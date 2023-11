Ua haʻalele ka Luna Hoʻokele pāʻani ʻo Housemarque ma hope o 14 mau makahiki

Ma kahi hoʻolaha pīhoihoi, ua hōʻike ka luna pāʻani o Housemarque, ʻo Harry Krueger, e haʻalele ana ʻo ia i ke keena ma hope o ka holo ʻana o 14 mau makahiki. Ua alakaʻi ʻo Krueger, ka mea kaulana loa no kāna hana ma ka Returnal i mahalo nui ʻia, alakaʻi i ka hui ma o ka hoʻomohala ʻana i ka pāʻani PlayStation 5 i manaʻo nui ʻia. ʻO kona haʻalele ʻana he hoʻololi koʻikoʻi no ka studio, akā ke hoʻomau nei ʻo Housemarque i kona manaʻo e hiki mai ana.

I loko o kona noho ʻana ma Housemarque, ua kōkua ʻo Krueger i ka hana ʻana i ke ala o ka studio. Mai kā lākou mau poʻo inoa i hoʻoulu ʻia e like me Outland, Resogun, a me Nex Machina, a hiki i ka holomua o Returnal, ua koʻikoʻi ka ʻike a me ka makemake o Krueger i ka ulu a me ka kūleʻa o ka studio.

Ua hōʻike ʻo Krueger i kona mahalo nui no kona manawa ma Housemarque, me ka ʻōlelo ʻana, "He hanohano ke hele pū me Housemarque ma kēia huakaʻi. Ua lulu pū mākou i nā pou o ka lani, a e haʻaheo mau wau i nā mea kupanaha a mākou i hoʻokō ai ma ke ʻano he keena.

ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻo Krueger i ke kumu kikoʻī o kona haʻalele ʻana, ua hōʻoiaʻiʻo ʻo ia i nā mea pā e haʻalele ana ʻo ia me ka manaʻo no ka wā e hiki mai ana. Ua haʻi ʻo ia i kahi papahana hoihoi hou i nā hana a hōʻike i ka hilinaʻi i ka hui akamai o Housemarque, a me ke kākoʻo mau ʻana mai Sony a me PlayStation Studios.

ʻO ka luna nui o Housemarque a me ka mea hoʻokumu, ʻo Ilari Kuittinen, ua hoʻomaopopo i nā haʻawina nui a Krueger, e hoʻoikaika ana i ka hopena a me ka ʻike āna i lawe mai ai i ke keena. Ua hōʻike pū ʻo Kuittinen i ka hānau hou ʻana o "Arcade" ma Returnal a hōʻike i ka hoihoi no nā alakaʻi e hiki mai ana e kūkulu ma luna o kēia kūleʻa.

Ke neʻe nei ʻo Housemarque i mua, ke mākaukau nei lākou no kā lākou "papahana nui hou," i hoʻoulu ai i ka hauʻoli i waena o nā mea pā. ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia nā kikoʻī e pili ana i ka papahana, ua hōʻoia ʻia ʻo ka pāʻani hou o ka studio he IP hou.

Me ka loaʻa hou ʻana e Sony i Iune 2021 a me ka kūleʻa o Returnal, ua mākaukau ʻo Housemarque no ka ulu mau ʻana a me ka hana hou. Hiki i nā poʻe ke manaʻo i nā mea maikaʻi mai ke keena i ko lākou hoʻokele ʻana i kēia hoʻololi a hoʻomaka i ka mokuna aʻe o kā lākou huakaʻi.

1. ʻO wai ʻo Harry Krueger?

He alakaʻi pāʻani ʻo Harry Krueger i hana ma Housemarque no 14 mau makahiki. ʻIke ʻia ʻo ia no kāna kuleana i ka hoʻomohala ʻana o Returnal, kahi pāʻani PlayStation 5 i mahalo nui ʻia.

2. No ke aha i haʻalele ai ʻo Harry Krueger iā Housemarque?

ʻAʻole i hōʻike ʻia ke kumu maoli o ka haʻalele ʻana o Harry Krueger mai Housemarque. Eia naʻe, ua hōʻike ʻo ia i ka mahalo no kona manawa ma ke keena a haʻi i kahi papahana hoihoi hou i nā hana.

3. He aha ka hana hou a Housemarque?

ʻO ka papahana hou a Housemarque i kēia manawa ma lalo o ka uhi ʻana, akā ua hōʻoia ʻia e lilo ia i IP hou. Ke kali nei ka poʻe pā i nā kikoʻī hou aku e pili ana i kēia pāʻani i manaʻo nui ʻia.

4. Pehea ʻo Harry Krueger i hoʻoikaika ai iā Housemarque?

He kuleana koʻikoʻi ʻo Harry Krueger i ka hana ʻana i ke alahele o Housemarque. ʻO kāna makemake a me kāna alakaʻi i mea kōkua i ka ulu ʻana o ke keʻena, ʻoiai me ka kūleʻa o Returnal a me ka hoʻōla hou ʻana o ke ʻano "Arcade".

5. He aha ka mea e hiki mai ana no Housemarque?

ʻOiai ka haʻalele ʻana o Harry Krueger, ke kūpaʻa nei ʻo Housemarque i ka wā e hiki mai ana. Me ke kākoʻo o Sony a me PlayStation Studios, a me kā lākou hui akamai, ua mākaukau ka studio no ka holomua a me ka hana hou.