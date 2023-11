Ke hoʻolauna nei i nā wati akamai hou loa a pTron: ʻO ka Synthesis kūpono o ke ʻano a me ka hana

ʻO pTron, kahi hōʻailona ʻenehana kaulana, i wehe koke aku nei i ʻelua mau wati akamai ʻokiʻoki e mālama i ka mākeke ʻenehana ʻenehana. ʻO kēia mau mea hana hou, ʻo ia hoʻi ʻo Reflect MaxPro a me Reflect Flash, ke kaena nei i kahi plethora o nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa e hoʻopio i nā mea kūʻai. E nānā pono kākou i nā mea a kēia mau wati akamai e hāʻawi mai.

Hōʻike Immersive Hōʻike ka Reflect MaxPro smartwatch i kahi hōʻike HD 2.01-ʻīniha kamahaʻo me ka helu hoʻomaha o 60Hz, e hoʻolulu ana i nā mea hoʻohana i nā hiʻohiʻona nani. Eia nō naʻe, ke kaena nei ka Reflect Flash i kahi hōʻike liʻiliʻi liʻiliʻi 1.32-ʻīniha, e hāʻawi ana i kahi ʻike ʻike paʻa a nani. Hoʻokomo ʻia nā ʻaoʻao ʻelua i ke aniani curved 2.5D no kahi hiʻohiʻona maikaʻi a me ka ʻole, me ka ʻōlinolino kiʻekiʻe o 600 nits e hōʻoiaʻiʻo i ka heluhelu ʻana me ka maʻalahi o ka lā.

Ka hoʻokolo ʻana i ke kino holoʻokoʻa Hoʻomaopopo ʻo pTron i ke koʻikoʻi o ke ola olakino, ʻo ia ke kumu i hoʻokumu ai ka Reflect MaxPro a me Reflect Flash smartwatches i ka hoʻopaʻa kino. Me nā ʻano haʻuki 8 Active a me kahi hui olakino i hoʻohui ʻia, hiki i nā mea hoʻohana ke nānā maʻalahi i ko lākou puʻuwai, ke koko, nā pae SpO2, nā hiʻohiʻona moe, nā helu ʻanuʻu, nā calorie i puhi ʻia, a me ka mamao i uhi ʻia. E hoʻoikaika a hoʻokō i kāu mau pahuhopu olakino me kēia mau hiʻohiʻona waiwai.

Paʻa like ʻole Hoʻolako ʻia me ka helu IP68, ua kūkulu ʻia nā wati akamai ʻelua e kū i ka paʻakikī o ke ʻano o ke ʻano hana. Hāʻawi lākou i ke kūpaʻa wai kūʻokoʻa i nā kaiapuni wai a hiki i ka hohonu o 1.5 mika no ka lōʻihi o 30 mau minuke. Inā ʻoe e pāpaʻi ana i loko o ka loko wai a i ʻole i ka ua i manaʻo ʻole ʻia, e ʻoluʻolu e noho mau kāu wati akamai a mākaukau no ka hana.

Hoʻohui ʻole E pili pū me nā hoaaloha, ʻohana, a me nā hoa hana me ka hoʻohana ʻole i ka hiʻona Bluetooth v5.0. Hoʻolako pū ʻia nā wati akamai ʻelua o Reflect MaxPro a me Reflect Flash me kahi microphone i kūkulu ʻia, e hiki ai ke kāhea pololei mai kou lima lima. E ʻike i ka maikaʻi o ka leo akaka a leʻaleʻa i ka ʻoluʻolu o ke kamaʻilio lima lima ʻole ma nā wahi āu e hele ai.

Ke ola ʻana o ke ola pākio Hoʻohiki ka Reflect MaxPro i 5 mau lā o ka hoʻohana ʻana ma ka uku hoʻokahi, me kahi manawa kū a hiki i 15 mau lā. I kēia manawa, hāʻawi ka Reflect Flash i kahi manawa kū no 10 mau lā, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana pau ʻole i kāu hana i kēlā me kēia lā. Hoʻohui ʻia, hoʻohana nā wati akamai i ka ʻenehana charging magnetic, hiki ke hoʻopiha piha i nā hola 3 wale nō.

Nā Hōʻike hou Ma waho aʻe o kā lākou mau hana koʻikoʻi, hāʻawi ka Reflect MaxPro a me Reflect Flash smartwatches i ka nui o nā hiʻohiʻona hou e hoʻonui ai i ka ʻike mea hoʻohana. Hoʻopili maʻalahi i kāu mau hoapili, loaʻa i nā leka hoʻolaha kaiapili i ka manawa maoli, hoʻomalu i ka pahupaʻikiʻi o kāu kelepona mamao, a hauʻoli i ka ʻoluʻolu o ke kākoʻo kōkua leo. ʻO nā hiʻohiʻona koʻikoʻi ʻē aʻe e pili ana i ka hana hoʻokiʻekiʻe a hoʻāla ʻia, nā wanana o ka wā, kahi hiʻohiʻona ʻimi-nānā, a me nā mea hou aku.

Me ka hoʻokomo ʻana o ka Reflect MaxPro a me Reflect Flash smartwatches, ua hoʻonohonoho hou ʻo pTron i ka pae no ka hana hou i ka ʻoihana ʻenehana hiki ke hoʻohana. E ʻike i ka synthesis kūpono o ke ʻano a me ka hana i hoʻopili ʻia i loko o kēia mau timepieces kupaianaha.

NPP

1. Hiki i kēia mau wati akamai ke hahai i kaʻu mau hana hoʻoikaika kino?

ʻAe, hāʻawi ka Reflect MaxPro a me Reflect Flash smartwatches i 8 mau ʻano haʻuki Active a me kahi hui olakino holoʻokoʻa e nānā i kāu mau hana hoʻoikaika kino.

2. He wai wai kēia mau wati akamai?

ʻOiaʻiʻo, hele mai kēia mau wati akamai me ka helu IP68, e hōʻoiaʻiʻo ana i ke kū ʻana o ka wai i ka wai hou a hiki i ka hohonu o 1.5 mika no 30 mau minuke.

3. Pehea ka lōʻihi o ka pākaukau?

Hāʻawi ka Reflect MaxPro i 5 mau lā o ka hoʻohana ʻana a me kahi manawa kū o 15 mau lā ma ka uku piha. I kēia manawa, hāʻawi ka Reflect Flash i kahi manawa kū a hiki i 10 mau lā.

4. Hiki iaʻu ke kelepona me kēia mau wati akamai?

ʻOiaʻiʻo! Hoʻolako ʻia nā wati akamai ʻelua me Bluetooth v5.0 a me kahi microphone i kūkulu ʻia, e ʻae iā ʻoe e kelepona maʻalahi.

5. He aha nā hiʻohiʻona ʻē aʻe a kēia mau wati akamai?

Hāʻawi kēia mau wati akamai i kahi ʻano o nā hiʻohiʻona, me ka hoʻopili ʻana i ka hoʻopili ʻana, ka hoʻolaha ʻana i ka media social, ka mana mamao kamera, ke kākoʻo kōkua leo, a me nā mea hou aku.