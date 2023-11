E ʻike i nā makana ʻeleʻele maikaʻi loa ma Plugin Boutique!

E hoʻomākaukau no nā makana ʻeleʻele maikaʻi loa ma ka polokalamu hana mele! Ua lilo ʻo Plugin Boutique i wahi hope loa no nā hōʻailona polokalamu nui o ka ʻoihana. Ke hāʻawi nei i nā haʻawina nui ma nā ʻano huahana, ʻoi aku ka maikaʻi o nā makana ʻeleʻele o kēia makahiki ma mua o ka wā ma mua.

Inā makemake ʻoe i nā emulations analogue synth vintage, mai nānā hou aku! Ke hāʻawi nei ʻo Plugin Boutique i kēia manawa he 50% hoʻemi ma nā poʻo inoa Arturia maʻamau a hiki i ka 59% o nā mele mele mele Korg. E ʻike i ke kani vintage āu e makemake ai ma kahi hapa o ke kumukūʻai.

Akā ʻaʻole pau nā kuʻikahi ma laila. Ua uhi pū ʻia ʻo Plugin Boutique iā ʻoe i ka wā e pili ana i nā mea hana waho. E ʻimi i kā lākou hōʻiliʻili a loaʻa i ka 90% o nā plugins Universal Audio, ka mea e hana hou i nā leo o nā lako studio kiʻiʻoniʻoni i hana ʻia. Hoʻohui i kēlā paʻi ʻoihana i kāu mau mele me ka ʻole o ka haki ʻana i ka waihona.

No ka poʻe e ʻimi nei i nā holomua polokalamu hou loa, ke hāʻawi nei ʻo Plugin Boutique i kahi 75% o nā huahana iZotope a me Heavyocity. E hoʻokiʻekiʻe i kāu hoʻolālā leo a me nā mana hoʻohui leo me nā mea hana alakaʻi a me nā hopena. Eia kekahi, mai poina i ka manawa e hopu ai i nā polokalamu Native Instruments a me Antares ma ka hapalua o ke kumu kūʻai maʻamau.

No ke aha e hoʻopau manawa i ka ʻimi ʻana i nā kuʻikahi ma kahi ʻē? Ua hoʻonohonoho ʻo Plugin Boutique i kahi koho maikaʻi loa o nā makana plugin Black Friday maikaʻi loa no ʻoe. Mai nā mele kahiko a hiki i nā polokalamu ʻokiʻoki, aia kekahi mea no kēlā me kēia mea hana mele.

E nānā i kā mākou mau koho kiʻekiʻe ma lalo a poʻo i kā mākou ʻaoʻao kūʻai lako polokalamu Black Friday no nā makana kupaianaha hou aʻe. Mai poina - hoʻomaikaʻi i kāu hoʻonohonoho studio i kēia lā!

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

He aha ka Plugin Boutique?

ʻO Plugin Boutique kahi hale kūʻai pūnaewele e hāʻawi ana i kahi ākea o nā polokalamu hana mele, nā mea kani virtual, a me nā plugins leo.

Pehea e hiki ai iaʻu ke pōmaikaʻi mai nā makana ʻeleʻele ma ka Plugin Boutique?

I ka Pōʻalima ʻeleʻele, hāʻawi ʻo Plugin Boutique i nā uku nui ma nā huahana polokalamu like ʻole, e ʻae iā ʻoe e mālama i ke kālā ma kāu kūʻai ʻana i nā mele.

Hiki iaʻu ke loaʻa nā kuʻikahi ma nā polokalamu vintage a me nā polokalamu hou ma Plugin Boutique?

ʻOiaʻiʻo! Hāʻawi ʻo Plugin Boutique i nā makana e pili ana i nā emulations analogue synth vintage, a me nā holomua polokalamu hou loa, e mālama ana i nā pono o nā mea hana mele.

Ma hea e loaʻa ai iaʻu ka ʻike hou aʻe e pili ana i nā makana Black Friday a Plugin Boutique?

Hiki iā ʻoe ke ʻike i ka ʻike hou aku e pili ana i nā makana ʻeleʻele ʻo Plugin Boutique ma kā lākou pūnaewele mana: www.pluginboutique.com