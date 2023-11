Haʻalele ʻia ka hanana kaʻa ʻo Strasbourg i ka mea nona ke kaʻa i ʻike ʻole ʻia

Ua haʻalele ka mea nona ke kaʻa i kahi mea weliweli ma Strasbourg. Ua hāʻule kekahi meteorite i manaʻo ʻia ma ka hale o kahi kaʻa i paʻa, a waiho ʻia kahi lua 20-iniha ma hope. Ua hana ʻia ka hanana ma Nowemapa 20, 2023, a ua loaʻa i ka manaʻo nui ma muli o kona ʻano ʻokoʻa.

Ua kau ʻia ke kaʻa ma ke alanui mālie i ka wā i hāʻule ai ka mea i ʻike ʻole ʻia mai ka lewa mai, e hou ana ma ka hale o ke kaʻa e like me ka pahi wela i ka pata. ʻO ka mea pōmaikaʻi, ʻaʻohe kanaka i loko o ke kaʻa i ka manawa o ka hopena, e pale ana i nā ʻeha.

Ua kiʻi koke ʻia ka poʻe loea e noiʻi i ka hanana pohihihi. ʻOiai ke kuhikuhi nei nā loiloi mua i kahi meteorite ke kumu paha, pono ka nānā hou ʻana e hōʻoia i kēia kuhiakau. I kēia manawa, ua hoʻopio ʻia nā kamaʻāina e ka mea i hana ʻia, e noʻonoʻo ana e pili ana i ke kumu o ka mea lani i hōʻeha nui i ke kaʻa.

ʻOiai ʻaʻole he mea maʻamau ka hāʻule ʻana o ka meteorite, he mea kakaikahi kēia mau hanana a hoʻāla pinepine i ka pīhoihoi a me ka ʻimi. ʻO ka hiki ʻole ke ʻike ʻole ʻia o nā mea lani e ʻeha nei i ko kākou honua, he mea ia e hoʻomanaʻo ai i ka nui a me ka pohihihi o ke ao holoʻokoʻa.

Ua kaʻana like nā kamaʻāina o Strasbourg i kā lākou mau ʻike a me nā manaʻo e pili ana i ka hanana ma nā pānaehana kaiapili, e hōʻike ana i ka hoihoi o ka lehulehu i ka mea i wehewehe ʻole ʻia. I kēia manawa, waiho ʻia ka mea nona ke kaʻa e hakakā me ka hopena o ka hanana, ʻoiai lākou e hoʻokele i ke kaʻina hana ʻinikua a hoʻoponopono i kā lākou kaʻa ʻeha.

Ke hoʻomau nei nā noiʻi, manaʻo ka poʻe ʻepekema e loaʻa ka ʻike maikaʻi aʻe o ka hanana a hoʻomālamalama i ke kumu o ka meteorite i manaʻo ʻia. A hiki i kēlā manawa, lilo kēia hanana kupaianaha i mea hoʻomanaʻo e hoʻomau i ka ʻimi a me ka wehe ʻana i nā mea kupanaha e waiho nei ma waho o ko kākou honua.

NPP

He aha ka meteorite?

ʻO ka meteorite kahi ʻāpana ʻōpala paʻa i puka mai ka lewa a ola i kona ala i ka lewa o ka Honua a hiki i ka ili o ka honua.

He mea maʻamau ka hāʻule ʻana o ka meteorite?

ʻOiai ʻaʻole he mea maʻamau ka hāʻule ʻana o ka meteorite, he mau hanana kakaʻikahi lākou e hopu ai i ka lehulehu ma muli o ko lākou ʻano kūʻokoʻa a weliweli pinepine.

He aha ka hopena i ka wā o ka hopena meteorite?

Ke pā ka meteorite i ka ʻili o ka Honua, hoʻokuʻu ʻo ia i ka ikehu nui, hiki ke hōʻino i nā hale a i ʻole nā ​​​​wahi a puni.