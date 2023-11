Hāʻawi ʻo Pokémon GO ʻEleʻele Pōʻalima i nā ʻāpana kālā ʻelua no nā mea hoʻomaʻamaʻa

Ua hōʻike hou ʻo Pokémon GO i nā kikoʻī hoihoi o kēia Black Friday Sale. E loaʻa i nā mea hoʻomaʻamaʻa ka manawa e pālua i kā lākou PokéCoins bonus i ke kūʻai ʻana i nā pūʻulu ma luna o $20 USD ma ka hale kūʻai pūnaewele Pokémon GO. ʻO kēia hoʻolaha kūʻokoʻa e hiki ai i nā mea pāʻani ke kiʻi i nā PokéCoins ma waho o ka hale kūʻai in-app maʻamau aʻo ka loaʻa ʻana o nā kālā bonus hou i uku no kā lākou kūʻai.

ʻOiai he mea hoʻowalewale paha ka nūhou, he mea nui ia e hoʻomaopopo ʻaʻole i manaʻo ʻia ka loaʻa ʻana o ka pālua o ka nui o nā pūʻolo no ke kumu kūʻai like. Ma kahi, ke kānalua nei ʻo Niantic i nā kālā bonus i hāʻawi ʻia no nā kūʻai i hana ʻia ma o ka Pokémon GO Web Store.

No ka hoʻomālamalama ʻana i nā kumukūʻai a me nā hoʻohālikelike, ua nānā mākou i nā kumukūʻai pūpū i loaʻa ma ka hale kūʻai pūnaewele maʻamau, hale kūʻai in-app ma Croatia. E hoʻomanaʻo e ʻokoʻa paha nā kumukūʻai ma muli o ke kumu kūʻai kūʻai ʻāina ʻo Niantic.

Ma ka nānā ʻana i nā puʻupuʻu i loaʻa, ʻike ʻia ka hāʻawi ʻana o nā makana ʻeleʻele ʻeleʻele i kekahi mau pōmaikaʻi no ke kūʻai ʻana i nā pūpū nui. Akā naʻe, ʻaʻole paha lākou e like me ka mea i manaʻo ʻia. I ka hoʻohālikelike ʻana i nā pūʻolo nui o 2500 Coins, 5200 Coins, a me 14500 Coins, ʻoi aku ka maikaʻi o nā pūʻolo Pūnaewele Pūnaewele ma kahi o 7% ma mua o nā pūʻolo i loko o ka pāʻani. I kēia manawa, hōʻike nā pūʻulu Pōʻalima ʻeleʻele i kahi mālama mālama ʻana o 13.5% i hoʻohālikelike ʻia i nā pūʻulu like i loko o ka pāʻani.

Ma keʻano holoʻokoʻa, inā koho ʻoe e hoʻohana pono i kēia kūʻai aku, hiki iā ʻoe ke manaʻo e mālama i nā wahi āpau mai 12% a i 14.3%, ma muli o ka pūʻolo āu e koho ai.

Ma ka noʻonoʻo ʻana i kēia mau ʻike, palekana ka ʻōlelo ʻana ʻaʻole paha e like me ka manaʻo o kēia mau makana Black Friday e like me ka manaʻo o kekahi mau mea kūʻai aku. Inā ʻaʻole ʻoe makemake nui i PokéCoins, pono paha e hoʻokuʻu i kēia kūʻai. Eia nō naʻe, inā ʻoe e ʻimi nei e kūʻai, e hōʻoiaʻiʻo ʻaʻole he ʻokoʻa koʻikoʻi i nā hoʻemi ma waena o ka nui o nā pūpū i hāʻawi ʻia.

NPP:

Nīnau: Pehea e hiki ai i nā mea hoʻomaʻamaʻa ke pōmaikaʻi mai Pokémon GO's Black Friday Sale?

A: Hiki i nā mea hoʻomaʻamaʻa ke pālua i kā lākou PokéCoins bonus no ke kūʻai ʻana ma nā pūʻulu ma luna o $20 USD ma o ka hale kūʻai pūnaewele ʻo Pokémon GO.

Nīnau: Ua like nā kumukūʻai pūʻolo Black Friday ma ka honua holoʻokoʻa?

A: ʻAʻole, hoʻohana ʻo Niantic i nā kumukūʻai kikoʻī kikoʻī, no laila e ʻokoʻa paha nā kumukūʻai ma muli o kou ʻāina.

Nīnau: Pehea ka hoʻohālikelike ʻana o nā pūʻulu Pōʻalima ʻEleʻele me ka hale kūʻai pūnaewele maʻamau a me nā pūʻolo in-app?

A: ʻO nā puʻupuʻu Pūnaewele Pūnaewele maʻamau, ma ka awelika, ʻoi aku ka liʻiliʻi o 7% ma mua o nā pūʻolo i loko o ka pāʻani, ʻoiai ʻo nā pūʻolo Pōʻalima ʻeleʻele e hāʻawi i nā mālama kālā ma kahi o 13.5%.