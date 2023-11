The Strategic Acumen of Satya Nadella: He Haʻawina i ka manawa a me ka ʻike

Ua manaʻo nui ʻia ʻo Satya Nadella, ka Luna Nui o Microsoft no kāna hoʻoholo hoʻoholo a me ka hiki ke hopu i nā manawa kūpono i ka manawa kūpono. ʻOiai ʻike nui ʻia kona aloha i ka kikiki, ʻo kāna ʻoihana akamai i ka ʻoihana e hoʻokaʻawale maoli iā ia. ʻO ka noho ʻana o Nadella ma ke ʻano he Luna Nui e hōʻailona ʻia e kahi ʻano o nā neʻe kūpono a kūleʻa i hoʻolalelale i ka ulu ʻana o Microsoft a hoʻopaʻa i kona kūlana ʻo ia kekahi o nā ʻoihana waiwai nui o ka honua.

ʻO kahi hiʻohiʻona nui o ka mākaukau o Nadella no ka hoʻonui ʻana i nā manawa kūpono, ʻo ia ka loaʻa ʻana o LinkedIn e Microsoft i ka makahiki 2016. Ma hope o ka hāʻule ʻana o ka waiwai nui a me ka nānā ʻana i ka loaʻa nāwaliwali, ua ʻike koke ʻo Nadella i ka waiwai kūpono i mālama ʻia e LinkedIn. Me ka makaʻala no nā waiwai i hoʻemi ʻia, ua kāʻili ʻo ia i ka hui no $ 26 biliona. Ua uku maikaʻi ʻia kēia neʻe ʻana, me nā loaʻa kālā o LinkedIn i ʻoi aku ma mua o $ 15 biliona ma FY23, kahi hoʻihoʻi nui i ka hoʻopukapuka.

ʻAʻole kēia he hanana kaʻawale. ʻO ka hoʻoholo a Nadella e hoʻohuli iā Microsoft i ka ʻoihana kapuaʻi i ka manawa kūpono he mea hoʻololi pāʻani. ʻO ka ʻoihana kapuaʻi o ka ʻoihana i kēia manawa no ka hapa nui o kāna mākeke mākeke $2.75 trillion. Loaʻa nā loaʻa e like me GitHub a me ka mea pāʻani pāʻani ʻo Activision Blizzard i hōʻike ʻia he mau ʻoihana kūleʻa.

He ʻokoʻa loa ko Nadella koʻikoʻi koʻikoʻi me kāna mea mua, ʻo Steve Ballmer. Ma lalo o ke alakaʻi ʻana a Ballmer, ua hana ʻo Microsoft i kekahi mau mea kūʻai hewa ʻole i hāʻawi ʻole i ka hoʻihoʻi nui. Mai ke kūʻai hewa ʻole ʻana o aQuantive a hiki i nā mea kākau nui e pili ana me Nokia a me Skype, ua hōʻailona ʻia ka noho ʻana o Ballmer e nā hoʻoholo kānalua.

ʻO ka ʻokoʻa koʻikoʻi ma waena o Nadella a me Ballmer e hōʻike ana i ka mea nui o ka hoʻoholo ʻoihana maikaʻi. ʻO ka hiki iā Nadella ke ʻike i nā manawa kūpono i ka manawa kūpono ua hoʻolalelale iā Microsoft i kahi kiʻekiʻe. Ua hoʻokō ka ʻoihana i kahi 27 pakeneka ka nui o ka ulu ʻana o ka makahiki (CAGR) i nā makahiki i hala aku nei, ʻoi aku ka nui o ka 10 pakeneka CAGR o ka S&P 500.

Ma ka lawe ʻana iā Sam Altman a me kāna hui mai OpenAI ma luna o ka moku, ua hōʻike hou ʻo Nadella i kāna kūpaʻa e noho ma mua o ka pihi. Hoʻonohonoho kēia neʻe iā Microsoft e mālama i kahi kūlana alakaʻi i ka ulu wikiwiki o ka naʻauao hana.

Ma kahi ʻoihana ʻoihana e koi ana i ka hoʻoholo hoʻoholo ʻana, kū ʻo Satya Nadella ma ke ʻano he alakaʻi ʻike. Ua hoʻololi kona akamai a me kona hiki ke hopu i nā manawa kūpono iā Microsoft a hoʻonoho i ka hui no ka holomua mau i ka wā e hiki mai ana.

