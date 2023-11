ʻO nā ʻiole a me ka hana lolo: wehewehe i ka pilina

ʻO nā ʻiole nā ​​mea ʻeleu loa, hana pinepine i nā neʻe a me nā ʻano like ʻole. ʻO ka hoʻomaʻamaʻa ʻana, ka honi ʻana, a i ʻole ke ʻoki ʻana i ko lākou mau ʻumiʻumi, hana kēia mau hana i nā hōʻailona neural e holo ana ma nā wahi like ʻole o ka lolo. ʻOiai e hāʻawi ana kēia mau hōʻailona i kahi ʻike i nā hana a ka ʻiole i kēlā me kēia manawa, ʻaʻole paʻakikī ko lākou ʻano kikoʻī.

I loko o kahi noiʻi hoʻomaka, ua hoʻomohala nā mea noiʻi ma HHMI's Janelia Research Campus i kahi mea hana i kapa ʻia ʻo Facemap, e hoʻohana ana i nā pūnaewele neural hohonu e hoʻokumu i kahi loulou ma waena o ka neʻe ʻana o ka maka o ka ʻiole (maka, ʻumiʻumi, ihu, a me ka waha) a me ka hana neural i loko o ka lolo. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ka pili ʻana o kēia mau ʻano kuʻuna me nā hōʻailona o ka lolo, manaʻo ka poʻe ʻepekema e wehe i nā mea huna o ka neural representation.

ʻO Atika Syeda, he haumāna puka ma ka Stringer Lab a me ka mea kākau alakaʻi o ke aʻo ʻana, wehewehe i ka pahuhopu: e ʻike i nā ʻano i hōʻike ʻia ma nā ʻāpana lolo kikoʻī a hoʻomaikaʻi i nā mīkini ʻimi. ʻO ka hana mua mai Janelia Group Leaders Carsen Stringer a me Marius Pachitariu i hōʻike i ka hana ʻana o ka lolo maʻamau, ʻoiaʻiʻo, ke alakaʻi ʻia e kēia mau neʻe ʻana. Eia nō naʻe, ʻaʻole i ʻike maikaʻi ʻia nā ʻōnaehana kumu.

ʻO ka hoʻomohala ʻana o Facemap kahi holomua nui i ka hoʻokaʻawale ʻana i nā hōʻailona lolo. Ma ka nānā ʻana a me ka nānā ʻana i ka neʻe ʻana o ka maka, hiki i nā mea noiʻi ke loaʻa nā ʻike i nā ʻano a me nā hana kikoʻī a nā neurons e hōʻike nei. Wehe kēia mea hana i nā ala hou no ka wehe ʻana i ka pilina paʻakikī ma waena o nā ʻano ʻiole a me ka hana o ka lolo.

Ke holomua nei ka noiʻi, manaʻolana ka poʻe ʻepekema ʻoi aku ka maopopo o kēia mau pilina e hoʻomālamalama i ke ʻano o ka lolo a me ka hoʻohana ʻana i ka ʻike mai ka neʻe ʻana o ka maka. Ma ka hoʻololi ʻana i ka hōʻike neural o nā ʻano, hiki i kēia noiʻi ke hoʻonui nui i ko mākou ʻike no ka hana o ka lolo a hāʻawi i nā ʻike waiwai no nā noiʻi e hiki mai ana.

FAQs

Nīnau: He aha ka Facemap?

ʻO ka Facemap kahi mea hana i kūkulu ʻia e nā mea noiʻi ma HHMI's Janelia Research Campus. Hoʻohana ia i nā ʻupena neural hohonu e hoʻokumu i kahi pilina ma waena o ka neʻe ʻana o ka maka o ka ʻiole a me ka hana neural i loko o ka lolo.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o ke aʻo ʻana i nā ʻano ʻiole a me ka hana lolo?

ʻO ke aʻo ʻana i nā ʻano ʻiole a me ka hana lolo hiki ke hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka hana a ka lolo i ka ʻike. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ka hōʻike neural o nā ʻano kikoʻī, hiki i nā mea noiʻi ke loaʻa ka ʻike hohonu o ka hana o ka lolo.

Nīnau: Pehea ka hana ʻana o Facemap?

Mākaʻikaʻi ʻo Facemap i ka neʻe ʻana o ka maka, e like me ka neʻe ʻana o ka maka, ka ʻumiʻumi, ka ihu, a me ka waha, i nā ʻiole. A laila pili ia i kēia ʻike i ka hana neural pili i ka lolo, e hāʻawi ana i nā ʻike i nā ʻano i hōʻike ʻia e nā ʻāpana lolo.

Nīnau: He aha nā mea hiki ke hoʻohana i kēia noiʻi?

Hiki i kēia noiʻi ke hoʻonui i ko mākou ʻike i ka hana o ka lolo a hiki ke loaʻa i nā hopena no nā ʻano āpau, me ka neuroscience, psychology, a me ka lāʻau lapaʻau. Hiki ke kōkua i ka holomua i ka hoʻomaopopo ʻana i nā maʻi lolo a me ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau.