ʻO ka Indigo Disk: Ke hoʻokuʻu nei i nā hanana hou a me nā hoʻokūkū ma Pokémon Scarlet a me Violet

ʻO ka hoʻomaka ʻana i kahi huakaʻi hou i ka honua Pokémon e hauʻoli mau ana, ʻoiai ke hoʻolauna ʻia nā hoʻonui hou. ʻO ia ka hihia me The Indigo Disk, ka DLC lua i manaʻo nui ʻia no Pokémon Scarlet a me Violet. Ma ke ʻano he DLC hope, pono nā mea pāʻani e hoʻopiha mua i nā moʻolelo nui o Scarlet a me Violet, a me The Teal Mask, ma mua o ka loaʻa ʻana o kēia ʻike hou.

Lawe ka Indigo Disk i nā mea hoʻomaʻamaʻa i ka Blueberry Academy, kahi kula kaikuahine no ka Naranja Academy kaulana. Hāʻawi kēia wahi hou i kahi plethora o nā ʻike hoihoi, mai ka hui hou ʻana me nā hoaaloha kahiko a i ka hālāwai ʻana i nā mea hoʻomaʻamaʻa maka hou. Me he mea lā ʻaʻole lawa, e loaʻa i nā mea pāʻani ka manawa e hakakā ai i kēia mau mea hoʻomaʻamaʻa a hopu pū i nā ʻano Pokémon hou a kamaʻāina e holo nei i ka Terarium sprawling o ke kula.

ʻO ka Terarium kahi hale hoʻoweliweli i loko o ka Blueberry Academy, i hoʻolālā ʻia e hana hou i nā kaiapuni like ʻole mai nā kahakai ʻoluʻolu a i nā tundras hau. ʻO kēia wahi noho olaola ka home o kahi pūʻulu kupanaha o Pokémon, me nā mea hoʻomaka mai nā hanauna i hala. ʻO ka mea e ʻoi aku ka hauʻoli o kēia hālāwai ʻana, ʻo kēia Pokémon e hana kūʻokoʻa a ʻaʻole i kaupalena ʻia i nā Poké Balls i hāʻawi ʻia e nā kumu. He manawa kūpono ia e ʻike ai i kā lākou ʻano ma ke ʻano ʻokoʻa.

Akā ʻo ka hopu ʻana iā Pokémon ʻo ia ka hoʻomaka ʻana o ka huakaʻi i loko o ka Terarium. ʻAʻole hoʻokomo wale ka Indigo Disk i nā mea hou a me ka hopu ʻana iā Paradox Pokémon e like me Archuladon, Raging Bolt, a me Iron Crown. Hoʻokipa hoʻi ia i ka lehulehu o ka hoʻi ʻana o Pokémon, e hoʻonui ana ma mua o ka hoʻi ʻana o nā mea hoʻomaka kahiko. ʻOiai he mea pohihihi ka helu kikoʻī, e ʻoluʻolu ʻo ka hopu ʻana iā lākou āpau e hāʻawi i kahi paʻakikī paʻakikī no nā mea hoʻomaʻamaʻa hoʻolaʻa loa.

Eia nō naʻe, ʻo ka Terarium ponoʻī ka mea e paʻa i kahi mea hoʻowalewale i ka lehulehu. Ke hoʻokiʻekiʻe nei i ka nui a me ka nānā pono i nā kikoʻī, hāʻawi kēia wahi ākea i nā manawa ʻimi pau ʻole. ʻOiai ke waiho nei nā kikoʻī kikoʻī ma lalo o ka uhi ʻana, ʻo ka nui o kēia kaiapuni immersive e hoʻohiki e hoʻohauʻoli i nā mea hoʻomaʻamaʻa o nā ʻano āpau.

Ma waho aʻe o ka Terarium hoʻopaʻa i ka ʻaoʻao hoʻonaʻauao o Blueberry Academy. E loaʻa i nā mea hoʻomaʻamaʻa ka manawa kūpono e lawe i nā papa, kēlā me kēia me kahi ala lima lima i ka hoʻonaʻauao. I ka ʻike ʻana i kahi ʻāpana o kahi papa i mālama ʻia ma ka Terarium, ua ʻike wau iaʻu iho i ka hopu ʻana i kahi Pokémon Alolan. Me kahi Alolan Grimer a me Alolan Exeggutor ma ka lima, ua hoʻi lanakila wau, e waiho ana i nā poʻe ʻē aʻe me kā lākou haʻawina home makemake ʻole.

ʻOiaʻiʻo, he ʻāpana koʻikoʻi nā kaua o ka ʻike Pokémon, a makemake ʻo Blueberry Academy i nā kaua pālua. Hoʻopuka kēia i kahi papa hou o ka hoʻoholo hoʻoholo a me ke kūkulu ʻana i ka hui, e hōʻoia ana ua mākaukau nā mea hoʻomaʻamaʻa e hoʻokuʻu i ʻelua Poké Balls i kēlā me kēia manawa a lākou e kūʻē ai i nā mea hoʻomaʻamaʻa kūʻē. ʻO nā kaua aʻu i hana ai i koʻu wā me The Indigo Disk he mea poina a paʻakikī hoʻi, e hoʻāʻo mau ana i kaʻu mau mākau hoʻokele hui, ʻike i nā ʻano matchups, a me ka neʻe ʻana i ke koho.

Ke kau ʻia ke kumu, ʻo ia ka manawa e hoʻāʻo ai i kou waiwai kūʻē i ka Elite Four. Ma mua o ka hoʻokūkū pololei ʻana i nā lālā o ka Elite Four, pono nā mea hoʻomaʻamaʻa e hoʻopau i kahi Elite Trial, e hoʻomanaʻo ana i kahi papa keakea. I ka ʻike ʻana i ka hoʻokolokolo ʻana o Amarys, e heihei ana ma nā apo lewa me Koraidon a i ʻole Miraidon, ua hoʻomanaʻo ʻia au i nā mea hoʻohiwahiwa i Spyro the Dragon. Hoʻokomo ʻia kēia ʻano hōʻoluʻolu i ka hauʻoli ma mua o kēlā me kēia kaua Elite ʻEhā, e hoʻonohonoho ana i ke kahua no ka hoʻouka kaua Pokémon-on-Pokémon.

ʻOiai ʻaʻole wau i puka lanakila mai koʻu hālāwai ʻana me Amarys, ua hoʻoikaika wale ia i koʻu manaʻo paʻa e hoʻi i The Indigo Disk. Me ka 230 hou a me ka hoʻi ʻana o Pokémon e ʻike a hopu, ʻo ka Terarium e ʻimi ai, a me nā mea hoʻomaʻamaʻa weliweli e hoʻokūkū, palekana ka ʻōlelo ʻana e hāʻawi ʻo The Indigo Disk i ka ʻikepili postgame piha i makemake ʻia e nā poʻe Pokémon. ʻO wau, no ka mea, ke kali nui nei au i kaʻu hoʻokūkū hou a ua hoʻihoʻi hou iaʻu iho i ka honua o Pokémon Scarlet. Ke hoʻomau nei ka huakaʻi, a pau nā manawa kūpono.