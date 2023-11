Manaʻo ka noiʻi hou e hoʻololi i ka mālama ʻana i ka maʻi maʻi ʻili me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana Quantum

Ua hāʻawi ʻia nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Sydney Nano Institute i kahi ʻaelike e ka hui waiwai ʻole ʻo Wellcome Leap e hoʻomohala i ka ʻenehana quantum no ka hoʻohana ʻana i nā ʻāpana olaola a me ke olakino. ʻO ka papahana multimillion-dollar, i kapa ʻia ʻo Quantum for Bio (Q4Bio), e manaʻo e ʻike a hōʻike i nā noi i ke olakino kanaka e pōmaikaʻi mai ka puka ʻana o nā kamepiula quantum i nā makahiki e hiki mai ana.

E kālele ana ka hui ma ke Kulanui o Sydney i ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana quantum e hoʻomohala i nā molekala hou no ka mālama ʻana i nā maʻi maʻi ʻili a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā pale lā. Paʻakikī nā kamepiula maʻamau i kēia manawa e wānana pololei i ka dynamics kemika quantum i loko o nā molekala, kahi bottleneck nui i ka hoʻomohala ʻana i ka lāʻau. Ma ka hoʻolaha ʻana i nā ʻōnaehana quantum hou a me ka hoʻomohala ʻana i nā algorithms no ka hoʻohālikelike quantum pololei, manaʻolana ka hui e hoʻomaikaʻi nui i ka hoʻohālikelike ʻana i nā hopena kemika photoactive.

Hiki mai kēia mau hopena i ka wikiwiki a ʻaʻole hiki ke nānā ʻia i ka manawa maoli, e paʻakikī ke hoʻomaopopo a aʻo i kā lākou mau hana. Ma ka hoʻohana ʻana i nā simulation quantum analog, hiki i nā ʻepekema ke hoʻolohi i kēia mau kaʻina hana ma kahi helu o 100 biliona manawa e nānā pono a nānā pono iā lākou. Ua paʻi hou ka hui i ka noiʻi e hōʻike ana i kēia lohi kupaianaha i kahi simulation quantum.

ʻO ka hui multidisciplinary, i alakaʻi ʻia e Dr. Tingrei Tan, Associate Professor Ivan Kassal, a me Professor Pablo Fernandez Peñas, ke manaʻo nei e hui pū i ka ʻike i ka ʻenehana quantum, kemika, a me ka noiʻi olakino e hoʻoponopono i kēia mau pilikia paʻakikī. Hiki i kā lākou noiʻi ke alakaʻi i kahi ala hou i ka hoʻomaopopo ʻana a me ka mālama ʻana i nā maʻi, a me ka hoʻolālā ʻana i nā molekala hou no nā noi olakino.

Aia ka ʻenehana Quantum i kona wā mua, akā paʻa ia i ka ʻōlelo hoʻohiki no ka hoʻololi ʻana i nā ʻano ʻano like ʻole, me ka hoʻolālā lāʻau lapaʻau, ka ʻepekema waiwai, a me ka cryptography. ʻO ke Kulanui o Sydney, me kāna mau mana noiʻi ākea a me ka honua, kahi kula kūpono e alakaʻi i kēia noiʻi.

NPP:

Nīnau: He aha ka Quantum no Bio (Q4Bio)?

A: He papahana ʻo Q4Bio e ʻike, hoʻomohala a hōʻike i nā noi ʻenehana quantum i ke olakino kanaka.

Nīnau: He aha ka manaʻo nui o ka noiʻi ʻana o ke Kulanui o Sydney ma Q4Bio?

A: Ke nānā aku nei ka hui noiʻi i ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana quantum e hoʻomohala i nā molekala hou no ka mālama ʻana i nā maʻi maʻi ʻili a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā pale lā.

Nīnau: No ke aha he mea nui ka ʻenehana quantum i ka hoʻomohala ʻana i ka lāʻau?

A: Hiki i ka ʻenehana Quantum ke wānana pololei i ka dynamics kemika quantum i loko o nā molekala, he mea koʻikoʻi ia i ka hoʻomohala ʻana i ka lāʻau lapaʻau e hakakā nei nā kamepiula maʻamau.

Nīnau: He aha nā analog quantum simulations?

A: ʻO ka hoʻohālikelike analog quantum e ʻae i nā ʻepekema e hoʻolōʻihi i nā kaʻina hana ma kahi helu o 100 biliona manawa e nānā a noiʻi i nā hopena i hiki koke ke nānā ʻia i ka manawa maoli.

Nīnau: Pehea e hiki ai i kēia noiʻi ke hoʻopili i ke kahua o ka lāʻau lapaʻau?

A: Hiki i ka noiʻi ke alakaʻi i nā ala hou i ka hoʻomaopopo ʻana a me ka mālama ʻana i nā maʻi, a me ka hoʻolālā ʻana o nā molekala hou no nā noi olakino.

Nīnau: No ke aha i kūpono ai ke Kulanui o Sydney no kēia noiʻi?

A: Aia i ke Kulanui o Sydney kekahi o nā papahana ʻenehana quantum hohonu loa ma ka honua holoʻokoʻa, me nā poʻe akamai o ka honua i ka quantum theory, hardware, a me ka hoʻomohala polokalamu.