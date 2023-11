He mea paʻakikī ke manaʻoʻiʻo, akā ʻo The Legend of Zelda: Ocarina of Time e hoʻolauleʻa nei i kāna 25th anniversary i kēia lā. Inā ʻo ia ka mea e ʻelemakule ai ʻoe, ʻaʻole ʻoe wale nō. Ke hoʻomanaʻo nei au i ka hauʻoli a me ka manaʻolana e pili ana i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka huakaʻi 3D Zelda mua o Nintendo i ka makahiki 1998. Ma ke ʻano he mea hoʻohiwahiwa o ka ʻāpana mua, A Link to the Past, ʻaʻole hiki iaʻu ke kali e kau i koʻu mau lima ma Ocarina of Time.

Ua laki au i ka loaʻa ʻana o ka manawa e pāʻani a nānā i ka pāʻani i kekahi mau lā ma mua o kona hoʻokuʻu kūhelu. Hoʻomanaʻo maopopo wau i ka hoʻolilo ʻana i nā hola he nui i loko o ka pāʻani, e hoʻokele ana i ka honua kupaianaha o Hyrule, a me ka ʻike ʻana i ka moʻolelo epic. ʻAʻole maʻalahi ka hoʻololi ʻana i nā kiʻi 3D, a ʻoi aku ka maikaʻi o ka mechanics gameplay no kona manawa.

No ka hele ʻana i ke ala hoʻomanaʻo a hui pū i kaʻu mau hoʻomanaʻo i kēlā mau lā mua, ua hoʻopili wau i koʻu mau hoa hana mua mai IGN64. Ua hoʻomanaʻo pū mākou i ka hauʻoli e pili ana i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka pāʻani a me nā hola lōʻihi e pāʻani ai. Ua loaʻa iā mākou ka pōmaikaʻi o ka pāʻani ʻana i kahi kūkulu ʻana ma kahi hanana Zelda ma Seattle i kapa ʻia ʻo Zelda Summit.

ʻO kahi kikoʻī hoihoi i hiki mai i ka wā o kā mākou kūkākūkā ʻana, ʻo ia ka hele ʻana o ke koko i ka mana mua o ka pāʻani. I ka hakakā ʻana iā Ganon, luaʻi ʻo ia i ke koko ʻulaʻula ke hahau ʻia. Eia naʻe, ua hoʻololi ʻia kēia i ka ʻōmaʻomaʻo "sweat" i nā mana hope o ka pāʻani. Ua hopohopo paha ʻo Nintendo e pili ana i ka helu o ka pāʻani a i ʻole manaʻo wale ʻaʻole ia i kūlike me kā lākou ʻike.

Ke nānā nei i hope, paʻa ʻo Ocarina of Time i kahi kūikawā i ka mōʻaukala pāʻani. ʻAʻole ia i hoʻopaʻa wale i ka franchise The Legend of Zelda ma ke ʻano he inoa ʻohana akā ua hoʻokau pū i nā palena o ka mea hiki i ka pāʻani. ʻO kona honua immersive, nā mea poina ʻole, a me ka moʻolelo hoʻohiwahiwa i hopu i nā miliona o nā mea pāʻani ma ka honua holoʻokoʻa.

Ke hoʻolauleʻa nei mākou i ka makahiki 25 o kēia pāʻani aloha, e hoʻokaʻawale i kahi manawa e mahalo i ka hopena i loaʻa i ka ʻoihana a me nā hoʻomanaʻo i hana ʻia no nā mea pāʻani he nui. Hauʻoli lā hānau, Ocarina of Time!

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

1. ʻO Ocarina of Time ka pāʻani Zelda maikaʻi loa?

Hiki ke ʻokoʻa nā manaʻo, akā manaʻo ka poʻe he nui ʻo Ocarina of Time ʻo ia kekahi o nā pāʻani Zelda maikaʻi loa i hana ʻia. ʻO kāna hana pāʻani hou, ka moʻolelo hohonu, a me nā hiʻohiʻona nani i hoʻonohonoho i kahi kūlana hou no ka moʻo.

2. Hiki iaʻu ke pāʻani iā ​​Ocarina of Time ma nā consoles hou?

ʻAe, ua hoʻokuʻu houʻiaʻo Ocarina of Time i nā manawa he nui ma hope o kona hoʻomaka muaʻana ma ka Nintendo 64. Aia i kēia manawa ma ka Nintendo 3DS a hiki ke pāʻaniʻia ma ka Nintendo Switch ma o ka lawelawe Nintendo Switch Online.

3. Pehea i hoʻoikaika ai ʻo Ocarina of Time i nā pāʻani Zelda e hiki mai ana?

Ua hoʻokumu ʻo Ocarina of Time i ke kumu no nā pāʻani Zelda e hiki mai ana ma ka hoʻolauna ʻana i nā ʻano mechanics gameplay like ʻole a me nā hiʻohiʻona i lilo i mea nui o ka moʻo. ʻO kona manaʻo nui i ka ʻimi ʻana, ka hoʻoponopono puzzle, a me ka haʻi moʻolelo immersive i alakaʻi i nā inoa Zelda ma hope.

4. No ke aha i manaʻo ʻia ai ʻo Ocarina of Time he haku hana pāʻani?

Hoʻomaikaʻi pinepine ʻia ʻo Ocarina of Time no kāna pāʻani ʻano hou, kani kani nani, a me nā mea poina. Ua unuhi maikaʻi ʻo ia i ka formula Zelda i aloha ʻia i loko o ke aupuni 3D, e hana ana i kahi ʻike pāʻani immersive a poina ʻole.

5. Aia kekahi mau hoʻolālā no ka hopena o Ocarina of Time?

ʻOiai ʻaʻohe hopena pololei iā Ocarina of Time, ua loaʻa i ka pāʻani kahi mea kūleʻa ʻuhane ma ke ʻano o The Legend of Zelda: Majora's Mask. Mālama ʻo Majora's Mask i ka nui o nā mea pāʻani a me nā mīkini i hoʻokomo ʻia ma Ocarina of Time ʻoiai e hāʻawi ana i kahi moʻolelo kū hoʻokahi a ʻeleʻele.

E ʻoluʻolu e hoʻomaopopo i ka ʻike i hāʻawi ʻia i kēia FAQ ma muli o ka ʻike i loaʻa i kēia manawa a hiki ke loli.

nā kumu: https://www.ign.com/articles/the-weird-people-we-were-when-zelda-ocarina-of-time-launched