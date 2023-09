E hele mai ana ʻo Roblox i PlayStation: Hoʻonui i kona hiki

E loaʻa koke ana ʻo Roblox, ka mea kaulana a me ka pāʻani pāʻani ma nā console PlayStation. I ka Roblox Developers Conference (RDC) ma 2023, ua hoʻolaha ka hui i ka hoʻolaha ʻana e lawe mai ana lākou i kā lākou app i PS4 a me PS5 i ʻOkakopa. Hāʻawi kēia hoʻonui i nā mea pāʻani PlayStation me ke komo ʻana i ka papa inoa piha o nā ʻike Roblox.

Loaʻa ʻia ʻo Roblox ma nā kahua like ʻole me PC, Mac, iOS, Android, a me Xbox, akā ʻo ka nele o ke kākoʻo no nā ʻoliʻoli o Sony he mea nui ia i kā lākou lineup. Eia naʻe, ua hōʻike ʻia nā hōʻailona hou i kahi mana PlayStation i ka hana. Ua hōʻike ʻia kahi papa inoa hana mai 2022 e hoʻolimalima ana ʻo Roblox no kahi ʻenekini PlayStation, a ua ʻōlelo ʻo CEO David Baszucki i ka wā o ke kelepona loaʻa kālā ma ʻAukake e ʻimi nei ka hui i ka hiki ke lawe i ka app i PlayStation a me Nintendo Switch.

ʻOiai ʻaʻohe hoʻolālā koke no ka hoʻokuʻu ʻana o Nintendo Switch, ua hoʻoholo ʻo Roblox e loaʻa i nā mea āpau a puni ka honua. I kēia manawa, hiki i nā mea pāʻani PlayStation ke nānā i mua i ke komo ʻana i ka leʻaleʻa Roblox a komo i kā lākou ʻike punahele ke loaʻa ka app ma PS4 a me PS5.

Ma kahi o ka hoʻonui PlayStation, ua hoʻolaha pū ʻo Roblox e loaʻa ākea ka Meta Quest Roblox app ma hope o Kepakemapa. ʻO ka Quest app, i hoʻokuʻu ʻia i Iulai ma ke ʻano he beta wehe, ua loaʻa ma luna o hoʻokahi miliona mau hoʻonohonoho i nā lā ʻelima mua. Eia kekahi, aia nā mea hou i ke ala no ka Xbox app, me ka hoʻonui ʻana i ka ʻike mea hoʻohana a me ka ʻōlelo hoʻohiki no ka hoʻonui pinepine ʻana.

