Pono anei i ka 77 makahiki ke loaʻa i ka maʻi shingles?

Pono e loaʻa i kahi keiki he 77 mau makahiki i ka maʻi shingles?

I nā makahiki i hala iho nei, ua loaʻa ka manaʻo nui o ka maʻi shingles ma ke ʻano he mea pale i kēia maʻi ʻeha a hiki ke hoʻonāwaliwali. ʻO nā shingles, i kapa ʻia ʻo herpes zoster, ma muli o ka hoʻāla hou ʻana o ka maʻi varicella-zoster, ka maʻi hoʻokahi e hoʻoulu ai i ka moa. Hoʻopilikia nui ia i ka poʻe ʻelemakule a me nā poʻe me nā ʻōnaehana pale nāwaliwali. Ma muli o ka laha ʻana o ka maʻi maʻi maʻi maʻi ma waena o ka poʻe ʻelemākule, ua kū mai ka nīnau: pono anei e loaʻa i kahi 77 ona makahiki i ka maʻi shingles?

He aha ka lāʻau lapaʻau shingles?

ʻO ka lāʻau lapaʻau shingles, i ʻike ʻia ʻo Zostavax a i ʻole Shingrix, he lāʻau lapaʻau i hoʻolālā ʻia e pale i ka maʻi maʻi. Hana ia ma ka hoʻoikaika ʻana i ka pane ʻana o ka ʻōnaehana pale i ka maʻi varicella-zoster, e hōʻemi ana i ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i nā shingles a i ʻole nā ​​​​pilikia.

No ke aha e noʻonoʻo ai ke kanaka he 77 makahiki i ka loaʻa ʻana o ka maʻi shingles?

E like me ka makahiki o kēlā me kēia kanaka, nāwaliwali ko lākou ʻōnaehana pale, e maʻalahi ai lākou i nā maʻi a me nā maʻi. Hiki ke koʻikoʻi loa ka shingles i nā poʻe ʻelemakule, e alakaʻi ana i ka ʻeha lōʻihi, ka ʻeha aʻalolo, a me ka nalowale ʻana o ka ʻike i kekahi mau hihia. Ma ka loaʻa ʻana o ka lāʻau lapaʻau, hiki i kahi 77 makahiki ke hoʻemi nui i ko lākou pilikia o ka hoʻomohala ʻana i nā shingles a me nā pilikia pili.

Aia kekahi pilikia a i ʻole nā ​​hopena ʻaoʻao?

E like me nā lāʻau lapaʻau, loaʻa paha i ka lāʻau lapaʻau shingles kekahi mau hopena ʻaoʻao. ʻO nā mea maʻamau ka ʻulaʻula, ka ʻeha, a i ʻole ka pehu ʻana ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, a me ke poʻo a me ka luhi. ʻO kēia mau hopena ʻaoʻao ka maʻamau a maʻalahi. Eia nō naʻe, pono e kūkākūkā me kahi ʻoihana mālama ola e loiloi i nā pilikia a i ʻole contraindications e pili ana i ke kūlana olakino kūikawā o ke kanaka.

Panina

I ka hopena, ʻoi aku ka maikaʻi o ka loaʻa ʻana o ka maʻi shingles no kahi kanaka 77 makahiki. Hiki i ka lā'au lapa'au ke hō'emi nui i ka ho'omohala 'ana i ka ma'i shingle a me kona mau pilikia, hiki ke 'eha loa i ka po'e 'elemakule. ʻOiai aia kekahi mau hopena ʻaoʻao haʻahaʻa, ʻoi aku ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau ma mua o nā pilikia. He mea pono i na manawa a pau e kukakuka me kekahi kanaka lapaau no ka hoomaopopo ana i ka hana kupono loa e pili ana i ke kulana o ke kanaka. ʻO ka pale ʻana iā ʻoe iho mai ka shingles kahi hana hoʻoikaika i ka mālama ʻana i ke olakino maikaʻi a maikaʻi hoʻi i nā makahiki hope.