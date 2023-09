ʻO Ashley: He mea kākau a me ka Lunahooponopono

He mea kākau a hoʻoponopono ʻo Ashley me nā ʻano hoihoi a me ka ʻike. Ma ke ʻano o ka ʻenehana a me ka moʻomeheu pop, ua hoʻokumu ʻo Ashley iā ia iho ma ke ʻano he koʻikoʻi koʻikoʻi i nā pūnaewele kiʻekiʻe.

Me kahi hoʻomaka hoihoi e komo pū me Polygon, Kotaku, StarWars.com, a me Nerdist, ua hāʻawi mau ʻo Ashley i nā ʻike hoihoi a noiʻi maikaʻi ʻia i kāna poʻe heluhelu. Loaʻa iā ia ka ʻike nui i nā kumuhana āna i uhi ai a loaʻa iā ia kahi ʻano maʻamau no ke kākau ʻana e hoʻohiwahiwa ana i ka poʻe hoʻolohe.

Ma waho aʻe o kāna hana ʻoihana, hoʻomau mau ʻo Ashley i ka leʻaleʻa i nā pāʻani wikiō, nā palapala moʻokalaleo ʻepekema, a me ka hoʻolimalima manawa maikaʻi me kāna hoʻopakele greyhound. ʻAʻole wale kēia mau pono pilikino e hoʻonui i kona ʻike i nā kumuhana āna i uhi ai, akā hōʻike pū kekahi i kona makemake i ka honua o ka ʻenehana a me ka moʻomeheu pop.

Ma o kāna mau ʻatikala, manaʻo ʻo Ashley e hoʻolaha, hoʻokipa, a waiho mau i kāna poʻe heluhelu e makemake hou aku. Me kona ʻike nui i ka ʻenehana a me ka moʻomeheu pop a me kāna talena no ka hana ʻana i nā ʻike hoihoi, hāʻawi mau ʻo ia i nā ʻatikala e pili ana i ka poʻe i lohe.

Sources:

– Polygon

– Kotaku

– StarWars.com

– Nerdist

Nā wehewehena:

- Mea kākau: He kanaka nāna e hoʻohana i nā huaʻōlelo i kākau ʻia e kamaʻilio i nā manaʻo, nā moʻolelo, a me nā manaʻo.

- Lunahooponopono: He loea nāna e loiloi a hoʻoponopono i nā ʻike i kākau ʻia no ka maopopo, pololei, a me ka maikaʻi holoʻokoʻa.

– ʻenehana: Pōkole no ka ʻenehana, pili i ka hoʻohana ʻana i ka ʻike ʻepekema no nā kumu hana.

- Moʻomeheu Pop: ʻO ka hōʻiliʻili o nā manaʻo, nā manaʻo, nā ʻano, nā kiʻi, a me nā mea ʻē aʻe i loko o ka moʻomeheu i hāʻawi ʻia.

- Nā pāʻani wikiō: pāʻani ʻia nā pāʻani uila uila ma o ka console, kamepiula, a i ʻole nā ​​​​mea paʻa lima, e pili pinepine ana i ka hoʻopili ʻana a me ka hoʻolālā.

– ʻEpekema Fiction: He ʻano moʻolelo moʻokalaleo e ʻimi maʻamau i nā manaʻo noʻonoʻo a me ka wā e hiki mai ana, e hoʻopili pinepine ana i nā ʻenehana holomua a me ka ʻike ʻepekema.

- ʻO Greyhound: He ʻano ʻīlio i ʻike ʻia e kona kino kino, ka umauma hohonu, a me ka wikiwiki hoihoi.

Nānā: Ua wehe ʻia nā URL o nā kumu e like me ke kuhikuhi.