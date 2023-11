Poʻomanaʻo Hou: Ke ʻimi nei i ke kelepona ʻo hope loa me kahi kāmela 200MP

Ke ʻimi nei ʻoe i kahi kelepona me kahi kāmele kūʻokoʻa ʻaʻole e uhaʻi i ka panakō? ʻAe, mai nānā hou aku. Aia ka Honor 90 e kāhāhā iā ʻoe me kāna mau hiʻohiʻona kupaianaha, loaʻa nā mea āpau ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa haʻahaʻa. Hāʻawi ʻia ma ka £299 wale nō i kēia Pōʻalima ʻeleʻele, e haʻalele kēia kelepona iā ʻoe i ka weliweli.

ʻOiai ʻoi aku ka nui o nā kelepona pili kālā i ka maikaʻi o ke kāmela, ʻo ka Honor 90 ke kūʻē nei i nā manaʻolana āpau. Hoʻolako ʻia me kahi kāmeʻa hope 200MP a me kahi kāmeʻa selfie 50MP, ʻo kēia hāmeʻa he mea waiwai maoli no ka poʻe hoihoi kiʻi. E kiʻi i nā kiʻi kupaianaha me ka akaka a me nā kikoʻī e hoʻohauʻoli i kāu mau hoaaloha a me kou ʻohana.

Akā ʻoi aku ka hanohano 90 ma mua o kāna kāmela hoʻonani. Hoʻopiha ʻia me ka mana, ua hoʻokiʻekiʻe kēia kelepona i kahi 8GB RAM a me 256GB ka nui o ka waiho ʻana, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana maʻalahi no kāu mau noi a me nā media. A inā ʻaʻole lawa kēlā, hiki iā ʻoe ke hoʻomaikaʻi i kahi 12GB RAM a me 512GB waihona hoʻohālike no ka £50 hou. Eia nō naʻe, no ka hapa nui o nā mea hoʻohana, ʻoi aku ka nui o ke kumu hoʻohālike.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka Honor 90 ʻo kona ola pākaukau kupaianaha. Me ka pākaukau 5000mAh, hāʻawi kēia kelepona i 19.5 mau hola o ka pāʻani wikiō hoʻomau, e hōʻoiaʻiʻo ʻaʻole ʻoe e waiho ʻia me kahi pā i make i kāu mau hana i kēlā me kēia lā.

I ka hopena, ʻo ka Honor 90 kahi kelepona pili kālā maikaʻi loa e hōʻike ana ʻaʻole pono ʻoe e hoʻololi i ka maikaʻi. Me kona mau mana kāmeʻa kupaianaha, hana ikaika, a me ke ola pākaukau lōʻihi, hāʻawi ia i ka waiwai koʻikoʻi no kona kumukūʻai. Mai poina i kēia hāʻawi hiki ʻole i ka Pōʻalima ʻeleʻele - e kau i kou mau lima ma ka Honor 90 i kēia lā.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

1. Hiki iaʻu ke loaʻa i ke kelepona me kahi kāmeʻa 200MP no ka liʻiliʻi o £300?

ʻAe, hāʻawi ka Honor 90 i kahi kāmela hope 200MP a loaʻa iā ia no ka £ 299 wale nō i kēia Pōʻalima ʻeleʻele.

2. Hiki iaʻu ke hoʻonui i ka waihona a me ka RAM ma ka Honor 90?

ʻOiaʻiʻo! Hele mai ke kumu hoʻohālike me 8GB RAM a me ka waiho ʻana o 256GB, akā hiki iā ʻoe ke hoʻonui i ka 12GB RAM a me ka waihona 512GB no kahi £ 50 hou.

3. Pehea ka lōʻihi o ka pākaukau o ka Honor 90?

Hāʻawi ka Honor 90 i kahi pākaukau 5000mAh ikaika e hiki ke hāʻawi i nā hola 19.5 o ka pāʻani wikiō mau.

4. He kelepona maikaʻi anei ka Honor 90 no ke kiʻi?

ʻOiaʻiʻo! Me kāna kāmeʻa hope 200MP a me ka kamera selfie 50MP, ʻo ka Honor 90 kahi koho maikaʻi loa no nā mea hoihoi kiʻi. E kiʻi i nā kiʻi kupanaha me ka ʻike a me ka kikoʻī.