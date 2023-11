Hoʻolālā ʻo Reliance Industries i nā hoʻopukapuka kālā nui ma West Bengal

ʻO Reliance Industries, i alakaʻi ʻia e ka pelekikena ʻo Mukesh Ambani, ua hōʻoia i kahi waiwai nui o ₹45,000 crore ma West Bengal. Ma kahi o kēia, ke hoʻolālā nei ka conglomerate e hoʻolilo i kahi Rs hou. 20,000 crore i nā makahiki ʻekolu e hiki mai ana. Ua hoʻolaha ʻia kēia nūhou ma ka 7th Edition o Bengal Global Business Summit ma Kolkata.

Ua hōʻike ʻo Ambani e kau ʻia ka hapa nui o ka hoʻopukapuka kālā ma nā ʻāpana koʻikoʻi ʻekolu - telecom, retail, a me bioenergy. Me ka holo wikiwiki o Jio Fiber a me Air Fibre, manaʻo ʻo Reliance e hoʻololi i kēlā me kēia home ma Bengal i hale akamai. Manaʻo ʻia kēia hoʻololi e hana i nā hana hou a me nā manawa ʻoihana no nā miliona o ka poʻe ma ka ʻāina. Ua hōʻike ʻo Ambani i kona manaʻo maikaʻi, me ka ʻōlelo ʻana he hiki i Bengal ke huki i nā talena kiʻekiʻe ʻaʻole wale mai India akā mai ka honua.

E hoʻonui ana ʻo Reliance Retail, kahi hui o Reliance Industries, i kona wāwae ma West Bengal. Hoʻolālā ka hui e hoʻonui i ka nui o nā hale kūʻai kūʻai mai 1000 a 1200 i loko o nā makahiki ʻelua e hiki mai ana. Manaʻo ʻia kēia hoʻonui e kākoʻo i nā haneli o MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) a hāʻawi iā lākou i kahi hoʻolaha ʻike mua ʻole ma India.

Ua hōʻike pū ʻo Ambani i ka hoʻokō ʻana o Reliance i ka bioenergy. Ua lilo ka conglomerate i mea hana bio-energy nui loa ma India, me ka hoʻohana ʻana i kāna ʻenehana hoʻomohala ʻōiwi. Ua hoʻolaha ʻo Ambani i nā hoʻolālā e hoʻokumu i 100 compressed biogas (CBG) mea kanu i nā makahiki ʻekolu e hiki mai ana, me ka hoʻohana ʻana i ke koena mahiʻai a me nā ʻōpala organik. Eia hou, e kōkua ʻo Reliance i ka poʻe mahiʻai i ka hoʻoulu ʻana i nā mea kanu ikehu ma ke ʻano nui, e kōkua ana i ka hōʻemi ʻana i ka hoʻokuʻu kalapona a hana i ka manure organik.

Ma o kēia mau hoʻopukapuka kālā ma ke kelepona, hale kūʻai, a me ka bioenergy, manaʻo ʻo Reliance Industries e hāʻawi i ka pōmaikaʻi kaʻana like, ka ʻenehana hou, inclusivity, a me ka lokahi o ka poʻe o Bengal.

NPP

