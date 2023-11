ʻO OpenAI Board Shake-Up: ʻO ka neʻe ʻana o Altman iā Microsoft e kau ana ma ke kaulike

Ma kahi o nā hanana, ʻo Sam Altman ka mea i manaʻo ʻia e hoʻololi iā Microsoft ma hope o kona haʻalele ʻole ʻia ʻana mai OpenAI ʻaʻole paha i hana ʻia ma hope o nā mea āpau. Hōʻike nā kumu kokoke i ka hihia ua wehe ʻo Altman a me ka mea hoʻokumu ʻo Greg Brockman i ka manaʻo e hoʻi i OpenAI inā haʻalele nā ​​lālā o ka papa i hoʻopau i ko lākou mau kūlana. Hele mai kēia hōʻike ma waena o ka puka ʻana o nā limahana OpenAI, me ka lālā o ka papa a me ka ʻepekema nui ʻo Ilya Sutskever, nāna i kākoʻo mua i ka lawe ʻana iā Altman. ʻO ka piʻi ʻana o ke kaomi ma luna o ka papa ua hopena i ka piʻi ʻana o ka maopopo ʻole, me ʻelua wale nō o nā lālā ʻekolu i koe e pono e hoʻololi i ko lākou kūlana no ka hoʻihoʻi hou ʻana o Altman.

ʻOiai ʻo Altman i haʻi aku nei ma ka pāpaho pūnaewele "e hana pū mākou a pau i kekahi ala a i ʻole," e hōʻike ana i kahi hakakā mau, ʻōlelo nā kumu e ʻimi nei ʻo Altman, Brockman, a me nā mea hoʻopukapuka o ka hui i kahi puka maikaʻi no ka papa o kēia manawa. Ua wehewehe kekahi kumu i ka hoʻolaha hoʻolimalima ʻana o Microsoft ma ke ʻano he "hoʻopaʻa paʻa," me ka ʻike ʻana he pono ka hoʻoholo ma mua o ka wehe ʻana o ka mākeke kūʻai. Eia nō naʻe, hoʻomau ʻo Altman a me Microsoft e hōʻoia i ka hoʻomau ʻana o nā hana no nā hoa a me nā mea kūʻai aku o OpenAI.

ʻO ka paio mana kūloko i loko o OpenAI ua hoʻomau mau ʻia mai ka pana ʻana o Altman, me ka hapa nui o nā limahana e kūʻē ana i ka papa ʻekolu kanaka i kēia manawa. Ma kahi hoʻomohala koʻikoʻi, ʻo Sutskever, ka mea i hoʻokani mua i ka hana koʻikoʻi i ka neʻe ʻana o Altman, ua hui pū ʻo ia iā ia iho me ka mea hoʻokumu i hoʻokuke ʻia. Ua ʻike ʻia ka lele ʻana o Sutskever i kahi leka hāmama i ka papa, i pūlima ʻia e ka hapa nui o ka hui, e kāhea ana i ko lākou haʻalele ʻana a me ka hoʻihoʻi ʻana o Altman.

Eia nō naʻe, ua lawe nā limahana OpenAI i ka media media e hōʻoiaʻiʻo i ka lehulehu e hana ikaika ana lākou e mālama i ka paʻa o ka lawelawe a mālama pono i ka ʻoihana i ka wā e hoʻomau nei ka papa. ʻO nā lālā o ka papa i koe ma OpenAI ʻo Adam D'Angelo, Luna Nui o Quora, Tasha McCauley, Luna Nui o GeoSim Systems, a me Helen Toner, ka luna hoʻolālā ma Georgetown's Center for Security and Emerging Technology.

Ke hele nei ke kūlana, ʻaʻole maopopo ka neʻe ʻana o Altman i Microsoft. ʻO ka hiki ke hoʻi mai o Altman lāua ʻo Brockman i OpenAI e pili ana i ka makemake o ka papa e haʻalele, a ke hoʻomau nei nā kūkākūkā ma hope o nā hiʻohiʻona e ʻimi i kahi hopena e hoʻomāʻona i nā ʻaoʻao āpau.

