ʻO Newegg Black Friday Deal: Hoʻonui i kāu PC pāʻani me ke kāleka kiʻi ikaika RTX 4070 Ti.

Ke ʻimi nei e lawe i kāu ʻike pāʻani i ka pae aʻe? Loaʻa iā Newegg kahi makana ʻeleʻele ʻeleʻele ma ka MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC kāleka kiʻi, hāʻawi iā ia ma kāna kumukūʻai haʻahaʻa loa o $719 wale nō.

ʻO ka RTX 4070 Ti he holoholona o kahi kāleka kiʻi, i lako me 240 Tensor cores a me 60 ray tracing cores, e hāʻawi ana i ka hana like ʻole no kāu pāʻani pāʻani. Me kahi kaʻina TSMC 4-nanometer a me kahi transistors he 35.8 biliona, hoʻopili kēia kāleka i kahi kuʻi koʻikoʻi.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi o ka RTX 4070 Ti ʻo kāna mau hiʻohiʻona hiʻohiʻona ʻole. Ua hōʻike ʻo Benchmarks e ʻoi aku ka maikaʻi o kāna mau mea hoʻokūkū mai AMD a me Intel ma ke ʻano o ka hana ray-tracing. ʻO ka polokalamu DLSS 3 o NVIDIA, me ka mea hou 3.5 hou me Ray Reconstruction, hoʻonui i ka maikaʻi o ka ray tracing i nā poʻo inoa koho, e hāʻawi ana i kahi ʻike pāʻani immersive ʻoi aku ka maikaʻi.

I ka hiki ʻana mai i ka hana pāʻani, ʻaʻole hōʻino ka RTX 4070 Ti. I kā mākou hōʻike hōʻike hōʻike piha, hōʻike ia i nā hopena kupaianaha ma nā hoʻonohonoho ultra-ma ka hoʻonā 4K. Inā makemake ʻoe e makaʻala i nā honua ākea ākea, e komo i nā kaua Multiplayer koʻikoʻi, a i ʻole e hauʻoli i nā pāʻani nani, e kōkua kēia kāleka kiʻi iā ʻoe e hana me ka maʻalahi.

Me ka hana Black Friday ma Newegg, ʻo ia ka manawa kūpono e hoʻomaikaʻi ai i kāu PC pāʻani a kūkulu paha i kahi mea hou. Mai poina i kēia manawa kūpono e hopu i ka RTX 4070 Ti ma ke kumu kūʻai hiki ʻole a hoʻokiʻekiʻe i kāu ʻike pāʻani i nā kiʻekiʻe hou.

NPP:

Nīnau: He aha nā hiʻohiʻona nui o ka MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC kāleka kiʻi?

A: Hōʻike ka RTX 4070 Ti i 240 Tensor cores, 60 ray tracing cores, kahi kaʻina TSMC 4-nanometer, a me 35.8 billion transistors.

Nīnau: No ke aha he mea koʻikoʻi ka ʻimi hihi no nā mea pāʻani?

A: Hoʻohui ka ʻenehana tracing Ray i nā kukui maoli a me nā noʻonoʻo ʻana i nā pāʻani, e hoʻonui ana i ka maikaʻi ʻike a me ka hoʻoinu ʻana.

Nīnau: Pehea e hoʻohālikelike ai ka RTX 4070 Ti i kāna mau mea hoʻokūkū mai AMD a me Intel?

A: Hāʻawi ka RTX 4070 Ti i ka hana hiʻohiʻona kiʻekiʻe i hoʻohālikelike ʻia me nā kāleka kiʻi AMD a me Intel.

Nīnau: Hiki i ka RTX 4070 Ti ke mālama i ka pāʻani ma 4K hoʻonā?

A: ʻAe, hana maikaʻi ka RTX 4070 Ti i ka hoʻonā 4K, e ʻae ana i nā mea pāʻani e hauʻoli i kā lākou poʻo punahele me nā hiʻohiʻona nani.

Nīnau: Ma hea e loaʻa ai iaʻu kēia kuʻikahi Black Friday?

A: Hiki iā ʻoe ke loaʻa ka hana ma ka pūnaewele Newegg.