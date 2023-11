ʻO ke ao ʻike ʻole: e ʻimi ana i ka pane kelepona ma o Nanotechnology

I loko o kahi noiʻi hoʻopololei i mālama ʻia e nā ʻepekema mai ka National Institute for Materials Science ma Tsukuba, Iapana, ua hoʻomohala ʻia kahi ʻenehana kipi e hoʻololi i ko mākou ʻike i ke ʻano o ka pane ʻana o nā cell i nā kaomi mechanical waho. Alakaʻi ʻia e Jun Nakanishi o ka Pūʻulu Mechanobiology, ua hoʻohana ka hui noiʻi i ka microscopy atomic force (AFM) e ʻimi i ka honua paʻakikī o nā cell ola ma ka nanoscale.

Ma o ka hoʻohana ʻana i nā probes nanoscale, ua hiki i nā ʻepekema ke "hoʻopā" i nā cell me ka hoʻohana ʻana i kahi ala kūʻokoʻa i kapa ʻia ʻo 'Nano-Poke.' Ua ʻae ʻia kēia ala hou no ka palapala ʻana i ka puʻunaue ikaika me ka hoʻonā nanometer ma waena o ke kelepona holoʻokoʻa. Ua hoʻonui ʻia ka indentation AFM me kahi ʻenehana Markov-chain Monte Carlo optimization, hoʻomaʻemaʻe i ka nānā ʻana o nā pihi hoʻoneʻe ikaika a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻike.

Loaʻa i nā pūnaewele kahi mana kūlohelohe e hoʻololi a pane i nā pilikia o ke kaiapuni, he mea nui ia no ko lākou ola. ʻO ka pahuhopu nui o kēia noiʻi ʻana, ʻo ia ka ʻike ʻana i ke ʻano o ka hana ʻana a me ka hoʻololi ʻana o nā cell i nā mea hoʻoikaika mechanical. Ma ka hoʻohana ʻana i nā ʻano mechanical like ʻole i loko o nā cell, ua ʻike nā mea noiʻi ua neʻe ka hoʻoili ʻana o nā pūʻali intracellular. ʻO ka mea nui, i ka wā i hoʻemi ʻia ai ka hiki ke hoʻopaʻa haʻahaʻa o nā fiber actin, ua uku ʻia ka nucleus o ke kelepona e ka hoʻohālikelike ʻana i nā ikaika o waho. Hōʻike kēia ʻike i ka hiki ke hoʻololi ʻia o nā hale kelepona i ka pane ʻana i nā loli i ko lākou kaiapuni.

ʻOi aku ka hopena o kēia mau ʻike ma mua o ka biology cell basic. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka pane ʻana o nā cell i nā hoʻoulu ʻana o waho i ka wehe ʻana i nā mīkini i lalo o nā maʻi like ʻole, me ka maʻi diabetes, ka maʻi Parkinson, ka puʻuwai puʻuwai, a me ke kanesa. Ke hilinaʻi nei nā ʻano diagnostic kuʻuna i ka nānā ʻana i ka nui o ke kelepona, ke ʻano, a me ke ʻano. Eia nō naʻe, hāʻawi kēia noiʻi i kahi ala hou no ka diagnostics cancer ma ka nānā ʻana i nā pane o nā cell cancerous i ke kaomi mechanical. Ua ʻike ka hui i ka hōʻike ʻana o nā maʻi maʻi i ka ʻoi aku ka ikaika o ka hoʻoemi ʻana i waho a ʻaʻole hiki ke loaʻa i ka make cell ma ka pane. Hoʻokumu kēia ʻike i ke kumu no kahi mea hana diagnostic hou e pili ana i nā mīkini kelepona.

I ka hopena, hōʻike kēia haʻawina i kahi holomua koʻikoʻi i ko mākou ʻike ʻana i nā mīkini pane cellular a hōʻailona i kahi holomua nui ma ke kahua o ka nanotechnology a me kāna noi ʻana i ka ʻepekema lapaʻau. Ma ka ʻimi ʻana i ka honua ʻike ʻole ʻia o nā cell, ke ʻike nei nā ʻepekema i ka waiwai o ka ʻike e kōkua hope ai i ka holomua o ka mālama olakino a me ka maʻi maʻi.

He aha ka atomic force microscopy (AFM)?

ʻO ka microscopy ikaika atomika (AFM) kahi ʻenehana i hoʻohana ʻia e aʻo i nā mea ma ka nanoscale ma o ka hoʻohana ʻana i kahi noiʻi nanoscale. Hiki iā ia ke ana a me ka palapala ʻāina i nā ikaika ma luna a ma loko o nā laʻana e aʻo ʻia nei.

Pehea e hana ai ka ʻenehana 'Nano-Poke'?

ʻO ke ʻano hana 'Nano-Poke' e pili ana i ka hoʻopā ʻana i nā cell ola me nā ʻimi nanoscale me ka hoʻohana ʻana i ka microscopy atomic force (AFM). Hāʻawi kēia ʻenehana i ka palapala ʻāina o ka puʻunaue ikaika ma luna o ke kelepona holoʻokoʻa me ka hoʻonā nanometer.

He aha nā ʻike i hāʻawi ʻia e ka haʻawina?

Hāʻawi ka haʻawina i nā ʻike e pili ana i ka pane ʻana a me ka hoʻololi ʻana o nā cell i nā mea hoʻoikaika mechanical. Ma ka hoʻopunipuni ʻana i nā mokuʻāina mechanical i loko o nā pūnaewele, ʻike nā mea noiʻi i ka hoʻololi ʻana i ka hāʻawi ʻana i nā ikaika intracellular, e hōʻike ana i ka hiki ke hoʻololi ʻia o nā hale kelepona.

Pehea ka hopena o kēia mau ʻike i ka diagnostic cancer?

Ua hōʻike ʻia ka noiʻi e hōʻike ana nā cell cancer i ke kūpaʻa ʻoi aku ka nui o ka hoʻopili ʻana i waho e hoʻohālikelike ʻia i nā cell olakino. Ke wehe nei kēia ʻike i nā mea hou no ka hoʻomohala ʻana i kahi mea hana diagnostic e pili ana i nā mīkini kelepona, hiki ke hoʻonui i ka pololei o nā diagnostics cancer.

He aha nā hopena o kēia noiʻi?

Loaʻa i ka noiʻi nā manaʻo no ka hoʻomaopopo ʻana i nā mīkini pane kelepona a me kā lākou kuleana i nā maʻi like ʻole. Ma ka loaʻa ʻana o ka ʻike hohonu e pili ana i ka pane ʻana o nā cell i ko lākou kaiapuni, hiki i nā ʻepekema ke hoʻomohala i nā lāʻau lapaʻau hou a me nā mea hana diagnostic no nā maʻi e like me ka maʻi o Parkinson, ka maʻi diabetes, ka puʻuwai puʻuwai, a me ke kanesa.