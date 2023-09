Ua wehe ʻo Roblox i ke kōkua Chatbot no ka hoʻomohala pāʻani

Ua hoʻolauna ʻo Roblox i kahi kōkua chatbot hou e manaʻo nei e maʻalahi a hoʻomāmā i ke kaʻina o ka coding a me ka hana ʻana i nā honua pāʻani. Hāʻawi ka Roblox Assistant i nā mea hoʻohana e wehewehe i nā mea a lākou e makemake ai e hana ma ka ʻōlelo kūlohelohe, e hoʻopau ana i ka pono o ka coding manual. Hoʻokumu ka mea kōkua ma luna o nā mea hana AI generative o Roblox a hiki ke huki i nā waiwai mai ka mākeke a i ʻole ka waihona waiwai ʻike o ka mea hoʻohana.

ʻO ka pahuhopu o ka Roblox Assistant ʻo ia ka hana ʻana i ka pāʻani i hiki ke maʻalahi i nā mea hoʻohana ma ka wehe ʻana i ka pale o ke komo ʻana i ka ʻike coding pinepine. Ma kahi hōʻike wikiō, hiki i nā mea hoʻohana ke noi maʻalahi a kau i nā lāʻau i kā lākou honua pāʻani. I ka wā i kope mua ai ka mea kōkua i ka lāʻau hoʻokahi i nā manawa he nui, ua hoʻoponopono ka pilikia ma kahi noi maʻalahi e hoʻololi i nā kumulāʻau. He mea maʻalahi kēia ʻano hana like ʻana a me ka hoʻohana ʻana i nā mea pāʻani hou i ka loaʻa ʻana o ka nui o nā mea hana pāʻani a Roblox.

ʻO ka mea pōʻino, ʻaʻole i hoʻolaha ʻo Roblox i kahi lā hoʻokuʻu kūikawā no ke kōkua. Eia nō naʻe, ua hōʻoia lākou e hoʻomaka ana ma ka hopena o kēia makahiki a i ʻole ka hoʻomaka ʻana o ka makahiki e hiki mai ana. Ma kahi o ke kōkua, ua hoʻolaha ʻo Roblox e loaʻa ka paepae ma PlayStation a me Nintendo Switch i ʻOkakopa, e hoʻonui hou ana i kona hiki i nā mea hoʻohana ma waena o nā ʻoliʻoli pāʻani like ʻole.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka Roblox Assistant he mea hoʻomohala hoihoi no nā mea hana pāʻani, e hāʻawi ana i kahi ala hoʻohana a maikaʻi hoʻi e lawe i ko lākou mau manaʻo i ke ola. Ma ka hoʻopau ʻana i ka pono no ka coding manual, wehe ke kōkua i ka honua o ka hoʻomohala pāʻani i kahi lehulehu ākea, e maʻalahi ai i kekahi ke hana i kā lākou mau ʻike pāʻani immersive.

