He 29 mau polokalamu i hoʻokomo ʻia ma kā lākou polokalamu: Survey

Wahi a kahi noiʻi hou, ʻo ka mea maʻamau ma Beretania he 29 mau polokalamu i hoʻokomo ʻia ma kā lākou hāmeʻa. Ua ʻike ʻia ka noiʻi ʻana ʻo nā polokalamu kaulana e like me WhatsApp a me Facebook ka mea i hoʻokomo pinepine ʻia, ukali ʻia e Google Maps.

Hāʻawi kēia noiʻi i ka ʻike i nā ʻano o ka hoʻohana ʻana i ka app i kēia manawa ma waena o nā poʻe Pelekania, e hōʻike ana i ka kaulana o ke kamaʻilio, ka pāpaho kaiaulu, a me nā polokalamu hoʻokele. Hōʻike nā ʻike e hilinaʻi nui ka poʻe i kēia mau polokalamu e hoʻopili me nā poʻe ʻē aʻe, e hoʻomau i ka hoʻonui ʻia ma ka pāpaho pūnaewele, a hoʻokele i ko lākou ala a puni.

Ua ʻike ʻia ʻo WhatsApp, kahi app memo, ʻo ia ka mea kaulana loa i waena o nā poʻe Pelekane. ʻAʻole kēia he mea kupanaha, no ka mea, ua loaʻa iā WhatsApp kahi hahai ikaika ma muli o kāna mea maʻalahi e hoʻohana a me ka laulā o nā hiʻohiʻona. Hāʻawi ia i nā mea hoʻohana e hoʻouna i nā leka uila, kelepona leo a me nā wikiō, a kaʻana like i ka ʻike multimedia.

Ma hope o WhatsApp, ʻo Facebook ka lua i hoʻokomo pinepine ʻia. Ma ke ʻano he ʻoihana pūnaewele nui loa o ka honua, hāʻawi ʻo Facebook i nā mea hoʻohana i kahi ala e hoʻopili ai me nā hoaaloha a me ka ʻohana, kaʻana like i nā kiʻi a me nā wikiō, a ʻike i nā nūhou a me nā hanana.

ʻO Google Maps, kahi polokalamu hoʻokele, i koi i ke kolu o ka wahi ma ka papa inoa. Me kāna ʻikepili palapala palapala pololei a me nā mea hou o nā kaʻa kaʻa manawa maoli, ua lilo ʻo Google Maps i mea pono no nā poʻe Pelekane he nui. Ke hoʻokele nei i ke kūlanakauhale a i ʻole ka hoʻolālā ʻana i kahi huakaʻi alanui, hilinaʻi nui nā mea hoʻohana i kēia app e kiʻi iā lākou mai kahi A a i kahi B.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hoʻomālamalama ka noiʻi i nā makemake app o ka awelika Briton, e hōʻike ana i nā polokalamu a lākou e ʻike pono ai a kūpono hoʻi i kā lākou mau polokalamu. Hōʻike ka laha ʻana o ke kamaʻilio ʻana, ka pāpili kaiapili, a me nā polokalamu hoʻokele i ke koʻikoʻi o ka hoʻomau ʻana i ka pili ʻana a me ka ʻike maikaʻi i kēia au kamepiula.

