā hana app background. Hiki iā ʻoe ke pani lima i nā polokalamu pilikino a hoʻohana paha i nā hiʻohiʻona i kūkulu ʻia e like me "App Standby" a i ʻole "Background App Refresh" e kaupalena i kā lākou mau hana.

2. He aha nā polokalamu e pono iaʻu ke hoʻopau?

Manaʻo ʻia e hoʻopau i nā polokalamu āu e hoʻohana pinepine ai a i ʻole nā ​​​​mea e hoʻopau i nā kumu waiwai nui. Eia naʻe, e makaʻala i ka wā e hoʻopau ai i nā polokalamu ʻōnaehana a i ʻole nā ​​​​polokalamu e hāʻawi i nā hana koʻikoʻi e pale aku i ka hopena maikaʻi ʻole i ka hana o kāu hāmeʻa.

3. E mālama anei ka hoʻopau ʻana i nā polokalamu kāʻei kua i ke ola pākaukau?

ʻOiai hiki ke mālama i ke ola pākaukau, ʻokoʻa ka hopena ma muli o ka app a me kāu mau ʻano hoʻohana. ʻO ka hoʻopau ʻana i nā polokalamu koʻikoʻi waiwai hiki ke loaʻa ka hopena ʻike ʻia, akā he mea nui ia e hoʻopaʻa i kahi kaulike ma waena o ka loiloi pākaukau a me ka hana āu e makemake ai.

I ka hopena, hiki ke hoʻohana ʻia ka hoʻopau ʻana i nā papa hana hope i kekahi mau kūlana, ʻoi aku ka nui inā ʻike ʻoe i nā pilikia hana koʻikoʻi a i ʻole ke kahe ʻana o ka pākaukau. Eia nō naʻe, pono e mālama pono i nā polokalamu āu e hoʻopau ai e pale aku i nā hopena i manaʻo ʻole ʻia. E hoʻāʻo me nā hoʻonohonoho like ʻole a nānā i ka hana o kāu hāmeʻa e ʻike i ke kaulike kūpono ma waena o ka hana a me ka hoʻokele waiwai.