Julia Joung: Mai hele i ka Biology

ʻO Julia Joung, kekahi o MIT Technology Review's 2023 Innovators Under 35, ua ʻike i ka hōʻoluʻolu a me ka makemake hou i kona ʻike ʻana i ka lanakila ʻana o AI i kekahi o nā mea pāʻani Go maikaʻi loa ma ka honua. Ma hope o kona lilo ʻana i kona wā kamaliʻi ma Taiwan e aʻo ana i ka pāʻani, ua noʻonoʻo mau ʻo Joung iā Go he pilikia hiki ʻole ke hoʻonā. Akā naʻe, ua ʻike ʻo ia he pilikia nui ka biology.

I ka wā o kāna noiʻi haʻahaʻa haʻahaʻa i loko o kahi keʻena neuroscience ma ke Kulanui ʻo Stanford, ua ʻike ʻo Joung i nā ʻano ʻokoʻa i loko o nā cell lolo i kapa ʻia ʻo astrocytes. Ua hoʻonanea kēia iā ia a ua hoʻāla i kona hoihoi i ka biology. Ua hoʻomau ʻo ia i kāna huakaʻi ma ke komo ʻana i ka lab o ka loea hoʻoponopono gene Feng Zhang ma ka Broad Institute ma Cambridge, Massachusetts. Ma laila, ʻimi ʻo ia i ka "screening genome-scale," me ka hoʻohana ʻana i nā mea hana e like me CRISPR e hoʻololi i kēlā me kēia 20,000 genes i ka genome kanaka e hoʻomaopopo i ko lākou hopena.

ʻO ka pahuhopu o Joung ka hoʻopili ʻana i ka genetic screening i nā cell lolo maoli e like me nā astrocytes, he mea paʻakikī ke hana ʻia i loko o ka lab. Ma ka ʻimi ʻana i ka hopena o nā ʻano unuhi like ʻole ma nā pūnaewele stem, ua manaʻo ʻo ia e hoʻomaopopo i ke ʻano o ka hoʻoholo ʻana i ka ʻike cell. Ua loaʻa kāna noiʻi i kahi "atlas" e hōʻike ana i ka mana o nā mea kikoʻī. ʻO ka pahuhopu nui ka loaʻa ʻana o ka hiki ke hana i kekahi ʻano cell i kahi ʻano hoʻomalu, hiki ke loaʻa nā noi i ka hoʻāʻo ʻana i ka lāʻau lapaʻau a me nā holomua therapeutic.

ʻOiai ʻo ka nui o ka nānā ʻana i nā genetic he nui, e koi ana i ka hui pū ʻana a me nā kumu waiwai nui, hoʻomau mau ʻo Joung i ka holomua ʻana i ke kula. ʻO kāna hana i kēia manawa ma ka Whitehead Institute e pili ana i ka hoʻomaopopo ʻana i ke kaʻina hana o ka synthesis protein i loko o nā cell. Hoʻoikaika ʻia ʻo Joung e ka hohonu pau ʻole o nā mea hiki ke hāʻawi ʻia e ka biology a hoʻomau i ka hoʻomohala ʻana i nā mea hana hou e pane i nā nīnau kumu.

ʻO ka huakaʻi a Julia Joung mai ka hoʻomaʻamaʻa ʻana iā Go i ka ʻimi ʻana i nā mea pohihihi o ka biology e hōʻike ana i kona ʻimi a me ka hoʻolaʻa ʻana i ka pana ʻana i nā palena. I kona luʻu ʻana i ka paʻakikī o ka ʻimi noiʻi ʻepekema, hoʻohiki kāna hana e wehe i nā ʻike hou e hiki ke hoʻohālikelike i ka wā e hiki mai ana o ka lāʻau lapaʻau a me ka ʻenehana.

Nā Puna: MIT Technology Review