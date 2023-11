PS5 Slim: He ʻoluʻolu a ʻoi aku ka maʻalahi o ka pāʻani pāʻani

Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ka ʻoihana pāʻani, ua koi mau ʻo Sony i nā palena o ka hana hou me kāna mau console PlayStation. ʻO ka hoʻohui hou loa i kā lākou lineup, ka PlayStation 5 (PS5), ua lawe i ka mākeke ma ka ʻino me kāna hana ikaika a me ka ʻike pāʻani immersive. Eia naʻe, ua hōʻike kekahi mau mea pāʻani i nā hopohopo e pili ana i kāna hoʻolālā nui.

I ka pane ʻana i ka manaʻo o nā mea kūʻai aku, ua hoʻolaha ʻo Sony i ka hoʻokuʻu ʻana o ka PS5 Slim, kahi mana slimmed-down o ka console kumu. Hāʻawi ka PS5 Slim i ka mana computing like me kona mua, e hōʻike ana i ka x86-64-AMD Ryzen "Zen 2" 3.5 gigahertz kikowaena kikowaena kikowaena, ke kāleka kiʻi AMD Radeon RDNA, a me 16 gigabytes o ka hoʻomanaʻo hoʻomanaʻo.

ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai i ka PS5 Slim ʻo ia ka nānā ʻana i ka maʻalahi a me ke koho. Ua hōʻemi ʻia ke ʻano kumu o ka console e 30% a me kona kaumaha e 18% i hoʻohālikelike ʻia me ka PS5 kumu. ʻO kēia ka mea i ʻoi aku ka paʻakikī a maʻalahi hoʻi e hoʻokomo i nā hoʻonohonoho ʻoliʻoli a i ʻole ka lawe ʻana no ka pāʻani ma ka hele. Hele mai ka PS5 Slim i ʻelua ʻano like ʻole: kahi console digital-wale nō a me kahi console me kahi disc drive i kūkulu ʻia.

ʻO kahi hiʻohiʻona hoihoi o ka PS5 Slim ʻo kāna mau pani pani hiki ke wehe ʻia, e ʻae ai i ka maʻalahi pilikino. E hoʻokuʻu ana ʻo Sony i nā ʻāpana kala like ʻole, me ke kala ʻeleʻele āpau āpau a me nā kala Deep Earth Collection ma Volcanic Red, Cobalt Blue, a me Sterling Silver.

Eia kekahi, ua hōʻike ʻo Sony e loaʻa ka disc drive ma ke ʻano he kūʻai ʻokoʻa. ʻO ia hoʻi, inā kūʻai mua ʻoe i ke kumu hoʻohālike kikohoʻe wale nō, hiki iā ʻoe ke hoʻohui i ka disc drive ma hope aku. Ua ʻōlelo pū ʻo Sony, i ka wā e kūʻai aku ai nā pae kūʻai o ka PS5 mua, ʻo ka PS5 Slim wale nō ka PlayStation 5 console i loaʻa.

NPP:

Nīnau: E loaʻa anei i ka PS5 Slim ka hana pāʻani like me ka PS5 kumu?

A: ʻAe, mālama ka PS5 Slim i ka mana helu like a me nā mana hana e like me ka console kumu.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻololi i ka panel uhi o ka PS5 Slim no ka hana maʻamau?

A: ʻAe, hele mai ka PS5 Slim me nā paneli uhi hiki ke hoʻoneʻe ʻia, e ʻae iā ʻoe e hoʻopilikino i ke ʻano o ka console.

Nīnau: E loaʻa anei ka PS5 Slim me kahi disk drive?

A: ʻAe, hele mai ka PS5 Slim i ʻelua ʻano ʻokoʻa: kahi console digital-wale nō a me kahi console me kahi disc drive i kūkulu ʻia.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻohui i kahi diski i ke kikohoʻe wale nō PS5 Slim model?

A: ʻAe, e kūʻai kaʻawale ʻo Sony i ka disc drive, no laila hiki iā ʻoe ke hoʻohui iā ia i ke kumu hoʻohālike kikohoʻe wale nō ma hope aku.

Nīnau: I ka manawa hea e kūʻai ai ka PS5 Slim?

A: Manaʻo ʻia e loaʻa ka PS5 Slim i ka hoʻomaka ʻana o ka makahiki aʻe.

ʻO ka holoʻokoʻa, hāʻawi ka PS5 Slim i kahi hoʻolālā sleeker a me nā koho hana maʻamau ʻoiai e mālama ana i ka hana pāʻani ʻokoʻa i ʻike ʻia nā consoles o Sony. Inā ʻoe he mea pāʻani maʻamau a i ʻole he mea hoihoi, ʻo ka PS5 Slim kahi koho maikaʻi loa no kāu pono pāʻani.

E ʻoluʻolu, e hoʻokumu ʻia kēia ʻatikala ma kahi hiʻohiʻona noʻonoʻo a ʻaʻole hōʻike i nā hoʻolaha huahana maoli a i ʻole hoʻokuʻu.