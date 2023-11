PlayStation Portal: ʻO kahi ʻike maka ʻelua no PS5

Ke ʻimi nei i kahi ala hou e hoʻonui ai i kāu ʻike pāʻani PlayStation 5? Mai nānā hou aku ma mua o ka PlayStation Portal. Ua lilo koke kēia mea hana hou i mea pono no ka poʻe pā PlayStation, e hāʻawi ana i kahi hopena pale lua e hiki ai iā ʻoe ke pāʻani i kāu pāʻani punahele mai ka ʻoluʻolu o kou sofa a i ʻole kahi moe.

ʻOiai ua ʻoluʻolu paha ka pane mua ʻana i ka PlayStation Portal, ua hoʻokumu ka nui o nā kumukūʻai liʻiliʻi i ka huhū ma waena o nā mea pāʻani, me ka makemake o nā mea a pau e kau i ko lākou mau lima. Hāʻawi kā mākou loiloi i ka hāmeʻa i kahi helu 8/10 paʻa, e hōʻike ana i kona pono ma ke ʻano he hoa pale lua no ka PS5. Eia nō naʻe, pono e hoʻomaopopo ʻia ʻo ka nele o ka Bluetooth a me kahi polokalamu kele pūnaewele e kaupalena i kāna hana ma waho o ka home.

Akā, mai makaʻu, no ka mea, ua hōʻoia ʻo Sony e hoʻi hou ana ka PlayStation Portal ma UK e hoʻomaka ana mai Nowemapa 22. Ua hōʻoluʻolu kēia nūhou i ka poʻe e kali nui nei i kona loaʻa. No nā mea hou e pili ana i ka loaʻa ʻana o ke kumukūʻai, e ʻoluʻolu e hahai i @IGNUKDeals ma Twitter.

No laila, he aha ka PlayStation Portal a pehea e hoʻonui ai i kāu ʻike pāʻani? Kūʻai ʻia ma ka £ 199.99 RRP, ʻo ka PlayStation Portal kahi mea hoʻolaʻa lua no ka PS5. Hiki iā ʻoe ke hoʻomau maʻalahi i kāu kau pāʻani ʻoiai ke hoʻohana ʻia ka TV e kekahi. Inā ʻoe e hoʻomaha ana ma ka sofa a i ʻole e hoʻomaha ana ma kahi moena, ʻo kēia hāmeʻa paʻa a lawe lima e hōʻoiaʻiʻo ʻaʻole ʻoe e poina i kāu mau hana pāʻani.

Ke hoʻokokoke nei ka wā hoʻomaha, ua puka mai ka PlayStation Portal ma ke ʻano he koho kaulana no ka poʻe i hoʻokomo hou i kahi PS5. ʻO kāna versatility a me ka ʻoluʻolu e lilo ia i ʻāpana hoa kūpono no kāu console hou ʻālohilohi. E kiʻi i kekahi i kēia manawa e hoʻonui i kāu leʻaleʻa pāʻani i kēia kau hoʻomaha.

FAQs

He aha ke kumukūʻai o ka PlayStation Portal?

Ua kūʻai ʻia ka PlayStation Portal ma £199.99 RRP ma UK.

I ka manawa hea e hoʻi hou ai ka PlayStation Portal?

Ua hōʻoia ʻo Sony e hoʻi hou ana ka PlayStation Portal ma UK e hoʻomaka ana mai Nowemapa 22.

Loaʻa i ka PlayStation Portal kahi Bluetooth a me kahi polokalamu kele pūnaewele?

ʻAʻole, ʻaʻohe Bluetooth a i ʻole kahi polokalamu kele pūnaewele i ka PlayStation Portal, e kaupalena ana i kona hoʻohana ʻana ma waho o ka home.

Ma hea wau e kūʻai ai i ka PlayStation Portal?

Hiki iā ʻoe ke kūʻai i ka PlayStation Portal mai nā hale kūʻai like ʻole ma UK. E nānā i nā mea hou mai @IGNUKDeals ma Twitter no ka ʻike hou loa.