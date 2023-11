Hōʻike ʻia nā manawa hou me SUNY Oswego's Upgraded Planetarium

Ua hana hou ʻia ka Shineman Planetarium o SUNY Oswego i nā mea hou a me ka hoʻoponopono hou ʻana, e hopena i ka ʻenehana i hoʻonui ʻia, hoʻomaikaʻi ʻia ka maʻalahi o ka hoʻohana ʻana, a hoʻonui i nā manawa aʻo no nā haumāna e ʻimi ana i ka ʻike hōkū. ʻO ke kaʻina hana hoʻomaikaʻi, i hoʻomaka i hoʻokahi makahiki i hala aku nei, e manaʻo e hoʻoponopono i nā palena o ka polokalamu mua o ka planetarium, Starry Night.

Ma lalo o ke alakaʻi ʻana a Natalia Lewandowska, ke alakaʻi o ka planetarium a me ke kaukaʻi kaukaʻi o ka physics ma SUNY Oswego, ua hoʻomaka ka huakaʻi hoʻomaikaʻi me ka kipa ʻana i kahi papa hana ma Chadds Ford, Pennsylvania. Ua hōʻike ʻia ka papa hana ua loaʻa ka hui ma hope o Starry Night, Spitz Inc., e Cosm, kahi hui planetarium ʻē aʻe, e alakaʻi ana i ka hoʻopau ʻana o Starry Night a me ka hoʻokomo ʻana i kahi ʻōnaehana polokalamu hou a hoʻomaikaʻi i kapa ʻia ʻo Digistar.

Mahalo i kahi hāʻawi manawaleʻa mai ka Shineman Endowed Fund, ʻaʻole i hoʻopili ʻia nā hoʻonui planetarium ʻaʻole wale i nā polokalamu hou akā ʻo nā lako kamepiula pono a me nā hoʻololi hou o Windows. Ua wehewehe ʻo Lewandowska e holo ana ka planetarium holoʻokoʻa ma nā kamepiula ʻelua i hoʻololi hou ʻia e holo ana i ka Digistar 7.

ʻO ka hoʻokomo ʻana o Digistar 7 e hōʻike ana i ka wikiwiki wikiwiki o ka ʻenehana. Hāʻawi kāna mau hoʻomaikaʻi mau ʻana i nā hiʻohiʻona hou a me nā hiki, me ka hiki ke hoʻopili i ka planetarium i ka pūnaewele no ka manawa mua. Hāʻawi kēia hoʻohui i nā ʻenehana mai Spitz Inc. e hoʻoponopono mamao i nā pilikia a i ʻole nā ​​​​pilikia ma ke komo ʻana i ka lako polokalamu planetarium ma ka pūnaewele.

Hoʻoikaika ka pilina pūnaewele i ka hana like ʻana a me ka maʻalahi i ka hana ʻana i nā hōʻike planetarium. Hāʻawi ʻo Digistar 7 i ka ʻike i kahi waihona kapuaʻi o nā waiwai i hana ʻia e ke kaiāulu a me nā ʻikepili astronomical honua hou i kēia manawa, e ʻae ana i nā hōʻikeʻike ikaika a me nā mea hou. Hiki i nā haumāna ke ʻike i ka Milky Way ma nā ʻano māmā like ʻole, e like me nā kukuna gamma, e hiki ai ke ʻike i ka ʻike hohonu a me ka hohonu o nā hanana lani.

Ua hoʻomaka kēia mau holomua i ka hoʻomohala ʻana i nā manawa aʻo hou no nā haumāna SUNY Oswego. ʻO nā hoʻolālā e hoʻolauna i kahi papa planetarium i ka hāʻule o ka makahiki e hiki ai i nā haumāna ke aʻo i ka paʻakikī o ka hana ʻana i kā lākou mau hōʻike ponoʻī. E pōmaikaʻi nui kēia papa no ka poʻe e ʻimi ana i kahi keiki liʻiliʻi ma ka ʻike hōkū.

Ua mālama ka SUNY Oswego planetariums i ka hoʻoilina o ka lawelawe ʻana i ke kaiāulu kulanui mai ka makahiki 1960. Ma ke kākoʻo ʻana i ka ʻenehana ʻokiʻoki a me ka hoʻoulu ʻana i ka launa pū ʻana ma waena o ka poʻe hoihoi astrophysics, hoʻomau ka Shineman Planetarium i hoʻomaikaʻi ʻia i kēia kuʻuna me ka hoʻoulu ʻana i nā haumāna i nā palena hou o ka ʻimi hoku.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

ʻO wai ka inoa o ka ʻōnaehana polokalamu mua i hoʻohana ʻia e SUNY Oswego planetarium?

ʻO ka ʻōnaehana polokalamu mua i hoʻohana ʻia e SUNY Oswego planetarium i kapa ʻia ʻo Starry Night.

He aha ka inoa o ka ʻōnaehana polokalamu i hoʻonui ʻia?

Ua kapa ʻia ka ʻōnaehana polokalamu i hoʻonui ʻia ʻo Digistar 7.

He aha nā hoʻomaikaʻi i hana ʻia i ka planetarium?

Ua loaʻa i ka planetarium nā mea hou i kāna lako polokalamu, lako lako, a me nā ʻōnaehana hana, ka hopena o ka ʻenehana i hoʻonui ʻia, hoʻomaikaʻi i ka maʻalahi o ka hoʻohana ʻana, a me ka hoʻonui ʻana i nā manawa aʻo.

Pehea i hoʻopili ai ka planetarium i ka pūnaewele i ka pono o ka hale?

ʻO ka pilina pūnaewele e hiki ai i nā ʻenehana mai Spitz Inc. ke komo mamao a hoʻoponopono i ka polokalamu o ka planetarium, e hiki ai ke kōkua wikiwiki a maikaʻi.

He aha nā manawa aʻo hou i hana ʻia no nā haumāna?

Ua wehe ka polokalamu i hoʻonui ʻia i ke ala no ka hoʻokomo ʻana i kahi papa planetarium, kahi e aʻo ai nā haumāna i ka hana ʻana i kā lākou mau hōʻike ponoʻī. He mea waiwai nui kēia manawa no ka poʻe e ʻimi ana i kahi keiki liʻiliʻi ma ka astronomy.