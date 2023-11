Nā Kumu kūʻai o Samsung T5 Evo SSD Portable: He Kahaha Aloha

ʻOiai ʻaʻole i hoʻomaka ka Samsung T5 Evo portable SSDs i kā lākou hoʻomaka ma ka mākeke US, ua hōʻike ʻia ka loaʻa ʻana o nā hale kūʻai hou ma Kina i kahi pīhoihoi maikaʻi: ʻoi aku ka haʻahaʻa o nā kumukūʻai ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia. ʻO ke kumu hoʻohālike 8TB, ka mea i lawe i kahi MSRP i manaʻo ʻia he $649, ua ʻike ʻia ma ke kūʻai aku ma ka jd.com o Kina no ka like me $500. ʻO kēia ʻokoʻa i ke kumu kūʻai ke manaʻolana nei mākou no nā koho ʻoi aku ka maikaʻi o ka putele inā loaʻa kēia mau SSD i ka mokuʻāina.

Ma hope o ka hoʻohālikelike ʻana i nā kumukūʻai MSRP a me Kina no ka moʻo Samsung T5 Evo, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole hiki i kēia mau kumukūʻai hoʻololi ke hōʻike pololei i ka mea hiki iā mākou ke manaʻo no ka loaʻa ʻana o nā hale kūʻai US. Eia naʻe, hāʻawi lākou i kahi hōʻailona kōkua no ka hoʻohālikelike. Eia kekahi, me ke kūʻai aku ʻana i ka Pōʻalima ʻeleʻele, kūpono ke kuhi ʻana e hiki ke hāʻule i nā kumukūʻai.

ʻO kahi mea hoihoi o ka hoʻohālikelike ʻana ʻo ka Samsung 990 Pro 4TB, i hoʻokuʻu ʻia me kahi MSRP o $354.99. I kēia manawa, loaʻa kēia SSD ma Amazon no $ 249.99 wale nō, e hōʻike ana i kahi ākea koʻikoʻi ma waena o nā kumukūʻai i manaʻo ʻia a me nā kumu kūʻai maoli. Hāʻawi ʻia i kēia ʻano, hiki ke manaʻo ʻia ka hoʻemi ʻana o ke kumukūʻai like no ka Samsung T5 Evo 8TB, hiki ke lawe ʻia i lalo i kahi $ 445 ma mua o ka $ 650 mua.

ʻIke ʻia ʻo ka MSRPs i manaʻo ʻia no ka Samsung T5 Evo series ʻaʻole i sync, ʻoi aku ka nui o ka hoʻohālikelike ʻana i nā SSDs portable kiʻekiʻe mai ka laina ponoʻī o Samsung. No ka laʻana, hiki ke kūʻai ʻia ʻo Samsung SSD T7 2TB, e hāʻawi ana i ka hana wikiwiki, ma kahi o $135. ʻOi aku ka maikaʻi o ka Samsung T65 Shield 7TB IP2 i helu ʻia ma kahi o $120, me ke kumu hoʻohālike 4TB i kūʻai ʻia ma $200. ʻO kēia mau mea ʻē aʻe, i lako me TLC NAND, ʻoi aku ka maikaʻi o ka T5 Evo ma ke ʻano o ka wikiwiki a me ka kiʻekiʻe.

ʻO kēia mau hiʻohiʻona, me nā mea ʻē aʻe, e hōʻike ana e hakakā ʻo Samsung a me kāna mau hoa kūʻai kūʻai e hōʻoia i ka hoʻopiʻi ʻana i nā kumukūʻai uku no nā ʻāpana haʻahaʻa. ʻOiai ke kaena nei ka moʻo T5 Evo i ka pono o ka hāʻawi ʻana i ka 8TB o ka waiho ʻana i kahi hāmeʻa paʻa a maʻalahi, pono ia e ʻimi i kahi kaulike ma waena o ke kumukūʻai a me ka hana e hoʻowalewale i nā mea kūʻai.

NPP

Nīnau: Hiki iā mākou ke manaʻo e kūʻai like ʻia nā Samsung T5 Evo portable SSDs ma US e like me lākou ma Kina?

A: ʻO nā kumukūʻai i ʻike ʻia ma Kina ʻaʻole ia e hōʻike i ka mea a mākou e manaʻo ai ma US. Eia naʻe, hāʻawi lākou i kahi kuhikuhi no ka hoʻohālikelike kumu kūʻai.

Nīnau: Aia kekahi mau kuʻikahi e hoʻomau nei a i ʻole nā ​​​​hōʻemi no nā SSD portable, ʻo ia hoʻi ka Samsung T5 Evo series?

A: I ke kūʻai ʻana i ka Pōʻalima ʻeleʻele, he mea maʻamau ka loaʻa ʻana o nā uku hoʻemi ma nā huahana uila like ʻole, me nā SSD portable. Pono e makaʻala i nā kuʻikahi e hōʻemi hou aku i nā kumukūʻai o ka moʻo Samsung T5 Evo.

Nīnau: He aha nā pōmaikaʻi o ka Samsung T5 Evo series ma mua o nā SSD portable ʻē aʻe ma ka mākeke?

A: ʻO ka pōmaikaʻi nui loa o ka Samsung T5 Evo series ʻo ia ka nui o ka mālama ʻana. Hāʻawi ka hiʻohiʻona 8TB i ka nui o ka nui i loko o kahi ʻano paʻa a paʻa, e mālama ana i nā mea hoʻohana e koi ana i ka hiki ke mālama nui.