ʻO ka pale pale noʻonoʻo: hoʻohui i ke ʻano a me ka ʻenehana me Raspberry Pi

Ua hoʻolauna ʻo Anouk Wipprecht, kahi mea hoʻolālā kaulana, i kahi papahana hou i kapa ʻia ʻo 3D printed ScreenDress, kahi e hoʻohui ai i ka ʻenehana a me ke ʻano me ka Raspberry Pi. Hōʻike ka lole i nā pale he nui e hoʻololi i ka manawa maoli e pili ana i nā nalu o ka lolo, e ʻae ana i ka mea nāna e hoʻopili pololei i ke kapa. ʻO kēia hana, i ʻike ʻia ʻo ScreenDress, hōʻike i nā ʻāpana ʻokiʻoki ʻo AI.

Hoʻohana ka mea hoʻohana i ka ʻaʻahu i kahi sensor EEG, i ʻike ʻia he electroencephalogram. Pono e hoʻomaʻamaʻa ʻia ka mea ʻike e ʻike i nā nalu o ka lolo kumu o ka mea hoʻohana e kūʻē i nā mea i hoʻoulu ʻia a i ʻole ka nānā ʻana. Ke piʻi ka nalu o ka lolo o ka mea hoʻohana i kekahi ikaika, e pane mai nā LCD ʻeono poepoe o ka lole ma ka hōʻike ʻana i nā pōpō maka me nā haumāna ākea.

Kākoʻo ʻia kēlā me kēia pōpō maka e kahi Raspberry Pi Zero, kahi e hoʻopili ai i ka pale LCD a hoʻonui iā ia e like me ia. ʻO ka headset BCI 4-channel, i kapa ʻia ʻo Unicorn Headband, lawelawe ʻo ia ka sensor EEG a ua paʻi ʻia ʻo 3D no kēia papahana, me ka hoʻohana ʻana i kahi mea paʻi HP Jet Fusion 5420W. Ua hoʻolālā ʻia nā ʻāpana āpau i paʻi ʻia e 3D e Wipprecht me ka hoʻohana ʻana i ka polokalamu CAD ma muli o ka polokalamu kele pūnaewele i kapa ʻia ʻo Onshape.

Hoʻoikaika ʻo Wipprecht i ka maʻalahi o ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka ʻōnaehana aʻo mīkini no kēlā me kēia mea hoʻohana, ʻoiai ʻelua mau minuke wale nō. Ua hōʻike ʻia ka papahana ScreenDress ma ka ARS Electronica Festival ma Linz, Austria a e hōʻike ʻia i nā hanana ʻē aʻe i ka wā e hiki mai ana.

Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi papahana Raspberry Pi e hōʻeuʻeu i kou ʻaoʻao i mua, ʻo ka ScreenDress i hoʻokele ʻia e ka noʻonoʻo he mea pono e noʻonoʻo ai.

Nā Puna: Voxel Matters

Nā wehewehena:

ʻO Raspberry Pi: He kamepiula papa hoʻokahi i hiki ke maʻalahi a maʻalahi loa, hoʻohana mau ʻia i nā papahana ʻenehana like ʻole.

ʻIke EEG: He mea ʻike electroencephalogram e ana a hoʻopaʻa i ka hana uila ma ka lolo.

LCD: Liquid Crystal Display, he hōʻike papa pālahalaha i hoʻohana ʻia no ka hoʻopuka ʻike.

Ke poʻo poʻo BCI: He mea i kau ʻia ma ke poʻo e hoʻohana ana i ka ʻenehana no ka lolo-kamepiula e hoʻomalu i nā polokalamu waho a i ʻole nā ​​noi.

Noi CAD: Hoʻolālā kōkua kamepiula i hoʻohana ʻia e hana a hoʻololi i nā hoʻolālā kikohoʻe no ka paʻi 3D.