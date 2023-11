Loaʻa nā makana hou ma Apple MacBook a me MacBook Pro mau hiʻohiʻona ma Amazon Canada

Inā ʻoe ma ka mākeke no kahi Apple MacBook hou a i ʻole MacBook Pro, a laila ua laki ʻoe. Ua wehe ʻo Amazon Canada i kahi pōʻai hou o nā kuʻikahi, e hāʻawi ana i nā kumukūʻai nui ma nā hiʻohiʻona koho. Inā he haumāna ʻoe, ʻoihana, a ʻenehana paha, he manawa kūpono kēia e noʻonoʻo ai.

ʻO kekahi o nā makana kūʻokoʻa ʻo ka Apple 2022 MacBook Pro me ka chip M2 i manaʻo nui ʻia a me kahi 13-inch Retina Display. Loaʻa kēia kamepiula ikaika a nani i kēia manawa no $1,399 wale nō, e mālama ana iā ʻoe i kahi 18% nui mai ke kumu kūʻai kumu.

ʻO kekahi mea kaulana ʻē aʻe ʻo ka Apple 2021 MacBook Pro me kahi hōʻike 16-inch a me kahi puʻupuʻu Apple M1 Max hoihoi. Kūʻai ʻia ma $3,299, hiki iā ʻoe ke mālama i kahi 25% koʻikoʻi ma kēia hāmeʻa ʻokiʻoki, piha me kahi CPU 10-core.

No ka poʻe e ʻimi nei i nā koho ʻoi aku ka maikaʻi, loaʻa nā Apple 2020 MacBook Pro a me MacBook Air i nā kumu kūʻai hoʻemi. ʻO ka 2020 MacBook Pro, i lako me ka Apple M1 Chip, hiki iā ʻoe no $1,442 wale nō, e hāʻawi ana i kahi hoʻemi 26%. Eia nō naʻe, ʻo ka māmā a me ka portable 2020 MacBook Air, e hōʻike ana i ka Apple M1 Chip a me kahi 13-inch Retina Display, ke kūʻai ʻia nei ma $1,484, e mālama ana iā ʻoe he 10% o ka uku maʻamau.

He mau hiʻohiʻona wale nō kēia o nā makana maikaʻi loa i loaʻa ma Amazon Canada no nā hiʻohiʻona Apple MacBook a me MacBook Pro. E kipa i ka pūnaewele Amazon Canada e nānā i ka koho piha a hoʻohana i kēia mau hāʻawi manawa palena.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. Hiki iaʻu ke hilinaʻi i nā kumukūʻai a me nā makana i hāʻawi ʻia ma Amazon Canada?

ʻAe, ʻo Amazon Canada kahi mākeke pūnaewele kaulana i ʻike ʻia no kāna mau kumukūʻai hoʻokūkū a me nā ʻaelike hilinaʻi. Eia nō naʻe, he manaʻo maikaʻi mau ia e hoʻohālikelike i nā kumukūʻai ma nā kahua he nui e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o ka makana maikaʻi loa.

2. Loaʻa kēia mau kuʻikahi no ka manawa palena wale?

ʻAe, ʻo kēia mau kuʻikahi maʻamau ka palena manawa, no laila makemake ʻia e hoʻohana koke iā lākou i ka hiki. E hoʻomanaʻo e ʻokoʻa paha ka loaʻa, no laila e nānā i ka papa inoa o nā huahana no ka ʻike hou loa.

3. ʻO kēia mau hiʻohiʻona Apple MacBook a me MacBook Pro nā mana hou loa i loaʻa?

ʻO nā hiʻohiʻona i helu ʻia i loko o nā kuʻikahi hiki ke komo i nā mea hou a me nā hanauna i hala. He mea nui e heluhelu pono i nā wehewehe huahana e hoʻoholo i nā kikoʻī kikoʻī o ka hāmeʻa āu e makemake ai.

Sources:

- Amazon Kanada