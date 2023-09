Hoʻololi hou i nā Telecommunications: ʻO ka mana o ka ʻike wahi honua

Wehe i ka wā e hiki mai ana: Hoʻololi hou i nā Telecommunications ma o ka mana o ka ʻike wahi honua

Aia ka ʻoihana telecommunications ma kahi o ka hoʻololi seismic, kahi e hoʻohiki nei e hoʻololi i ke ʻano o kā mākou kamaʻilio ʻana, hana a ola. ʻO kēia ikaika hoʻololi ʻaʻole he mea ʻē aʻe ma ka ʻike wahi honua, kahi ʻenehana e wehewehe hou ana i ka ʻāina o ke kelepona a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka wā e hiki mai ana o nā hiki palena ʻole.

ʻO ka naʻauao wahi honua, ʻo ia hoʻi, ʻo ia ka hiki ke loaʻa i nā ʻike koʻikoʻi mai ka ʻikepili ʻāina. Hoʻopili ia i ka hōʻiliʻili, ka nānā ʻana, a me ka ʻike ʻana i nā ʻikepili e pili ana i kona wahi kikoʻī ma ka ʻili honua. Ma ka pōʻaiapili o ke kelepona, ʻo ia ke ʻano o ka hiki ke kuhikuhi i kahi kikoʻī o kahi mea paʻa lima, e nānā i kāna neʻe ʻana, a me ka nānā ʻana i kāna ʻano i ka manawa maoli.

ʻAʻole pili wale kēia ʻenehana i ka nānā ʻana i nā hāmeʻa, akā naʻe. E pili ana i ka hoʻomaopopo ʻana i nā mamana, ka wānana ʻana i nā ʻano, a me ka hoʻoholo ʻana i ka ʻike. E pili ana i ka hoʻonui ʻana i ka hana ʻoihana, hoʻomaikaʻi i ka ʻike mea kūʻai aku, a me ka hoʻokele ʻana i ka hana pono. A i loko o kahi ʻoihana e piʻi nui ana i ka hoʻokūkū a me nā mea kūʻai aku, he waiwai nui kēia mau mea hiki.

No ka laʻana, me ka ʻike wahi honua, hiki i nā hui telecom ke hoʻoikaika i kā lākou ʻoihana pūnaewele. Ma ka nānā ʻana i ka māhele ʻāina o kā lākou mea kūʻai aku a me kā lākou hoʻohana ʻana, hiki iā lākou ke hoʻonohonoho pono i kā lākou mau hale kiaʻi kelepona e hōʻoia i ka uhi kiʻekiʻe a me ka liʻiliʻi liʻiliʻi. ʻAʻole kēia e hoʻomaikaʻi wale i ka maikaʻi o ka lawelawe akā e hōʻemi ana i nā kumukūʻai hana.

Eia kekahi, hiki i ka naʻauao wahi honua ke kōkua i nā hui telecom e hāʻawi i nā lawelawe pilikino. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka wahi o kā lākou mea kūʻai aku, hiki iā lākou ke hāʻawi i nā lawelawe ma ka wahi a me nā hoʻolaha i manaʻo ʻia. ʻAʻole kēia e hoʻonui i ka hoʻopili ʻana o ka mea kūʻai aku akā wehe pū kekahi i nā kahawai kālā hou.

Eia kekahi, hiki i ka ʻike wahi honua ke hoʻonui i ka palekana o nā pūnaewele telecom. Ma ka nānā ʻana i ka wahi a me ka neʻe ʻana o nā mea hana, hiki i nā hui telecom ke ʻike a pale i nā hana hoʻopunipuni. ʻAʻole wale kēia e pale i ka pūnaewele akā pale pū kekahi i nā mea kūʻai.

Eia naʻe, ʻo ka hoʻohana ʻana i ka mana o ka ʻike wahi honua ʻaʻole ia he pilikia. Pono ia i nā ʻenehana paʻakikī, nā hoʻolālā hoʻokele data paʻa, a me nā mana pilikino paʻa. Pono ia i kahi hoʻololi paradigm i ke ʻano o ka ʻoihana telecom e hana a hoʻokūkū.

Akā, kūpono nā uku i ka hoʻoikaika. Wahi a kahi hōʻike e MarketsandMarkets, manaʻo ʻia ka mākeke naʻauao wahi honua e ulu mai $ 10.6 biliona ma 2019 a i $ 27.3 biliona e 2024, ma kahi Compound Annual Growth Rate (CAGR) o 20.9% i ka wā wānana. Hōʻike kēia i ka mana nui o kēia ʻenehana a me kāna kuleana koʻikoʻi i ka wā e hiki mai ana o ke kelepona.

I ka hopena, ʻo ka ʻike wahi honua kahi mea hoʻololi pāʻani no ka ʻoihana kelepona. Hāʻawi ia i nā mana hiki ʻole ke hoʻomaopopo, hoʻopili, a lawelawe i nā mea kūʻai aku. Hāʻawi ia i nā hui telecom e hoʻomaikaʻi i kā lākou hana, hana hou i kā lākou lawelawe, a hoʻopaʻa i kā lākou pūnaewele. A ʻo ka mea nui, hāʻawi ia iā lākou e hoʻokele i ka wā e hiki mai ana me ka hilinaʻi a me ka wikiwiki.

Aia ma ʻaneʻi ka hoʻololi ʻana i ke kelepona, a ua hoʻoikaika ʻia e ka ʻike wahi honua. ʻO ka manawa kēia no nā hui telecom e apo i kēia ʻenehana a hoʻokuʻu i ka wā e hiki mai ana.