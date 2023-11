Hoʻopili nā mea hana hou Snapdragon hou o Qualcomm i nā mea hou a me nā pilikia

Ua hoʻolauna ʻo Qualcomm i kāna mau polokalamu kelepona hou loa, ʻo Snapdragon 8 Gen 3 a me Snapdragon 7 Gen 3, e lawe mai ana i nā holomua hoihoi me nā wahi e pono ai nā hoʻomaikaʻi hou. Hōʻike ʻo Xiaomi's Xiaomi 14 Pro i ka Snapdragon 8 Gen 3, e hāʻawi ana i nā hoʻonui hoʻokō kaulana akā ʻoi aku ka nui o ka hoʻohana mana. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo ka Snapdragon 7 Gen 3 chipset e hōʻike wale ana i nā lanakila haʻahaʻa i ka hana i hoʻohālikelike ʻia i kona mau mua.

Kū ka Snapdragon 8 Gen 3 SoC me kahi hoʻonohonoho paʻakikī e loaʻa ana i hoʻokahi kumu nui, ʻelima mau cores hana, a me ʻelua mau cores pono. ʻOiai ua hoʻonui ʻia ka hoʻohana ʻana i ka mana i kēlā me kēia watt e 28 pākēneka i hoʻohālikelike ʻia i ke kumu hoʻohālike Snapdragon 8 Gen 2 Plus ma mua, ua emi iho ka pono e 11 pakeneka. Eia nō naʻe, manaʻo maikaʻi ʻo Qualcomm e pili ana i ka hoʻonui ʻana i ka wā e hiki mai ana, ʻoiai ke nānā nei ʻo ia i kāna kahua ʻo Snapdragon X Elite e hōʻike ana i nā chips laptop-grade a me nā cores Oryon innovative.

Ma ka hoʻohālikelike ʻana, hāʻawi ka Snapdragon 7 Gen 3 chipset i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻokō ʻana o AI, me ka hoʻohiki ʻana i nā ʻike pāʻani pāʻani kelepona i hoʻonui ʻia ma o nā mana AI ʻoi aku ka maikaʻi a me ka hoʻohana ʻana i ka mana ma waena o nā hana. Hāʻawi pū ka pūʻolo i nā hiʻohiʻona kiʻi kiʻi kiʻi kiʻekiʻe a me nā hiʻohiʻona hoʻohui ʻokiʻoki, me ka Wi-Fi kiʻekiʻe a me nā hoʻonui Bluetooth. Manaʻo ʻia nā brand e like me HONOR a me vivo e hoʻokuʻu i nā polokalamu i hoʻohana ʻia e kēia kaʻina hana ma hope o kēia mahina.

ʻOiai ke hōʻike nei ka Snapdragon 7 Gen 3 i nā hoʻomaikaʻi liʻiliʻi ma luna o ka Snapdragon 7 Gen 1 kahiko ma Geekbench, aia kahi lumi no ka hoʻonui ʻana i ka polokalamu e hoʻonui i ka hana. No ka laʻana, ʻo ka Honor 100, i hoʻolako ʻia me ka chipset hou, ua loaʻa i ka helu hoʻokahi-core o 1,139 a me ka helu multi-core o 3,375. ʻOi aku ka maikaʻi o kēia mau helu ma mua o ka mea o kona mua, ʻo ka Honor 90, i loaʻa iā 1,119 no ka hoʻāʻo hoʻokahi-core a me 3,261 no ka hoʻāʻo multi-core.

Ke nānā nei i mua, hoʻomau maikaʻi ʻo Qualcomm e pili ana i kāna mau chipsets e hiki mai ana, ʻoiai me ka hiki o ka Snapdragon X Elite platform's Oryon cores, hiki iā ia ke hoʻokumu i nā hōʻailona hou no ka hana a me ka pono i nā polokalamu e hiki mai ana. Ke ulu nei ka ʻenehana, hoʻomau ʻo Qualcomm i ka pana ʻana i nā palena, e hoʻonohonoho ana i ke kahua no ka hana hou i ka ʻoihana hana kelepona.

NPP

1. He aha nā hiʻohiʻona nui o ka Snapdragon 8 Gen 3 a me Snapdragon 7 Gen 3 processors?

Hāʻawi ka polokalamu Snapdragon 8 Gen 3 i ka hoʻonohonoho ʻana o hoʻokahi kumu nui, ʻelima mau cores hana, a me ʻelua mau cores pono. Hoʻokumu ka polokalamu Snapdragon 7 Gen 3 i ka pono o ka hana AI, e hoʻohiki ana i nā ʻike pāʻani i hoʻomaikaʻi ʻia a me nā hiʻohiʻona pili kiʻekiʻe.

2. Aia kekahi hopohopo e pili ana i ka polokalamu Snapdragon 8 Gen 3?

ʻOiai ke hāʻawi nei ka polokalamu Snapdragon 8 Gen 3 i ka hoʻonui ʻana i ka hana nui, aia ka piʻi nui o ka hoʻohana ʻana i ka mana i hoʻohālikelike ʻia i kona mua, ʻo ka hoʻohālike Snapdragon 8 Gen 2 Plus. Eia naʻe, ke hana ikaika nei ʻo Qualcomm i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka wā e hiki mai ana me kāna platform Snapdragon X Elite.

3. Pehea e hoʻohālikelike ai ka chipset Snapdragon 7 Gen 3 i kona mau mua?

Hōʻike ka chipset Snapdragon 7 Gen 3 i nā hoʻomaikaʻi liʻiliʻi wale nō ma luna o ka chipset Snapdragon 7 Gen 1 kahiko ma ke ʻano o ka hana. ʻO ka loiloi polokalamu he kumu nui paha e hoʻonui ai i kona hiki.

4. ʻO wai nā mea hōʻailona e manaʻo ʻia e hoʻokuʻu i nā polokalamu i hoʻohana ʻia e ka Snapdragon 7 Gen 3 chipset?

Manaʻo ʻia nā hōʻailona e like me HONOR a me vivo e hoʻomaka i nā polokalamu me ka Snapdragon 7 Gen 3 chipset ma hope o kēia mahina, e hāʻawi ana i nā mana AI i hoʻomaikaʻi ʻia, nā ʻike pāʻani i hoʻonui ʻia, a me nā hiʻohiʻona pili.