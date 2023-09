E kiʻi i kahi hōʻemi $ 10 ma ka PC Version o Mortal Kombat 1

Hiki iā ʻoe ke mālama i ke kālā i ke kūʻai ʻana i ka mana PC o Mortal Kombat 1. Ke hāʻawi nei nā mea kūʻai aku e like me Newegg a me Green Man Gaming i kahi $ 10 hoʻemi ma nā kauoha mua no ka Windows PC ma o Steam version o ka pāʻani.

Ma Newegg, e hoʻokomo wale i ke code PPXDSEP i ka wā e nānā ai e ʻike i kahi hōʻemi kumu kūʻai 15%. Inā makemake ʻoe e kūʻai ma Green Man Gaming, ʻaʻole pono ʻoe i kahi code hoʻemi; ua loaʻa ka $10 ho'ēmi. Eia kekahi, ke hāʻawi nei ʻo Green Man Gaming i ka 15% o ka paʻi kiʻekiʻe o ka pāʻani, kahi e komo ai i ka wā mua, nā mea hoʻonaninani i loko o ka pāʻani, a me ke kālā.

ʻO ka mea pōʻino, ʻaʻole i hōʻoia ʻo NetherRealm Studios, ka mea hoʻomohala o ka pāʻani inā loaʻa ʻo Mortal Kombat 1 ma Steam Deck i ka hoʻomaka ʻana. Eia naʻe, me ka nānā ʻole i ka hāmeʻa āu e hoʻohana ai no ka pāʻani ʻana i ka pāʻani, e hōʻoia i ka lawa o ka waiho ʻana no ka mea e koi ana i kahi 100 GB nui. Kūlike kēia me ke ʻano o ka hoʻonui ʻana i nā nui hoʻokomo pāʻani.

No laila, inā he mea pāʻani PC ʻoe a he mea makemake i ka franchise Mortal Kombat, mai poina i kēia mau uku. E kiʻi i kāu kope o Mortal Kombat 1 a hoʻomākaukau no kahi ʻike hakakā paʻa.

Nā wehewehena:

- Pre-order: kau i kahi kauoha no kahi mea ma mua o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana a i ʻole ke kūʻai ʻia.

- Code hōʻemi: kahi code i hiki ke hoʻokomo ʻia i ka wā kūʻai e loaʻa ai kahi hōʻemi kumu kūʻai.

- Nā mea hoʻonaninani i loko o ka pāʻani: nā mea virtual a i ʻole nā ​​​​mea hoʻonui e hoʻololi i ke ʻano o nā kiʻi a i ʻole nā ​​​​mea i loko o kahi pāʻani wikiō.

- Kālā: kālā virtual i hoʻohana ʻia i loko o kahi pāʻani e kūʻai i nā mea a i ʻole nā ​​​​mea hou.

