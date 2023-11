Hoʻohui ʻo Sony i ka pāʻani Controversial i ka PlayStation Plus Catalog

Ua kū hou ʻo Sony i ka hoʻohewa ʻana no nā inoa hemahema i hoʻohui ʻia i kāna lawelawe PlayStation Plus i nā mahina i hala. Eia nō naʻe, ʻike ʻia ka ʻoihana i ka hana wiwo ʻole ma o ka hoʻokomo ʻana i ka pāʻani hoʻopaʻapaʻa nui ʻia, The Lord of the Rings: Gollum, i kāna papa inoa no 2023.

Ua hoʻoulu ka hoʻoholo i nā ʻano like ʻole i waena o nā mea pāʻani. ʻOiai ʻaʻole hoʻomake kekahi i ka hoʻohui ʻana, ʻike ka poʻe ʻē aʻe i ka ʻakaʻaka i ka koho hoʻopaʻapaʻa. Hoʻokuʻu ʻia i kekahi mau mahina i hala aku nei i Mei, The Lord of the Rings: Gollum ʻaʻole i hoʻohauʻoli i nā mea pāʻani me kāna mau misionari unremarkable, nā hiʻohiʻona ʻike ʻole, a me ka pāʻani hou. ʻAʻole kānalua, paʻa i kēia manawa ka helu "ka hapa nui ʻole" ma Steam.

ʻO ka hoʻohewa e pili ana i ka pāʻani ua koʻikoʻi loa a hiki i kāna mea hoʻomohala, ʻo Daedalic Entertainment, ua koi ʻia e hoʻokuʻu i kahi ʻōlelo e kala mai i nā hemahema. Ma hope koke iho o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka pāʻani, ua pani ʻia ke keʻena hoʻomohala a hoʻoholo e kālele i ka paʻi ʻana.

Me ka 2023 Game of the Year contenders e hoʻomaʻamaʻa ana i ka pāʻani pāʻani, The Lord of the Rings: ʻAʻole paha e loaʻa ʻo Gollum i nā makana. ʻO kāna hana hemahema a me ka hoʻokipa maikaʻi ʻole e lilo ia i mea hoʻohui ʻole i ka papa inoa PlayStation Plus.

Ma nā nūhou e pili ana, hiki i nā mea pāʻani ke nānā i mua i kahi pāʻani hoʻokūkū e hiki mai ana i kapa ʻia ʻo Lord of the Rings: Tales of the Shire. ʻO ka hoʻohui ʻana i nā mea mai nā poʻo inoa kaulana e like me Stardew Valley a me ke ao honua Middle-earth aloha, ua manaʻo ʻia e hoʻokuʻu ʻia kēia pāʻani ma 2024. Manaʻolana, e hāʻawi ia i kahi ʻike hoʻohauʻoli a hauʻoli hoʻi no nā mea aloha o ka franchise Lord of the Rings.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

1. He aha ka helu o The Lord of the Rings: Gollum?

ʻO ka Haku o nā Rings: Loaʻa iā Gollum i kēia manawa ka helu "ʻoi aku ka maikaʻi ʻole" ma Steam.

2. Aia kekahi hoʻopaʻapaʻa e pili ana i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o The Lord of the Rings: Gollum?

ʻAe, ua loaʻa i ka pāʻani ka hoʻohewa ʻana no kāna mau mikiona manaʻo ʻole, nā ʻāina haʻahaʻa, nā kiʻi maikaʻi ʻole, a me nā pāʻani hou. ʻO ka mea hoʻomohala, ʻo Daedalic Entertainment, ua hoʻopuka i kahi kalahala no nā hemahema o ka pāʻani.

3. He aha nā mea pāʻani e manaʻo ai mai ka Haku o nā Rings: Tales of the Shire?

ʻO Lord of the Rings: Tales of the Shire kahi pāʻani hoʻokūkū e hiki mai ana e hoʻohui i nā mea mai Stardew Valley a me ka honua Middle-earth. Hoʻonohonoho ʻia e hoʻokuʻu ʻia ma 2024, e hāʻawi ana i nā mea pā i kahi ʻike pāʻani kūʻokoʻa.