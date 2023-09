Ke kūkulu ʻana i kahi wā e hiki mai ana me nā Robots Multiskilled

Ua ʻike ʻia ʻo Lerrel Pinto, he mea noiʻi ʻepekema kamepiula ma ke Kulanui o New York, ʻo ia kekahi o nā MIT Technology Review's 2023 Innovators Under 35. ʻO ka manaʻo nui o Pinto i ka hana ʻana i nā robots i hiki ke lilo i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola ma o ka hana ʻana i nā hana ma mua o ka hoʻomaʻemaʻe wale ʻana. Manaʻo ʻo ia e hoʻomohala i nā robots e hiki ke kōkua i nā hana, ka mālama ʻana i nā kūpuna, ka hoʻoponopono hou ʻana, a hiki i ka wā e pono ai.

Eia nō naʻe, pono ke aʻo ʻana i nā robots multiskilled i ka nui o ka ʻikepili. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia, hoʻohana ʻo Pinto i kahi ʻenehana i kapa ʻia ʻo ke aʻo ʻana ponoʻī. ʻO kēia ala e pili ana i nā robots e hōʻiliʻili i ka ʻikepili i ko lākou aʻo ʻana, e hiki ai iā lākou ke hoʻonui i kā lākou mau mākau me ka autonomously. Ua mahalo nui ʻia kāna hana ma kēia wahi a ʻike ʻia ʻo ia he hana koʻikoʻi i ka hoʻohui ʻana i ka aʻo ʻana i ka mīkini a me nā robotics.

Hoʻomaopopo ʻo Pinto i ka holomua o AI, ʻoi aku ka nui o nā ʻōlelo hoʻohālike, ua hilinaʻi nui i nā pūʻulu ʻikepili nui i loaʻa mai ka pūnaewele. Eia naʻe, ʻaʻole kūpono kēia ala no ka hoʻomaʻamaʻa robots. ʻAʻole like me nā kaʻa kaʻa kaʻa ponoʻī, e hōʻiliʻili ana i ka ʻikepili mai nā miliona mau hola ma ke alanui, pono nā robots home i nā hola o nā kiʻi e hōʻike ana i nā hana like ʻole i nā ʻano like ʻole.

Ma 2016, ua hoʻokō ʻo Pinto i kahi milestone ma o ka hoʻokumu ʻana i ka hoʻonohonoho ʻikepili robotics nui loa o ka honua, kahi i hana ai nā robots a hoʻopaʻa inoa i kā lākou ʻikepili aʻo me ka nānā ʻole ʻana o ke kanaka. Mai ia manawa, ua hoʻomohala ʻo ia a me kāna mau hoa hana i nā algorithm aʻo e hiki ai i nā robots ke hoʻomaikaʻi ma ke aʻo ʻana mai nā hemahema. Hiki ke hoʻohana ʻia nā hemahema, e like me ka lima lopako i ka hopu ʻole ʻana i kahi mea, hiki ke hoʻohana ʻia e hoʻomaʻamaʻa i nā kumu hoʻohālike e kūleʻa ana i ka hana.

ʻO kekahi ala ʻē aʻe e ʻimi nei ʻo Pinto e pili ana i ka hoʻohālike ʻana i nā hana kanaka. Ma ka nānā ʻana i nā puka e wehe ai nā kānaka, aʻo nā robots e hana iā lākou iho a hoʻohui mau i kā lākou ʻikepili. ʻO ka nui o nā puka a lākou e ʻike ai i ka wehe ʻana o ke kanaka, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ko lākou manawa e wehe kūleʻa ai i nā puka hou.

ʻO ka papahana a Pinto i kēia manawa e pili ana i ka ʻimi ʻana i nā mea manawaleʻa e hoʻopaʻa i nā wikiō o lākou iho e hoʻopunipuni ana i nā mea like ʻole i ko lākou mau home me ka hoʻohana ʻana i nā smartphones i kau ʻia ma nā mea hana maʻalahi. ʻO kēia hōʻiliʻili ʻikepili, i hui pū ʻia me nā algorithm aʻo maikaʻi, hiki i nā robots ke aʻo i nā ʻano dexterous me ka liʻiliʻi o ka manawa aʻo.

Ma ka hāʻawi ʻana i nā robots i kā lākou "manawa hoʻohālike nui-'ōlelo," manaʻo ʻo Pinto e wehe i kahi au hou ma AI. ʻO kona manaʻoʻiʻo ʻo ia ka manaʻo o ka naʻauao e lawe i ka neʻe a me ka loli i ka honua, kahi mana i loaʻa i nā mea kino e like me nā robots.

