Serializer/Deserializer (SerDes): He mea pāʻani koʻikoʻi ma ke kamaʻilio kikohoʻe hou

Ka hoʻomaopopo ʻana i ka Serializer/Deserializer (SerDes): He ʻāpana koʻikoʻi i ke kamaʻilio kikohoʻe hou

ʻO Serializer/Deserializer, i kapa ʻia ʻo SerDes, he mea koʻikoʻi i ka kamaʻilio digital hou. He kuleana koʻikoʻi ia i ka lawe ʻana i ka ʻikepili ma luna o kahi loulou serial, ka hoʻololi ʻana i ka ʻikepili parallel i ka ʻikepili serial a me ka hope. I ko mākou ʻimi hohonu ʻana i ka makahiki kikohoʻe, ʻaʻole hiki ke hoʻohālikelike ʻia ke koʻikoʻi o SerDes i ko mākou ola i kēlā me kēia lā.

Hoʻohana ʻia ka ʻenehana SerDes i nā noi like ʻole, me nā kikowaena kikowaena data, computing hana kiʻekiʻe, a me nā mea uila uila. ʻO kāna hana nui ʻo ia ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka lawe ʻana i ka ʻikepili kiʻekiʻe ma luna o kahi laina hoʻokahi a i ʻole pālua ʻokoʻa, a laila e hōʻemi ana i ka helu o nā ala ʻikepili a hoʻemi i ka nui kino a me ke kumukūʻai o ka interface.

ʻO ka mea nui, he Serializer/Deserializer he mau poloka hana. Hoʻololi ka poloka serializer i ka ʻikepili parallel i loko o ke kahawai serial o nā bits, aʻo ka poloka deserializer e hana ʻē aʻe, e hoʻohuli ana i ke kahawai serial i ʻikepili like. He mea koʻikoʻi kēia kaʻina hoʻololi i ke kamaʻilio kikohoʻe, no ka mea e hiki ai i ka hoʻoili pono ʻana o ka ʻikepili ma kahi lōʻihi.

ʻO kekahi o nā pōmaikaʻi nui loa o ka ʻenehana SerDes ʻo ia kona hiki ke kākoʻo i ka hoʻoili ʻikepili kiʻekiʻe. Ke hoʻomau nei ka koi no ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana i ka ʻikepili, ʻoi aku ka nui o nā ʻāpana e like me ke kelepona a me nā kikowaena data, lilo ka hana a SerDes i mea koʻikoʻi. Hāʻawi ia i ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili ma ka wikiwiki gigabit, he mea nui ia no nā noi e koi ana i ka bandwidth kiʻekiʻe, e like me ke kahe wikiō a me ka hoʻopili ʻana i ke ao.

Eia kekahi, hana nui ka ʻenehana SerDes i ka hōʻemi ʻana i ka hoʻohana mana. Ma ka hoʻololi ʻana i ka ʻikepili like i loko o ke kahawai serial, hoʻemi ia i ka helu o nā pine I/O a me nā ala ʻikepili, a laila e hoʻohaʻahaʻa i ka hoʻohana mana. He mea koʻikoʻi kēia i ka honua o kēia mau lā, kahi e ulu nei ka manaʻo nui i ka pono o ka ikehu a me ka hoʻomau.

ʻOiai ʻo kāna mau pono he nui, ʻaʻole i nele ka ʻenehana SerDes me kāna mau pilikia. ʻO kekahi o nā pilikia nui ka piʻi ʻana o ka paʻakikī o ka hoʻolālā a me ke kaʻina hōʻoia. Ke hoʻomau nei ka piʻi ʻana o ka ʻikepili, ʻoi aku ka paʻakikī o ka hoʻolālā ʻana o nā kikowaena SerDes, e koi ana i nā ʻenehana a me nā mea hana. Eia kekahi, ʻo ka hōʻoia ʻana o kēia mau hoʻolālā he hana paʻakikī, e koi ana i ka ʻike hohonu o ka hoʻolālā a me ke kaʻina hōʻoia.

ʻO kekahi pilikia ka hōʻailona pono. Ke piʻi aʻe ka nui o ka ʻikepili, ʻoi aku ka koʻikoʻi o ka pono o ka hōʻailona. Hiki i nā walaʻau a i ʻole ke keʻakeʻa ʻana i nā hewa i ka lawe ʻana i ka ʻikepili, e alakaʻi ana i ka nalowale o ka ʻikepili. No laila,ʻo ka mālamaʻana i ka pono o ka hōʻailona he mea nui ia o ka hoʻolālā SerDes.

I ka hopena, ʻo Serializer/Deserializer (SerDes) kahi mea pāʻani koʻikoʻi i ka kamaʻilio digital hou. ʻO kona hiki ke hoʻomaʻamaʻa i ka lawe ʻana i ka ʻikepili kiʻekiʻe, hoʻemi i ka hoʻohana ʻana i ka mana, a hoʻemi i ka nui kino a me ke kumukūʻai o ka interface e lilo ia i mea koʻikoʻi i nā noi like ʻole. ʻOiai nā pilikia e pili ana i kāna hoʻolālā a me ka hōʻoia ʻana, a me ka pono o ka mālama ʻana i ka hōʻailona hōʻailona, ​​​​ke hoʻomau nei ka ʻenehana SerDes e hoʻokō i nā koi ulu o ka makahiki kikohoʻe. Ke hoʻomau nei mākou i ka hilinaʻi nui ʻana i ka kamaʻilio kikohoʻe, e hoʻomau ka nui o ka SerDes i ko mākou ola i kēlā me kēia lā.