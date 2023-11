ʻO ke au hou o ka ʻenehana ʻenehana: Hoʻokomo ʻia ʻo EDATEC's Raspberry Pi 5 Panel PC

I ka neʻe ʻana o ka honua, ua hoʻokumu ʻo EDATEC i kāna huahana ʻoihana mua e pili ana i ka Raspberry Pi 5. ʻO kēia PC panel hou, i loaʻa i nā ʻano like ʻole 7 a me 10-inch, ua hoʻolālā pono ʻia no nā noi ʻoihana. Kūʻai ʻia ma $258, hāʻawi ia i kahi pānaʻi hoihoi e loaʻa ana i kahi Raspberry Pi 5 me 8GB o RAM, e hana ana i kahi hopena ikaika a maʻalahi no nā pono ʻoihana ʻenehana.

Hōʻike ka PC panel i kahi TFT LCD hoʻonā kiʻekiʻe me ke kukui kukui LED, e hāʻawi ana i nā hiʻohiʻona ʻoi a me nā kala ʻoi. Hāʻawi ka hiʻohiʻona 7-inch i kahi hoʻonā o 1024 × 600, ʻoiai ʻo ka ʻano ʻokoʻa 10-inch nui e hāʻawi i kahi hoʻonā ʻoi aku ka maikaʻi o 1280 × 800. Kākoʻo nā pale ʻelua i ka 10-point multi-touch functionality, e ʻae ana i ka pilina intuitive a pololei.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona hoihoi loa o ka EDATEC panel PC ʻo ia kona hiki ke hoʻonohonoho ʻekolu-monitor. Ma ka wehe ʻana i nā awa micro HDMI ʻelua, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻonui i kā lākou wahi hana a hoʻonui i ka huahana. ʻO kēia maʻalahi e wehe i nā mea hou no ka multi-tasking a me ka multitasking i nā wahi ʻoihana.

ʻOiai e hōʻike ana ka datasheet i ka loaʻa ʻana o kahi pahupaʻikiʻi koho, ʻike ʻole ʻia nā kikoʻī e pili ana i ka hoʻohālikelike. Eia nō naʻe, hiki i kēia hoʻohui ke hoʻonui nui i ka hana o ka PC panel, inā he kāmeʻa USB a kūpono paha me nā kāmela Raspberry Pi mana.

Hoʻolālā ʻia me ka lōʻihi o ka noʻonoʻo, kūkulu ʻia ka EDATEC panel PC mai ka alumini paʻa, e hōʻoiaʻiʻo ana i kona kūpaʻa ʻana i nā ʻoihana ʻoihana paʻakikī. Hāʻawi ka helu paʻakikī 6H o ka pale i ka pale hou aku i nā ʻōpala a me nā hopena, e hoʻonui ana i kona ola a me ka hilinaʻi.

ʻO ka Raspberry Pi 5, i hoʻopaʻa paʻa ʻia i ka hope o ka pale, hāʻawi i ke ala kūpono i nā awa āpau. Eia nō naʻe, pono e hoʻomaopopo ʻaʻole ʻaʻohe GPIO breakout, a ʻike ʻia ka pahu alumini e hoʻomaha mālie i ka Raspberry Pi e hoʻēmi i nā pilikia wela.

No ka mālama ʻana i nā koi like ʻole, hāʻawi ʻo EDATEC i ʻelua mau mana o ka PC panel ma Aliexpress. ʻO ka hiʻohiʻona $258 me ka pale 10-inch, kahi Raspberry Pi 5 me 8GB o RAM, a me kahi kāleka microSD 32GB. ʻO ka hoʻololi ʻana i ka papa inoa Aliexpress, me he mea lā ʻaʻohe kamera i hoʻokomo ʻia i kēia ʻano like ʻole.

Me ka EDATEC's Raspberry Pi 5 Panel PC, hiki i nā mea kūʻai ʻoihana ke hauʻoli i nā pono o kēia ʻenehana ʻokiʻoki. Ke wehe nei kēia ʻenehana ikaika a me nā hiʻohiʻona i nā mea hou i ka ʻenehana ʻenehana, hoʻololi i ke ʻano o ka hana ʻana o nā ʻoihana ma nā ʻāpana like ʻole.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. Pehea ka ʻokoʻa o ka EDATEC Raspberry Pi 5 Panel PC mai nā kamepiula ʻoihana ʻē aʻe?

Hoʻokaʻawale ka PC panel EDATEC iā ia iho ma o ka hoʻohana ʻana i ka Raspberry Pi 5, e hāʻawi ana i nā mana hoʻopili ikaika ma kahi kumukūʻai kūpono. ʻO kāna kumu hoʻohālikelike paʻa, versatility, a me ka hoʻohui maʻalahi me nā ʻōnaehana i kēia manawa he koho maikaʻi loa ia no nā noi ʻoihana.

2. Hiki iaʻu ke hoʻohui i nā mea nānā he nui i ka PC panel EDATEC?

ʻAe, hōʻike ka PC panel i ʻelua mau awa micro HDMI, e ʻae ana i kahi hoʻonohonoho triple-monitor. Hoʻonui kēia hiʻohiʻona i ka huahana, hiki i nā mea hoʻohana ke hana ma nā pale he nui i ka manawa like.

3. Ua kūpono anei ka EDATEC panel PC me nā kiʻi paʻi kiʻi Raspberry Pi?

ʻOiai ke haʻi nei ka PC panel i kahi kāmela koho, ʻaʻole maopopo nā kikoʻī pili. ʻAʻole naʻe e wehewehe ʻia inā pili ia me nā kāmela Raspberry Pi mana a i ʻole ke kākoʻo ʻana i nā kāmela USB.

4. Pehea e hooluolu ai ka Raspberry Pi ma ka EDATEC panel PC?

Hoʻolālā ʻia ka PC panel EDATEC me ka hoʻoluʻu passive i ka noʻonoʻo. Hoʻopau maikaʻi ka pahu alumini i ka wela mai ka Raspberry Pi 5, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana maikaʻi loa i nā wahi ʻoihana.

5. He aha nā ʻano like ʻole o ka EDATEC panel PC?

Hāʻawi ʻo EDATEC i ʻelua mau ʻano like ʻole o ka PC panel ma Aliexpress: ka hiʻohiʻona 7-inch a me ka hiʻohiʻona 10-inch. Hāʻawi kēlā me kēia ʻano ʻokoʻa i ka nui o ka pale a me nā ʻōlelo hoʻoholo, e mālama ana i nā pono ʻenehana ʻenehana like ʻole.