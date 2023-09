Paio nā mea hoʻomaʻamaʻa Pokemon Go me ka manawa hiki ʻole ke hoʻokuʻu ʻia ma Solo Raids

Ua ʻike ʻia nā mea hoʻomaʻamaʻa Pokemon Go i kahi hana paʻakikī i ka noiʻi Master Ball i hala iho nei, no ka mea, pono lākou e lanakila i 60 Raids. Eia nō naʻe, ʻo ka manawa hiki ʻole ke hoʻokuʻu ʻia i ka wā o ka hoʻouka ʻana i hana i kēia hana i mea paʻakikī loa i nā mea pāʻani.

I ka hopena o Iulai 2023, ua hoʻolauna ʻo Niantic i kahi hiʻohiʻona i kapa ʻia ʻo "Ready to Raid", e ʻae ana i nā mea hoʻomaʻamaʻa e wikiwiki i ka helu helu Raid timer. ʻO ka mea pōʻino, ʻaʻole pili kēia hiʻohiʻona i nā mea hoʻomaʻamaʻa solo, e koi ana iā lākou e hoʻomanawanui i ka helu ʻelua mau minuke.

Ua ʻike ʻia ka huhū ma kahi pou ma ka Pokemon Go subreddit i kapa ʻia, "60 Raids koi e hōʻike ana i ka hana ʻino o ka manawa hiki ʻole ke hoʻokuʻu ʻia no ka solo-raid." Ua hōʻike ka pepa mua i ka paʻakikī o ke kali ʻana i ʻelua mau minuke hiki ʻole ke hoʻokuʻu i kahi Wooper hōkū hoʻokahi, ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o 10 kekona. Ua hoʻokūpaʻa pū lākou i ka manawa e kali ai no ka hoʻomaka ʻana o nā hoʻouka kaua e hoʻonui a lilo i mea paʻa koʻikoʻi i ka wā o ka hoʻopau ʻana i 60 Raids.

Ua hōʻike aku ka nui o ka poʻe hoʻopiʻi i ka manaʻo hopohopo i ka koi 60 Raid. Ua ʻōlelo kekahi i ka paʻakikī o ke kaulike ʻana i kēia hana me nā hana ʻē aʻe, e like me nā hana a me nā kuleana. Ua hōʻeha ʻia nā mea hoʻomaʻamaʻa ʻaʻole i hoʻonui ʻia ka hiʻohiʻona "Ready to Raid" i nā mea pāʻani solo, no ka mea hiki ke hoʻēmi i kekahi o ka manawa kali.

ʻO kēia palena i ka hiʻohiʻona pāʻani he kumu ia o ka huhū no ke kaiāulu Pokemon Go i ka wā ma mua. Eia nō naʻe, ʻaʻole maopopo inā he manaʻo ko Niantic e hoʻoponopono i kēia pilikia i ka wā e hiki mai ana. Loaʻa i nā mea hoʻomaʻamaʻa a hiki i Nowemapa 21, 2023, e hoʻopau i ka noiʻi Master Ball i ka manawa Adventures Abound e hoʻomau nei.

Puna: Philip Trahan, Pokemon Go subreddit