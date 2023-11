ʻO Microsoft's Bold Move: Mālama i ka wā e hiki mai ana o AI me OpenAI Acquisition

Ma kahi kahaha o nā hanana, OpenAI, ka trailblazing hoʻomaka ma hope o ChatGPT, ke alo nei i ka maopopo ʻole ma hope o ka haʻalele ʻana o CEO Sam Altman. Me ka hapa nui o nā limahana OpenAI e hui pū me Altman ma Microsoft, ʻike maopopo ʻole ka wā e hiki mai ana o ka ʻoihana, a ʻo kahi kuʻikahi e hiki ai i ka poʻe insiders ke hoʻopukapuka kālā i ke kumukūʻai $86 biliona i kēia manawa i ka pōʻino. Eia nō naʻe, ma waena o ka haunaele, aia kahi lanakila maopopo e puka mai ana mai nā aka - Microsoft.

Mai ka haʻalele ʻana o Altman, ua piʻi ka nui o ka mākeke o Microsoft e kahi $ 63 biliona kamahaʻo, e hōʻea ana i kahi kiʻekiʻe o $378 i kēlā me kēia mahele ma ke kālepa awakea ma ka Pōʻakahi. Me 7.429 biliona mau ʻāpana koʻikoʻi, ua mākaukau ka mākeke mākeke o Microsoft e paʻi i kahi $ 2.82 trillion. Hōʻike kēia hoʻokō kupaianaha i ka hoʻokele waiwai o Microsoft ma OpenAI, i hōʻike ʻia he pōhaku kihi o kā lākou laina huahana, i hoʻohui ʻia i loko o nā makana kaulana e like me Office365 a me GitHub.

ʻO ka Luna Hoʻokele o Microsoft, ʻo Satya Nadella, ka mea i hiki ke hoʻopilikia nui ʻia e ka puka ʻana o Altman, ua pale maikaʻi i kahi pilikia. I ka pane koke ʻana i ke kūlana, ua hana ʻo Nadella i kahi neʻe wiwo ʻole: ua hoʻolimalima ʻo ia iā Altman a me Pelekikena OpenAI mua ʻo Greg Brockman e alakaʻi i kahi keʻena noiʻi AI hou i loko o Microsoft. ʻO kēia hana i manaʻo ʻole ʻia, i kapa ʻia ʻo "World Series of Poker neʻe no nā makahiki" e nā mea loiloi ʻoihana, hōʻike i ke kūpaʻa a me ka kūpaʻa o Nadella i ka holomua ʻana i nā mana AI o Microsoft.

Me kēia neʻe hoʻolālā, ʻaʻole wale ʻo Microsoft i hoʻopaʻa i ʻelua o nā helu koʻikoʻi o OpenAI akā ua paʻa pū kekahi i kahi kuleana nui i ka hoʻomaka. Ma waho aʻe, ua koho ʻo ia iā Emmett Shear, ka Luna Nui o Twitch, ma ke ʻano he Luna Nui o OpenAI. ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia ka hoʻokumu ʻana o ka hui noiʻi hou o Microsoft, ʻo ka hoʻolimalima ʻana iā Altman lāua ʻo Brockman e hōʻike ana i ka manaʻo paʻa o ka ʻoihana e noho ma ke alo o ka hoʻomohala ʻana o AI.

ʻOiai ʻo ka piʻi ʻana o ka waiwai o Microsoft he kumu no ka hoʻolauleʻa ʻana, aia nā pilikia i mua. Pono ka hui e lawe i nā kumukūʻai o ke kūkulu ʻana a me ka mālama ʻana i ka hui noiʻi AI hou ma lalo o ke alakaʻi ʻana o Altman lāua ʻo Brockman. Eia kekahi, aia ka hiki ke hoʻokō i nā kuleana kālā koʻikoʻi mai nā ʻaelike i loaʻa me OpenAI.

ʻOiai ʻo kēia mau pilikia, ʻo ka loaʻa ʻana o Microsoft i nā talena a me ka hoʻohui ʻana i ke kūlana ʻenehana o OpenAI i ka ʻoihana ma ke ʻano he mea mua i ka heihei no ke aupuni AI. Ke kū nei ka lepo, ke kali nei ka poʻe kiaʻi ʻoihana i ka mokuna aʻe o ka huakaʻi AI ʻokiʻoki o Microsoft.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

Nīnau: He aha ka OpenAI?

A: He hoʻomaka ka OpenAI i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana a me nā ʻōnaehana AI holomua.

Nīnau: ʻO wai ʻo Sam Altman?

A: ʻO Sam Altman ka Luna Nui o OpenAI, i ʻike ʻia no kāna alakaʻi ʻana i ka ʻoihana akamai.

Nīnau: Pehea ka pōmaikaʻi o Microsoft mai ke kūlana?

A: Ua piʻi ka nui o ka mākeke o Microsoft e $63 biliona mai ka haʻalele ʻana o Altman, a ua hoʻopaʻa ka hui i ʻelua mau helu koʻikoʻi mai OpenAI, e hoʻonui ana i kāna mau mana AI.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o ka hoʻolimalima ʻana iā Altman a me Brockman?

A: ʻO ka hoʻoholo a Microsoft e hoʻolimalima iā Altman lāua ʻo Brockman e hōʻike ana i ko lākou kūpaʻa i ka holomua ʻana i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana o AI, e hoʻoikaika ana i ko lākou kūlana ma ka ʻoihana.

Nīnau: He aha nā pilikia a Microsoft e kū nei ma hope o kēia loaʻa?

A: Pono ʻo Microsoft e mālama i nā koina e pili ana i ka hoʻokumu ʻana a me ka mālama ʻana i ka hui noiʻi AI hou. Eia kekahi, aia paha nā kuleana kālā e pili ana i nā ʻaelike i loaʻa me OpenAI.