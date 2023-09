ʻO Sony Files Trademarks no PlayStation 6 i PlayStation 10: E hōʻoiaʻiʻo ana i ka PlayStation Brand

Ua hoʻopiʻi hou ʻo Sony i nā inoa inoa inoa PlayStation 6 i PlayStation 10, e hōʻike ana i kāna kūpaʻa e hoʻopaʻa i ka wā e hiki mai ana o ka inoa PlayStation. ʻO kēia neʻe hana e hōʻoia i ka hui i nā kuleana inoa i kāna mau consoles e hiki mai ana a pale i kekahi mai ka lawe ʻana iā lākou.

ʻOiai he mea mua paha ka hoʻolālā ʻana no nā ʻoliʻoli i mau makahiki i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana, ʻo ke ʻano o Sony i ke kālepa ʻana i nā inoa console he hana mau. Ua waiho ʻia nā hōʻailona no ka PlayStation 2, PlayStation 3, a me PlayStation 4 ma mua o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o kā lākou consoles.

ʻO kēia hoʻolālā preemptive kahi ala no Sony e hoʻomau ai i kona pae hoʻokūkū ma ka mākeke. Ma ka hoʻopaʻa pono ʻana i nā kuleana inoa ma mua, hiki i ka hui ke pale iā ia iho mai nā nāwaliwali e hiki mai ana mai ka nalowale ʻana i nā inoa pāʻani kaulana. I ka ʻoiaʻiʻo, ua ʻōlelo ʻo Sony i kāna palapala i hāʻawi ʻia e Microsoft e hana i nā pāʻani Activision i loaʻa wale ma PlayStation a hiki i 2027.

ʻOiai ʻaʻole maopopo i ke ʻano o ka wā e hiki mai ana o ka pāʻani console, hōʻike ka neʻe ʻana o Sony i kāna kūpaʻa e hōʻoia i ka lōʻihi o ka hōʻailona PlayStation. Ma ka hoʻolālā ʻana i mua a me ka hoʻopaʻa inoa ʻana i nā inoa no nā ʻoliʻoli i hiki ʻole ke hoʻokuʻu ʻia no kekahi mau makahiki, ke hōʻoia nei ʻo Sony i kona kūlana i ka ʻoihana pāʻani.

He mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole e hōʻoiaʻiʻo kēia mau faila inoa i ke ola a hoʻokuʻu paha o ka PlayStation 6 i nā consoles PlayStation 10. Hiki i ke ʻano wikiwiki o ka ʻenehana a me ka pāʻani ke hoʻopilikia nui i ka manawa a me ka hoʻomohala ʻana o kēia mau consoles e hiki mai ana.

I ka hopena, ʻo ka hoʻoholo a Sony e hoʻopaʻa inoa i nā inoa PlayStation 6 i PlayStation 10 e hōʻike ana i ka manaʻo paʻa o ka hui e pale i kāna hōʻailona a noho i mua i ka mākeke pāʻani hoʻokūkū. ʻOiai ʻaʻole maopopo nā kikoʻī o kēia mau consoles, hōʻike kēia neʻe i ka manaʻo o Sony e kali a hoʻomākaukau no nā holomua e hiki mai ana i ka pāʻani console.

