Hoʻohou nā pāʻani Riot i ke ʻano hoʻokūkū hoʻokūkū ʻo Valorant no ka mahina ʻo Kepakemapa 2023

Ua hoʻololi ʻo Riot Games i ka hoʻololi ʻana i ka palapala ʻāina i kāna kanaka pana pana mua, ʻo Valorant. I ka hoʻāʻo ʻana e hāʻawi i nā ʻano like ʻole a mālama i ka haku, ua hoʻoholo ʻo Riot e hana me ka huina o ʻehiku mau palapala ʻāina i ka pāʻani. Ua hiki mai ka hoʻoholo ma hope o ka hana pū ʻana me ka hui esports i loko o ka hale, ka nānā ʻana i nā mea pāʻani, a me ke kūkākūkā ʻana i nā hui ʻoihana.

Me ka hoʻohui ʻana o ka palapala ʻāina hou loa, ʻo Sunset, Riot Games ua hoʻololi i ʻelua mau palapala ʻāina kahiko, Fracture a me Pearl, i wahi no ka palapala ʻāina hou o Los Angeles. ʻO nā laina hoʻokūkū a me ka helu ʻole ʻia ma Valorant e hana ana me ʻehiku mau palapala ʻāina, a ʻo kēia hoʻololi e hōʻoia i nā mea pāʻani he koho like ʻole e koho ai.

ʻO ka hoʻololi ʻana o ka palapala ʻāina i kēia manawa no Kepakemapa 2023 ma ke ʻano hoʻokūkū o Valorant, ʻo ia ka Ascent, Bind, Breeze, Haven, Lotus, Split, a me ka Sunset hou. Hāʻawi kēia mau palapala 'āina i nā ʻike pāʻani like ʻole, e paipai ana i nā mea pāʻani e ʻimi i nā kihi hou, lineups, a me nā hoʻolālā.

ʻO Sunset ka ʻumi ʻumi o ka palapala ʻāina a Valorant a loaʻa iā ia ʻelua mau kahua a me ʻekolu alahele, e lilo ia i hoʻokahi o nā palapala kuʻuna o ka pāʻani. Hoʻokomo pū ia i kahi mea ʻokoʻa: he puka mechanical ma waena o B Market a me Mid Courtyard, hiki ke loaʻa ma ka hoʻohuli ʻana i kahi kī ma ka ʻaoʻao Market. ʻOiai i pani ʻia, hiki ʻole ke komo i ka puka, akā hiki i nā mea pāʻani ke hōʻino a hoʻopau loa iā ia, e wehe mau iā ia no ke koena o ka pōʻai.

Manaʻo nā Riot Games e hoʻopaʻa i ke kaulike ma waena o nā ʻano like ʻole a me ka kamaʻāina i ka hoʻololi ʻana i ka palapala ʻāina, e hōʻoia ana i hiki i nā mea pāʻani ke hoʻomau i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ko lākou mau mākaukau a ʻoliʻoli pū kekahi i nā luʻi hou. Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o Valorant, a hiki i nā mea pāʻani ke nānā i mua i nā mea hou a me nā hoʻohui i ka pāʻani.

Nā wehewehena:

– Valorant: Riot Games 'mea hoʻokani pana kanaka mua.

- Ka hoʻololi ʻana i ka palapala ʻāina: ʻO ke koho a me ke ʻano o nā palapala ʻāina i loaʻa no ka pāʻani i kahi manawa i hāʻawi ʻia.

- Ke ʻano hoʻokūkū: He ʻano pāʻani kahi e kūʻē ai nā mea pāʻani i kekahi i kekahi i loko o kahi kaiapuni i hoʻonohonoho ʻia a hoʻoponopono ʻia, maʻamau no nā kumu hoʻokūkū a i ʻole hoʻokūkū.

Sources:

- Pāʻani Riot (ʻaʻohe URL i hāʻawi ʻia)